Alles angerichtet für einen Transferhammer? Bundesliga-Shootingstar wechselt offenbar seinen Berater

Im Zuge von Kölns Schaffenskrise und zahlreichen Gerüchten um seine Zukunft hat Said El Mala eine Maßnahme ergriffen, die auf einen Transfer im Sommer schließen könnte. Wie der kicker berichtet, hat sich der 19-Jährige durchaus überraschend von seinem Berater der spanischen Agentur Footfeel ISM getrennt. Künftig sollen ihn seine Eltern Sabrina und Mohammed vertreten.
El Mala: Premier League oder Bundesliga-Verbleib?
El Malas bisheriger Berater, der aus dem Kölner Umland kommt und sich auch um dessen älteren Bruder Malek kümmerte, war erst Ende Februar noch auf dem Gelände des FC Chelsea gesehen worden. Die Blues gelten als Interessent für den Sommer. Zudem waren nach Informationen der Sport Bild zuletzt auch Scouts von Newcastle United wegen dem Offensiv-Talent beim Spiel gegen den BVB im Stadion.
Ein Beraterwechsel deutet häufig auf einen möglichen Transfer hin - Gerüchte über einen Köln-Abschied von El Mala im Sommer halten sich schon länger. Brighton & Hove Albion war dem Vernehmen nach bereits im Januar mit einer Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro abgeblitzt. Noch in diesem Monat wollen die Seagulls angeblich nachbessern. Chelsea und Newcaslte sollen indes nur vorgefühlt haben.
Darüber hinaus gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Spekulationen über ein Interesse des BVB und FC Bayern München an El Mala. Von konkreten Angeboten der beiden Bundesligisten ist allerdings nichts bekannt.
Köln darf sich wohl über satten Geldregen freuen
Über seine Zukunft wird El Mala nun ausschließlich mit seiner Familie entscheiden - und folgt damit auch prominenten Beispielen. Unter anderem wird auch Florian Wirtz von seinen Eltern beraten, wobei vor allem Vater Hans als zentraler Ansprechpartner gilt und im Sommer mitunter auch mit Uli Hoeneß über einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern verhandelt hatte. Letztlich fiel die Wahl bekanntlich auf den FC Liverpool.
El Malas Vertrag ist noch bis 2030 datiert, nachdem das Arbeitspapier erst im vergangenen Sommer bis 2030 verlängert worden war. Eine Ausstiegsklausel ist nicht verankert, weshalb sich der Effzeh bei einem Verkauf mit einem satten Geldregen rechnen darf. Ein Abstieg aus der Bundesliga würde die Verhandlungsposition aber wohl drastisch verschlechtern.
El Mala ist Kölns bester Torschütze
Die seit fünf Spielen sieglosen Kölner sind inzwischen in den Tabellenkeller abgerutscht. Nach 25 Spieltagen stehen lediglich 24 Zähler auf dem Konto, ebenso viele wie der Tabellen-15. Mainz 05 und St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Dahinter rangieren der VfL Wolfsburg (20) und der schon abgeschlagene 1. FC Heidenheim (14).
Ohne El Mala wäre die Situation der Geißböcke zweifellos noch brisanter. Mit acht Treffern ist der Teenager bester Kölner Torschütze, obwohl er unter Trainer Lukas Kwasniok - zum Unverständnis vieler Fans, aber zum Verständnis von Julian Nagelsmann - häufig nur von der Bank kommt. Dazu gesellen sich vier Assists. Für die Länderspiele im November belohnte ihn der Bundestrainer sogar mit einer Berufung. Zum Debüt reichte es allerdings nicht, nach dem ersten Spiel kehrte er zur U21-Auswahl zurück.
