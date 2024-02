Der FC Liverpool wird am Samstag in der Premier League einen Klub-Rekord brechen, der vor rund 74 Jahren aufgestellt wurde.

Der FC Liverpool wird nach Informationen von The Athletic am Samstag einen Klub-Rekord aufstellen: Im Heimspiel gegen den FC Burnley in der Premier League kann der ausgebaute Oberrang an der Anfield Road demnach zum ersten Mal voll besetzt werden. Dadurch können 60.000 Zuschauer Trainer Jürgen Klopp und sein Team sehen - so viele wie noch nie.