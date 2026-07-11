Borussia Dortmund und der FC Barcelona haben nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano und des kicker eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer von Karim Adeyemi erzielt. Der 24-Jährige wechselt demnach für eine Millionenablöse nach Spanien. Die Verhandlungen zwischen den beiden Spitzenklubs brachten demnach den finalen Durchbruch, nachdem zuvor bereits eine Annäherung zwischen der Spielerseite und den Katalanen durchgesickert hatte. Dortmund sichert sich durch den Deal eine finanzielle Entschädigung, die das Gesamtvolumen des damaligen Einkaufs nahezu komplett auffangen kann.
Alle Zahlen des Deals sind bekannt! Transfer von Star des BVB zum FC Barcelona ist wohl so gut wie perfekt
Der BVB kassiert für den Flügelstürmer eine feste Sockelablöse in Höhe von 22 Millionen Euro. Durch erfolgsabhängige Zusatzleistungen, die als leicht zu erreichen eingestuft werden, kann diese Summe um weitere neun Millionen Euro ansteigen.
Zudem integrierten die Dortmunder Verantwortlichen eine signifikante Weiterverkaufsklausel in den Vertrag: Sollte Adeyemi die Katalanen in Zukunft wieder verlassen, stehen den Schwarz-Gelben 35 Prozent der kommenden Transfersumme zu. Insgesamt durchaus ungewöhnliche Modalitäten für einen Deal in dieser Dimension.
- AFP
BVB war bei Karim Adeyemi unter Zugzwang
Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen rasant beschleunigt. Die vereinsnahe spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtete zuerst über Verhandlungen zwischen dem Offensivakteur und dem aktuellen spanischen Meister.
Kurz darauf folgte die Meldung über eine vollständige Einigung bezüglich der vertraglichen Details des Spielers in Barcelona. Im Anschluss an diese Übereinkunft informierte der elfmalige deutsche Nationalspieler die BVB-Führung über seinen klaren Wechselwunsch.
Da das Arbeitspapier des Angreifers im Juni 2027 ausgelaufen wäre, stand die Borussia unter Zugzwang. Die Gespräche über eine potenzielle Verlängerung des Kontrakts galten bereits im Vorfeld als kompliziert, da die finanziellen Vorstellungen beider Parteien erheblich voneinander abwichen.
Hansi Flick wollte Karim Adeyemi unbedingt haben
Ein Abschied in der laufenden Transferperiode galt daher als die wahrscheinlichere Option, um einen ablösefreien Abgang im Folgejahr zu verhindern. Beide Seiten forcierten aus diesem Grund eine zeitnahe Lösung der Personalie.
Als treibende Kraft hinter dem Transfer gilt Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick. Der Coach hat eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Angreifer: Im September 2021 debütierte Adeyemi unter Flick in der deutschen A-Nationalmannschaft, als er beim 6:0-Erfolg gegen Armenien als Einwechselspieler direkt seinen Premierentreffer erzielte.
Flick soll sich intern vehement für eine Verpflichtung des Tempospielers ausgesprochen haben. Unterstützt wurde das Vorhaben durch die Berateragentur des Profis. Die Agentur Gestifute, geleitet von Star-Agent Jorge Mendes, verfügt über exzellente Kontakte zur Führungsetage des FC Barcelona. Mendes vertritt bei den Katalanen bereits die Profis Alejandro Balde und Marc Casado sowie das Offensivjuwel Lamine Yamal, was die Verhandlungen maßgeblich beschleunigte.
- Getty Images
Adeyemi beim BVB: 146 Spiele, 36 Tore
Dortmund verliert damit einen Akteur, den der Klub im Sommer 2022 für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro aus Salzburg verpflichtet und mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet hatte. In seiner vierjährigen Zeit im Ruhrgebiet absolvierte Adeyemi insgesamt 146 Pflichtspiele, in denen ihm 36 Tore gelangen.
Seine statistische Ausbeute blieb über die Spielzeiten hinweg weitgehend konstant, wobei der Angreifer seine Leistungsspitzen vor allem auf der europäischen Bühne erreichte. In der Champions-League-Saison 2024/25 markierte er fünf Treffer in zehn Begegnungen, in der darauffolgenden Spielzeit steuerte er in neun Partien in der Königsklasse drei Tore bei.
In Katalonien wartet auf den Neuzugang ein intensiver Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startformation. Die rechte Außenbahn ist nominell an Yamal vergeben, der mit der spanischen Nationalmannschaft derzeit um den Weltmeistertitel spielt. Allerdings offenbarte der 18-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit eine erhebliche Verletzungsanfälligkeit und musste aufgrund körperlicher Probleme fast 100 Tage pausieren, was Adeyemi Einsatzchancen eröffnen dürfte.
Für die Dortmunder Kaderplaner um Ole Book und Lars Ricken generiert der Transfer dringend benötigtes Kapital für weitere Investitionen auf dem Transfermarkt. Der BVB präsentierte in diesem Sommer mit den südamerikanischen Talenten Kaua Prates und Justin Lerma sowie dem Defensivspieler Joane Gadou vor allem Perspektivspieler für die Zukunft. Die freiwerdenden Mittel durch den Adeyemi-Verkauf sollen nun primär genutzt werden, um die nach wie vor vakanten Positionen im zentralen Mittelfeld adäquat zu verstärken.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.