DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat Fußball-Deutschland vor den entscheidenden Gespräch in der Personalie des Wunsch-Bundestrainers Jürgen Klopp davor gewarnt, sich zu früh zu freuen.
"Alleine schon vor dem Hintergrund des RB-Engagements": DFB-Vize Hans-Joachim Watzke warnt vor verfrühter Klopp-Euphorie in Deutschland
Watzke beziffert Chancen für Klopp als Bundestrainer auf mehr als 50 Prozent
"Das ist definitiv noch nicht abgehakt, das muss man alleine schon vor dem Hintergrund des RB-Engagements so sehen", sagte der DFL-Aufsichtsratsboss dem ZDF.
Dennoch ist der langjährige Weggefährte Klopps optimistisch, dass die Hürden für ein Engagement seines Du-Freundes als Nachfolger von Julian Nagelsmann aus dem Weg zu räumen sind. Die Wahrscheinlichkeit für Klopp als künftigen Bundestrainer sei "größer als 50 Prozent", sagte er, der DFB habe das klare Ziel, den 59-Jährigen zu verpflichten: "Wir wollen unseren Masterplan A versuchen durchzusetzen."
Allmächtig werde Klopp beim Deutschen Fußball-Bund allerdings nicht. "Jürgen Klopp würde niemals eine carte blanche fordern", sagte Watzke, der "gerne" mit Sportdirektor Rudi Völler "weitermachen" würde.
Watzke soll noch in dieser Woche mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gesprächen nach New York reisen, wo Klopp für MagentaTV als WM-Experte tätig ist. Noch hat Klopp einen Vertrag bis 2029 bei Red Bull, wo er als "Head of Global Soccer" arbeitet.
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Übernimmt Klopp die DFB-Elf? "Jürgen macht Spieler besser"
Das Finanzielle sieht Watzke nicht als Hindernis. "Wir haben natürlich unsere Schmerzgrenze", sagte er und fügte schmunzelnd an, er erwarte "einen leichten Patriotismusabschlag" von Klopp. Auch sei der wohl bereit, seine vielfältigen Werbeverträge verbandskonform zu prüfen.
Sportlich erwartet sich Watzke einiges vom Potenzial-Optimierer. "Jürgen macht Spieler besser, definitiv." Das deutsche Spiel werde außerdem "etwas körperbetonter, etwas intensiver, etwas rustikaler" werden. Damit die DFB-Elf "auch in der 90. Minute, wenn es 1:1 steht", dem Gegner das Gefühl vermittle, "dass die irgendwann zurückkommen".
Inwieweit Klopp auch ins Strukturelle eingreifen wolle, also etwa in die Nachwuchsförderung, sei offen. Klar sei aber auch, dass es ein Fehler wäre, "wenn du nicht jemanden mit der Kompetenz (...) von Jürgen dann auch einbindest".
Feiert Jürgen Klopp Ende September Premiere beim DFB-Team? Die nächsten Länderspiele
Datum
Wettbewerb
Spiel
24. September
Nations League
Niederlande vs. Deutschland
27. September
Nations League
Deutschland vs. Griechenland
1. Oktober
Nations League
Deutschland vs. Serbien
4. Oktober
Nations League
Griechenland vs. Deutschland
13. November
Nations League
Serbien vs. Deutschland
16. November
Nations League
Deutschland vs. Niederlande
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".