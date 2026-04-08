Albtraum kurz vor der Halbzeit! FC Barcelona steht gegen Atletico Madrid vor dem Aus

Unmittelbar vor der Pause hatte Pau Cubarsí (44.) nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (45.) traumhaft zur Führung. In Überzahl erhöhte Alexander Sörloth (70.).

Barcelona hatte die Anfangsphase bestimmt. Marcus Rashford und Superstar Lamine Yamal sorgten immer wieder für Gefahr. In der 18. Minute jubelte Barcelona über die vermeintliche Führung, doch Torschütze Rashford stand beim Zuspiel von Yamal im Abseits. Kurz darauf scheiterte der Engländer an Atleticos Torhüter Juan Musso (30.).