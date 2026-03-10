Alles angerichtet für einen Transferhammer? Bundesliga-Shootingstar wechselt offenbar seinen Berater

El Malas bisheriger Berater, der aus dem Kölner Umland kommt und sich auch um dessen älteren Bruder Malek kümmerte, war erst Ende Februar noch auf dem Gelände des FC Chelsea gesehen worden. Die Blues gelten als Interessent für den Sommer. Zudem waren nach Informationen der Sport Bild zuletzt auch Scouts von Newcastle United wegen dem Offensiv-Talent beim Spiel gegen den BVB im Stadion.

Ein Beraterwechsel deutet häufig auf einen möglichen Transfer hin - Gerüchte über einen Köln-Abschied von El Mala im Sommer halten sich schon länger. Brighton & Hove Albion war dem Vernehmen nach bereits im Januar mit einer Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro abgeblitzt. Noch in diesem Monat wollen die Seagulls angeblich nachbessern. Chelsea und Newcaslte sollen indes nur vorgefühlt haben.

Darüber hinaus gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Spekulationen über ein Interesse des BVB und FC Bayern München an El Mala. Von konkreten Angeboten der beiden Bundesligisten ist allerdings nichts bekannt.