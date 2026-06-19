Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonas Rütten

"Alle lieben ihn": Felix Nmecha verrät den absoluten Liebling im DFB-Team bei der WM

Weltmeisterschaft
F. Nmecha
F. Ouedraogo
Deutschland

Ein Spieler aus dem WM-Kader des DFB-Teams ist bei Felix Nmecha und Co. ganz besonders beliebt.

Felix Nmecha war einer der großen Gewinner des deutschen WM-Auftaktspiels gegen Curacao. Beim 7:1-Kantersieg erzielte er den ersten Treffer und holte zudem den Elfmeter zum vorentscheidenden 3:1 raus.

"Ich glaube, dass wir es sehr gut gemacht haben. Statements kann man so früh im Turnier noch nicht setzen. Aber wir haben definitiv ein gutes Spiel gezeigt und darauf können wir aufbauen", sagte er nun rückblickend im Interview mit Sky und sprach wenig später auch noch über den absoluten Liebling im DFB-Team.

  • Felix Nmecha über Gebetskreis nach DFB-Auftakt: "Zeigen, dass wir Brüder in Christus sind"

    Sein vielbeachteter Gebetskreis nach dem Spiel gemeinsam mit Jonathan Tah und Spielern von Curacao sei indes schon vor der Partie abgesprochen gewesen. "Ich kenne einen Spieler von Curacao: Kenji Gorre. Schon vor dem Spiel hatten wir vereinbart, dass wir danach zusammenkommen wollen, unabhängig vom Ergebnis, um zu zeigen, dass wir Brüder in Christus sind und es im Leben mehr gibt als Fußball.", sagte der bekennende Evangelikale. 

    Sein tiefer Glauben und seine Verbindungen zu höchst umstrittenen Organisationen wie Ballers in God hatten Nmecha während seiner Karriere schon einige Kritik eingebracht, weil sich der zentrale Mittelfeldspieler öfter in den Sozialen Medien mehr als nur einen Ausrutscher erlaubte und teils homophobe und queerfeindliche Inhalte teilte. Über sein gemeinsamen Gebet mit den Curacao-Spielern sagte er aber nur: "Das war ein sehr besonderer Moment."

    • Werbung
  • Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

    Felix Nmecha über nachnominierten Assan Ouedraogo: "Alle lieben ihn"

    Ein ganz besonderer Mitspieler sei indes der für den verletzt abgereisten Lennart Karl nachnominierte Assan Ouedraogo. Dieser sei "ganz klar" der Liebling der Mannschaft. "Alle lieben Assan. Er ist ein unglaublich netter Kerl und dazu ein sehr guter Spiele", sagte Nmecha. 

    Ouedraogo hatte den Sprung auf den WM-Zug im Mai noch knapp verpasst - auch, weil ihm der eigene Körper wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Eine Knieverletzung setzte ihn von Mitte November bis Anfang April mit einer kurzen Unterbrechung außer Gefecht. Wenige Tage zuvor hatte er sein Nationalmannschaftsdebüt unter Bundestrainer Nagelsmann gegeben und beim 6:0 gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation gleich getroffen. 

    Nach seiner langen Pause war er aber erst im Saisonendspurt wieder gänzlich in Form gekommen. Für RB Leipzig kam er letztlich auf vier Tore und vier Vorlagen in 20 Pflichtspielen. Durch das bittere WM-Aus von Karl durfte er dann doch noch in die USA nachreisen.

  • DFB-Team: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM

    Datum

    Uhrzeit (deutsche Zeit)

    Gegner

    Ergebnis

    14. Juni 2026

    19 Uhr

    Curacao

    7:1

    20. Juni 2026

    22 Uhr

    Elfenbeinküste

    -:-

    25. Juni 2026

    22 Uhr

    Ecuador

    -:-

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Elfenbeinküste crest
Elfenbeinküste
ELF