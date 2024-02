Die Weiße Weste hat Alisha Lehmann in der Baller League nicht mehr, trotzdem war sie in Köln gut drauf.

Alisha Lehmann von Aston Villa hat als Trainerin in der Baller League am dritten Spieltag erstmals nicht gewonnen. Die Schweizer Nationalspielerin war beim Event in Köln aber trotz des 2:2 ihrer Mannschaft Streets United gegen die Gongry All Stars bestens gelaunt.