"Wollen wir das Thema jetzt aufmachen?", fragte die Nummer eins des deutschen Rekordmeisters, als er nach dem 2:1-Sieg der Münchner von den anwesenden Journalisten in der Mixed Zone auf ein potenzielles Comeback bei der deutschen Nationalmannschaft angesprochen wurde.
"Alles andere zählt für mich nicht": Comeback im DFB-Team für Bayern-Torhüter Manuel Neuer nach Sieg gegen Real Madrid kein Thema
Danach führte Neuer weiter aus: "Wie gesagt: Wir werden dieses Thema hier jetzt nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute? Das war eine sensationelle Leistung, wir reden hier jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich auf den FC Bayern."
Für ihn sei es in erster Linie entscheidend, "dieses Spiel hier gewonnen" zu haben, so der 40-Jährige. "Es ist wichtig, das im Rückspiel zu bestätigen. Alles andere zählt für mich nicht."
Neuer war gegen die Königlichen der überragende Mann auf dem Platz, klärte mehrfach stark gegen die Offensive der Königlichen um Kylian Mbappe und Vinicius Junior und bekam nach Spielschluss von der UEFA auch den offiziellen 'Man-of-the-Match-Award' überreicht.
- AFP
Muss Neuer zurück ins DFB-Team? "Nicht für den Bundestrainer zuständig"
Lob gab es dafür auch von Bayerns Sportvorstand Max Eberl, der seinem Keeper eine "bravouröse" Leistung attestierte. "Ehrlicherweise bin ich über die Leistung nicht erstaunt. Manu spielt schon die ganze Saison über auf diesem Niveau. Er hat ein gutes Gefühl dafür, wo er zu stehen hat und hat uns in der ein oder anderen Situation heute gerettet."
Auf ein mögliches DFB-Comeback wollte Eberl allerdings ebenso nicht eingehen: "Ich bin heute nicht für den Bundestrainer zuständig", meinte er schmunzelnd.
Wenige Monate vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko befindet sich der DFB inmitten einer Debatte um die Besetzung auf der Torhüterposition. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich eigentlich für Hoffenheims Oliver Baumann als Nummer eins für das Turnier entschieden, von Seiten vieler Experten wird jedoch eine Nominierung Neuers gefordert.
Der 40-Jährige war beinahe 15 Jahre lang als Stammkeeper im DFB-Kasten gestanden, hatte nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien jedoch seinen vorzeitigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Auf Neuer sollte dann eigentlich der langjährige Ersatztorwart Marc-Andre ter Stegen folgen, dieser findet aufgrund zahlreicher Verletzungen in der laufenden Saison aber mit großer Wahrscheinlichkeit keine Berücksichtigung.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Sonntag, 19. April
17.30 Uhr
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mittwoch, 22. April
20.45 Uhr
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB-Pokal)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.