Alles in trockenen Tüchern! BVB macht angeblich Transferhammer innerhalb der Bundesliga perfekt

Karamba Guirassy, Bruder und zugleich Berater des 30-jährigen Guirassy, schob kürzlich den aufgekommenen Spekulationen um einen bereits besiegelten Wechsel in die türkische Metropole Istabul zu Fenerbahce einen Riegel vor und sagte bei Sky: "Zur Klarstellung: Es wurde keinerlei Vereinbarung irgendeiner Art getroffen. Serhou prüft derzeit seine Optionen für die kommende Saison. Behauptungen über eine mündliche Einigung entsprechen schlicht nicht der Wahrheit."

In frischen Gesprächen versuchten die BVB-Verantwortlichen laut des Berichts, den Neuner von einem Verbleib über das Saisonende hinaus zu überzeugen und ihm eine langfristige Perspektive im Signal Iduna Park schmackhaft zu machen. Das Problem für Schwarz-Gelb: Eine endgültige Entscheidung über seine fußballerische Zukunft wird der 30-Jährige aller Voraussicht nach erst nach der Weltmeisterschaft treffen.

Ein Blick auf die nackten Zahlen verrät, warum der Guineer so begehrt ist und der BVB vehement um ihn kämpft. Seit 2024 stand Guirassy in 96 Pflichtspielen für die Westfalen auf dem Rasen, 60 Treffer und 15 Torvorlagen gehen auf das Konto des Angreifers.