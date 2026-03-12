"Alle sind verrückt nach ihm": Wie Donyell Malen bei der AS Rom sogar Harry Kane Konkurrenz macht

Seit Sommer arbeitet Gasperini für die AS Rom. Dort läuft es für ihn durchaus ordentlich, nach der Hinrunde wiesen die Hauptstädter mit zwölf Gegentoren aus 19 Partien die beste Defensive der Liga aus. Allerdings: Nur 22 erzielte Tore waren verbesserungswürdig.

Sie waren aber auch erklärbar. Weder der einstige La-Liga-Torschützenkönig Artem Dovbyk, noch der ewige Paulo Dybala oder der ausgeliehene Ire Evan Ferguson lieferten im Sturm verlässliche Zahlen ab. Mit Matias Soule war lange Zeit ein Außenbahnspieler der beste Torschütze des Teams.

Dann aber kam der Winter und Gasperini tat etwas, was er schon in Bergamo tat: Er holte einen neuen Spieler und setzte ihn dort ein, wo er zuvor nicht gespielt hatte. Bei Atalanta klappte dies mit Ademola Lookman vorzüglich. Der ehemalige Leipziger, der bei den Sachsen überall, nur nicht im Sturm spielte, legte unter Gasperini eine überragende Entwicklung hin und dankte es ihm mit drei Treffern im EL-Endspiel gegen Leverkusen.