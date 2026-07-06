"Alleine schon vor dem Hintergrund des RB-Engagements": DFB-Vize Hans-Joachim Watzke warnt vor verfrühter Klopp-Euphorie in Deutschland

"Das ist definitiv noch nicht abgehakt, das muss man alleine schon vor dem Hintergrund des RB-Engagements so sehen", sagte der DFL-Aufsichtsratsboss dem ZDF.

Dennoch ist der langjährige Weggefährte Klopps optimistisch, dass die Hürden für ein Engagement seines Du-Freundes als Nachfolger von Julian Nagelsmann aus dem Weg zu räumen sind. Die Wahrscheinlichkeit für Klopp als künftigen Bundestrainer sei "größer als 50 Prozent", sagte er, der DFB habe das klare Ziel, den 59-Jährigen zu verpflichten: "Wir wollen unseren Masterplan A versuchen durchzusetzen."

Allmächtig werde Klopp beim Deutschen Fußball-Bund allerdings nicht. "Jürgen Klopp würde niemals eine carte blanche fordern", sagte Watzke, der "gerne" mit Sportdirektor Rudi Völler "weitermachen" würde.

Watzke soll noch in dieser Woche mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gesprächen nach New York reisen, wo Klopp für MagentaTV als WM-Experte tätig ist. Noch hat Klopp einen Vertrag bis 2029 bei Red Bull, wo er als "Head of Global Soccer" arbeitet.