Dortmund verliert damit einen Akteur, den der Klub im Sommer 2022 für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro aus Salzburg verpflichtet und mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet hatte. In seiner vierjährigen Zeit im Ruhrgebiet absolvierte Adeyemi insgesamt 146 Pflichtspiele, in denen ihm 36 Tore gelangen.

Seine statistische Ausbeute blieb über die Spielzeiten hinweg weitgehend konstant, wobei der Angreifer seine Leistungsspitzen vor allem auf der europäischen Bühne erreichte. In der Champions-League-Saison 2024/25 markierte er fünf Treffer in zehn Begegnungen, in der darauffolgenden Spielzeit steuerte er in neun Partien in der Königsklasse drei Tore bei.

In Katalonien wartet auf den Neuzugang ein intensiver Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startformation. Die rechte Außenbahn ist nominell an Yamal vergeben, der mit der spanischen Nationalmannschaft derzeit um den Weltmeistertitel spielt. Allerdings offenbarte der 18-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit eine erhebliche Verletzungsanfälligkeit und musste aufgrund körperlicher Probleme fast 100 Tage pausieren, was Adeyemi Einsatzchancen eröffnen dürfte.

Für die Dortmunder Kaderplaner um Ole Book und Lars Ricken generiert der Transfer dringend benötigtes Kapital für weitere Investitionen auf dem Transfermarkt. Der BVB präsentierte in diesem Sommer mit den südamerikanischen Talenten Kaua Prates und Justin Lerma sowie dem Defensivspieler Joane Gadou vor allem Perspektivspieler für die Zukunft. Die freiwerdenden Mittel durch den Adeyemi-Verkauf sollen nun primär genutzt werden, um die nach wie vor vakanten Positionen im zentralen Mittelfeld adäquat zu verstärken.