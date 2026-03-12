Gian Piero Gasperini ist mit seinen 68 Jahren nicht nur ein alter Hase im Profifußball, er war stets auch ein gewiefter Fuchs. Das bewies er in jüngerer Vergangenheit vor allem bei Atalanta Bergamo, wo er neun Jahre lang an der Seitenlinie stand und dem Verein mit dem Gewinn der Europa League 2024 den größten Erfolg seiner Geschichte bescherte - und er selbst seinen bislang einzigen Titel in über 30 Jahren im Trainergeschäft feierte.
"Alle sind verrückt nach ihm": Wie Donyell Malen bei der AS Rom sogar Harry Kane Konkurrenz macht
Seit Sommer arbeitet Gasperini für die AS Rom. Dort läuft es für ihn durchaus ordentlich, nach der Hinrunde wiesen die Hauptstädter mit zwölf Gegentoren aus 19 Partien die beste Defensive der Liga aus. Allerdings: Nur 22 erzielte Tore waren verbesserungswürdig.
Sie waren aber auch erklärbar. Weder der einstige La-Liga-Torschützenkönig Artem Dovbyk, noch der ewige Paulo Dybala oder der ausgeliehene Ire Evan Ferguson lieferten im Sturm verlässliche Zahlen ab. Mit Matias Soule war lange Zeit ein Außenbahnspieler der beste Torschütze des Teams.
Dann aber kam der Winter und Gasperini tat etwas, was er schon in Bergamo tat: Er holte einen neuen Spieler und setzte ihn dort ein, wo er zuvor nicht gespielt hatte. Bei Atalanta klappte dies mit Ademola Lookman vorzüglich. Der ehemalige Leipziger, der bei den Sachsen überall, nur nicht im Sturm spielte, legte unter Gasperini eine überragende Entwicklung hin und dankte es ihm mit drei Treffern im EL-Endspiel gegen Leverkusen.
Gasperini machte Malen zum römischen Lookman
Zum römischen Lookman machte Gasperini nun Donyell Malen, bekannt aus der Bundesliga von seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Dort hatte der Niederländer, der den BVB 30 Millionen Euro kostete, meist auf dem Flügel und nur sehr selten im Zentrum gespielt. Auch zuletzt bei Aston Villa, von wo Malen für zwei Millionen Euro Gebühr nach Rom verliehen wurde, war er kein Stürmer.
Gasperini war dies alles wurscht. Er stellte Malen als zentrale Spitze auf - und der lieferte ab, wie man es von einer Leihgabe kaum zu Träumen wagt. Mittlerweile hält der 27-Jährige bei sechs Toren in acht Spielen.
Die waren auch dringend notwendig, denn die Roma drückt vorne auch in anderer Hinsicht der Schuh. Dybala ist verletzt und braucht noch eineinhalb Monate, Dovbyk muss noch vier Wochen aufs Comeback warten und Fergusons Sprunggelenk ist derart lädiert, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.
Malens Traum-Einstand: Führend in gleich fünf Kategorien
Mit seinem sensationellen Einstand hat sich Malen im Nu in die Herzen der Fans geschossen. Der Ex-Dortmunder wandelte dabei auf den Spuren zweier Legenden: Einzig Gabriel Batistuta, ein Garant bei Roms letztem Meistertitel 2001, erzielte in seinen ersten sieben Spielen für den Klub noch mehr Tore (8). Und: Anfang März wurde Malen mit dieser Quote in Europas Top-5-Ligen nur von Bayerns Harry Kane (neun Treffer) überboten.
Die italienischen Gazetten jubilierten. "Alle sind verrückt nach Malen", stand im Corriere dello Sport. "Der Malen-Faktor - er ist der Stürmer, der der Roma gefehlt hat", hatte die Gazzetta dello Sport im Angebot.
Das hing auch mit Malens eiskaltem Auftreten zusammen. Der 49-fache Nationalspieler ist vor dem Kasten enorm effektiv, seit er in der Serie A kickt. Seit seinem Debüt ist er führend in gleich fünf Kategorien: bei den Torschüssen (36), den Schüssen aufs Tor (13), den Abschlüssen innerhalb des Strafraums (31), den Ballkontakten im Strafraum (70) und den Expected Goals (5,48). "Der Einfluss von Malen war einfach perfekt", hieß es in der Begründung der Liga, die ihn zum Spieler des Monats Februar kürte.
"Wie ein menschlicher Algorithmus": Malen begeistert in Rom
"Seine Bewegungen wirken wie ein menschlicher Algorithmus: konkret und chirurgisch präzise. Malen hat die Roma aus ihrem offensiven Käfig befreit", sagte der ehemalige Sportdirektor des Klubs, Walter Sabatini.
Malen selbst reagierte auf den Trubel um ihn bislang eher gewohnt gelassen, man könnte es auch unterkühlt nennen. "Gasperini hat mir erklärt, wo er mich einsetzen will und auf welcher Position ich spielen soll", sagte er. "Ich habe schon auf vielen Positionen gespielt, aber als Mittelstürmer fühle ich mich wohl und bin gefährlich."
Gasperinis Kniff mit Malen ging bislang sehr gut auf. Für den Coach war das kein Wunder. "Malen hat genau die Eigenschaften, die ich gesucht habe", sagte er. "Er bewegt sich sowohl in der Tiefe als auch Breite, kontrolliert den Ball im Strafraum und schließt sofort mit Wucht ab. Diese Qualitäten sind für uns fundamental. Mit Malen in der Hinrunde hätten wir einige Punkte mehr eingefahren."
Kaufpflicht für Malen greift so gut wie sicher
Nun in der Rückrunde wird sich dieser Tage die Schlagzahl für Malen und die Roma merklich erhöhen. Am Donnerstagabend kommt es im rein italienischen Duell zum Achtelfinale der Europa League gegen den FC Bologna. Innerhalb von zehn Tagen stehen dann vier Partien an.
Fast wichtiger sind vor allem jene in der Liga. Die Römer wollen sich erstmals seit der Saison 2017/18 wieder für die Königsklasse qualifizieren. Momentan steht man als Vierter mit 51 Zählern aus 28 Spielen hauchdünn über dem Strich, doch dahinter lauert das punktgleiche Como sowie Juventus Turin. Gasperinis Ex-Klub aus Bergamo liegt fünf Punkte hinter Rom.
Der Trainer hofft darauf, dass sich Malens Lauf fortsetzt und lobte ihn zuletzt erneut in den höchsten Tönen: "Er hat die besten Eigenschaften, die ein Stürmer haben kann: Er ist vielseitig, sehr schnell, technisch versiert und kann gut mit seinen Mitspielern kombinieren. Die Mannschaft braucht einen Spieler wie ihn."
Malen selbst kann es sich derweil bereits so gut wie sicher in der italienischen Hauptstadt bequem einrichten. Seine Leihe beinhaltet eine Kaufpflicht über rund 28 Millionen Euro, die dann greift, wenn sich die Roma für CL oder EL qualifiziert. Medienberichten zufolge will ihn der Klub so oder so auf keinen Fall mehr abgeben.
Donyell Malen: Leistungsdaten für die AS Rom
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Spielminuten 8 6 0 1 661