"Alle lieben ihn": Felix Nmecha verrät den absoluten Liebling im DFB-Team bei der WM

Ein ganz besonderer Mitspieler sei indes der für den verletzt abgereisten Lennart Karl nachnominierte Assan Ouedraogo. Dieser sei "ganz klar" der Liebling der Mannschaft. "Alle lieben Assan. Er ist ein unglaublich netter Kerl und dazu ein sehr guter Spiele", sagte Nmecha.

Ouedraogo hatte den Sprung auf den WM-Zug im Mai noch knapp verpasst - auch, weil ihm der eigene Körper wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Eine Knieverletzung setzte ihn von Mitte November bis Anfang April mit einer kurzen Unterbrechung außer Gefecht. Wenige Tage zuvor hatte er sein Nationalmannschaftsdebüt unter Bundestrainer Nagelsmann gegeben und beim 6:0 gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation gleich getroffen.

Nach seiner langen Pause war er aber erst im Saisonendspurt wieder gänzlich in Form gekommen. Für RB Leipzig kam er letztlich auf vier Tore und vier Vorlagen in 20 Pflichtspielen. Durch das bittere WM-Aus von Karl durfte er dann doch noch in die USA nachreisen.