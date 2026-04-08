"Alles andere zählt für mich nicht": Comeback im DFB-Team für Bayern-Torhüter Manuel Neuer nach Sieg gegen Real Madrid kein Thema

Danach führte Neuer weiter aus: "Wie gesagt: Wir werden dieses Thema hier jetzt nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute? Das war eine sensationelle Leistung, wir reden hier jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich auf den FC Bayern."

Für ihn sei es in erster Linie entscheidend, "dieses Spiel hier gewonnen" zu haben, so der 40-Jährige. "Es ist wichtig, das im Rückspiel zu bestätigen. Alles andere zählt für mich nicht."

Neuer war gegen die Königlichen der überragende Mann auf dem Platz, klärte mehrfach stark gegen die Offensive der Königlichen um Kylian Mbappe und Vinicius Junior und bekam nach Spielschluss von der UEFA auch den offiziellen 'Man-of-the-Match-Award' überreicht.