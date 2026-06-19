"Alle lieben ihn": Felix Nmecha verrät den absoluten Liebling im DFB-Team bei der WM

Felix Nmecha war einer der großen Gewinner des deutschen WM-Auftaktspiels gegen Curacao. Beim 7:1-Kantersieg erzielte er den ersten Treffer und holte zudem den Elfmeter zum vorentscheidenden 3:1 raus.
"Ich glaube, dass wir es sehr gut gemacht haben. Statements kann man so früh im Turnier noch nicht setzen. Aber wir haben definitiv ein gutes Spiel gezeigt und darauf können wir aufbauen", sagte er nun rückblickend im Interview mit Sky und sprach wenig später auch noch über den absoluten Liebling im DFB-Team.