Alexander Nübels Aus beim VfB Stuttgart wohl beschlossen! Wird er für den FC Bayern zum Faustpfand für einen Mega-Transfer?

Dass Nübel trotz laufenden Vertrags bis 2030 und besonders wegen der abermaligen Vertragsverlängerung von Manuel Neuer keine Zukunft mehr beim deutschen Rekordmeister hat, deutete zuletzt schon Sportdirektor Christoph Freund an. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte Freund nach dem letzten Bundesligaspiel der Bayern gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag und verwies dabei auf Neuer, dessen Vertreter Jonas Urbig und Sven Ulreich: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan."

Eine Entscheidung über Nübels Zukunft könnte sich bei den Bayern aber noch bis in den Spätsommer hinziehen. Konkrete Gespräche mit potenziell neuen Arbeitgebern soll es erst nach dem anstehenden DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB und dem Rekordmeister geben. Der FCB hoffe darauf, dass ein Klub aus der Premier League bei Nübel anbeißt. Das würde dem Klub, zu dem Nübel einst 2020 vom FC Schalke 04 ablösefrei gekommen war, eine üppige Ablöse und dem Spieler ein ähnliches Gehalt einbringen.

Ohnehin ist ein Nübel-Abgang für die Bayern finanziell wichtig: Einerseits würde man Einnahmen über die Ablöse generieren, andererseits den Großverdiener von der Gehaltsliste bekommen. Geld, dass für etwaige Transferbemühungen - beispielsweise um Anthony Gordon - frei werden würde. Womöglich könnte Nübel sogar noch als bayerisches Faustpfand in den Verhandlungen mit Newcastle United fungieren.

Zuletzt mehrten sich beispielsweise Gerüchte darüber, dass sich die Magpies in der kommenden Saison auf der Torhüter-Position neu aufstellen wolle. Sky berichtete etwa, dass Newcastle ein Auge auf Robin Risser vom RC Lens geworfen hätten. Kostenpunkt: 30 bis 40 Millionen.

Auch Brighton & Hove Albion könnte im Falle eines Wechsels von Bart Verbruggen Bedarf haben. Mit beiden Klubs wurde zuletzt auch der Freiburger Noah Atubolu in Verbindung gebracht.