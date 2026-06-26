Borussia Dortmund wird laut eines Berichts aus dem Kosovo Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim verpflichten. Der kosovarische Journalist Arlind Sadiku, der unter anderem für das Medienunternehmen Artmotion als Fußballkommentator arbeitet und aktuell vor Ort von der laufenden WM berichtet, vermeldete den Transfer des Angreifers zum BVB als perfekt. Demnach seien sämtliche Details des Wechsels bereits in trockenen Tüchern.
Alles in trockenen Tüchern! BVB macht angeblich Transferhammer innerhalb der Bundesliga perfekt
In dem bis zum Sommer 2029 gültigen Kontrakt des Kosovaren bei den Hoffenheimern existiert eine erfolgsabhängige Ausstiegsklausel. Da sich die Borussia in den vergangenen drei Spielzeiten konstant für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren konnte, greift ein festgeschriebener Passus, der die Ablösesumme auf exakt 30 Millionen Euro festlegt.
Der 23-jährige Offensivakteur spielte sich in der abgelaufenen Saison nachhaltig ins Rampenlicht. Mit elf Toren und zehn Torvorlagen in 35 Pflichtspielen wies Asllani seine Qualitäten nach und avancierte zu einem der gefragtesten Angreifer der Liga.
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Zukunft von Guirassy und Adeyemi ungewiss
Zuletzt hatte bereits der kicker über einen wahrscheinlichen Abschied von Asllani aus dem Kraichgau berichtet.
Die bevorstehende Ankunft des Mittelstürmers dürfte das Personalkarussell im Dortmunder Angriffszentrum in Schwung bringen. Die Verpflichtung eines weiteren hochkarätigen Offensivspielers könnte darauf hindeuten, dass sich beim BVB ein Abgang in der vordersten Reihe anbahnt. Insbesondere die Personalien von Serhou Guirassy und Karim Adeyemi rücken damit in den Fokus.
Bleibt Guirassy beim BVB?
Karamba Guirassy, Bruder und zugleich Berater des 30-jährigen Guirassy, schob kürzlich den aufgekommenen Spekulationen um einen bereits besiegelten Wechsel in die türkische Metropole Istabul zu Fenerbahce einen Riegel vor und sagte bei Sky: "Zur Klarstellung: Es wurde keinerlei Vereinbarung irgendeiner Art getroffen. Serhou prüft derzeit seine Optionen für die kommende Saison. Behauptungen über eine mündliche Einigung entsprechen schlicht nicht der Wahrheit."
In frischen Gesprächen versuchten die BVB-Verantwortlichen laut des Berichts, den Neuner von einem Verbleib über das Saisonende hinaus zu überzeugen und ihm eine langfristige Perspektive im Signal Iduna Park schmackhaft zu machen. Das Problem für Schwarz-Gelb: Eine endgültige Entscheidung über seine fußballerische Zukunft wird der 30-Jährige aller Voraussicht nach erst nach der Weltmeisterschaft treffen.
Ein Blick auf die nackten Zahlen verrät, warum der Guineer so begehrt ist und der BVB vehement um ihn kämpft. Seit 2024 stand Guirassy in 96 Pflichtspielen für die Westfalen auf dem Rasen, 60 Treffer und 15 Torvorlagen gehen auf das Konto des Angreifers.
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Adeyemi könnte den BVB verlassen
Adeyemi wiederum geht in der kommenden Saison ins letzte Jahr seines Vertrags, wäre also im Sommer 2027 ablösefrei, sollte der BVB mit dem Angreifer, der seit 2022 für Borussia Dortmund spielt, keine Verlängerung des Arbeitspapiers bewerkstelligen können.
Laut einem Bericht der Bild von Anfang Juni dürfte dieses Unterfangen aber schwierig werden oder sogar zum Scheitern verurteilt sein, denn angeblich würden beide Parteien derzeit Welten trennen. Adeyemi soll aktuell etwa 6,5 Millionen Euro jährlich verdienen, fordere aber über zehn Millionen.
Zudem hätten Adeyemi und seine Berater gerne eine Ausstiegsklausel, so die Bild weiter. Angesichts der eklatanten Schwankungen, die der 24-Jährige immer wieder in seinen Leistungen aufweist, dürften die Verantwortlichen beim BVB kaum vollumfänglich auf dessen Forderungen eingehen.
Adeyemi ist weit davon entfernt, Stammspieler unter Niko Kovac zu sein. In der Liga kommt er auf 28 Einsätze von durchschnittlich 42 Minuten, im Kalenderjahr 2026 gelangen ihm in Meisterschaft und Champions League zusammengenommen vier Tore.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.