Denn wie ran berichtet, werde Alexander Nübel in der kommenden Saison weder beim FC Bayern bleiben, noch zum VfB Stuttgart zurückkehren. Stattdessen sollen drei namentlich nicht genannte Top-Klubs um die Dienste des 29 Jahre alten Torhüters buhlen.
Alexander Nübels Aus beim VfB Stuttgart wohl beschlossen! Wird er für den FC Bayern zum Faustpfand für einen Mega-Transfer?
Nübel-Aus beim VfB Stuttgart wohl fix - Dennis Seimen soll übernehmen
Ein fester Wechsel zum VfB habe sich demnach ebenfalls endgültig zerschlagen. Einerseits, weil Nübel nicht zu großen finanziellen Abstrichen bereit sei. Aktuell soll er elf Millionen Euro im Jahr verdienen, von denen sieben Millionen der FCB im Rahmen der VfB-Leihe übernimmt. Andererseits werden die Schwaben offenbar mit Dennis Seimen, der aktuell auf Leihbasis für den SC Paderborn spielt, als neue Nummer eins in die kommende Saison gehen.
Der 20 Jahre junge U21-Nationalspieler spielt bei den Ostwestfalen eine starke Saison und überzeugte auch im Relegations-Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg am Donnerstagabend über alle Maßen. "Jeder sieht es wahrscheinlich genau so: Was Dennis uns für einen Rückhalt gibt, ist einfach überragend. So etwas habe ich in der Form auch noch nie gesehen", schwärmte Teamkollege Laurin Curda nach dem Spiel.
Seimen selbst habe noch nichts Offizielles vonseiten des VfB vernommen, wie er selbst versicherte. "Es hängt natürlich mit Alexander Nübel und dem, was er macht und was die Verantwortlichen in Stuttgart wollen, zusammen", stellte Seimen klar und betonte: "Es liegt erstmal nicht bei mir."
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Nübel als Faustpfand des FC Bayern bei Anthony Gordon?
Dass Nübel trotz laufenden Vertrags bis 2030 und besonders wegen der abermaligen Vertragsverlängerung von Manuel Neuer keine Zukunft mehr beim deutschen Rekordmeister hat, deutete zuletzt schon Sportdirektor Christoph Freund an. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte Freund nach dem letzten Bundesligaspiel der Bayern gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag und verwies dabei auf Neuer, dessen Vertreter Jonas Urbig und Sven Ulreich: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan."
Eine Entscheidung über Nübels Zukunft könnte sich bei den Bayern aber noch bis in den Spätsommer hinziehen. Konkrete Gespräche mit potenziell neuen Arbeitgebern soll es erst nach dem anstehenden DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB und dem Rekordmeister geben. Der FCB hoffe darauf, dass ein Klub aus der Premier League bei Nübel anbeißt. Das würde dem Klub, zu dem Nübel einst 2020 vom FC Schalke 04 ablösefrei gekommen war, eine üppige Ablöse und dem Spieler ein ähnliches Gehalt einbringen.
Ohnehin ist ein Nübel-Abgang für die Bayern finanziell wichtig: Einerseits würde man Einnahmen über die Ablöse generieren, andererseits den Großverdiener von der Gehaltsliste bekommen. Geld, dass für etwaige Transferbemühungen - beispielsweise um Anthony Gordon - frei werden würde. Womöglich könnte Nübel sogar noch als bayerisches Faustpfand in den Verhandlungen mit Newcastle United fungieren.
Zuletzt mehrten sich beispielsweise Gerüchte darüber, dass sich die Magpies in der kommenden Saison auf der Torhüter-Position neu aufstellen wolle. Sky berichtete etwa, dass Newcastle ein Auge auf Robin Risser vom RC Lens geworfen hätten. Kostenpunkt: 30 bis 40 Millionen.
Auch Brighton & Hove Albion könnte im Falle eines Wechsels von Bart Verbruggen Bedarf haben. Mit beiden Klubs wurde zuletzt auch der Freiburger Noah Atubolu in Verbindung gebracht.