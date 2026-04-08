Nach einer bitteren Niederlage steht Hansi Flick mit dem FC Barcelona vor dem Aus im Viertelfinale der Champions League. Das Team des früheren Bundestrainers unterlag im eigenen Stadion gegen Atletico Madrid 0:2 (0:1) und braucht im Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) eine Aufholjagd, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.
Albtraum kurz vor der Halbzeit! FC Barcelona steht gegen Atletico Madrid vor dem Aus
FC Barcelona muss eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen
Unmittelbar vor der Pause hatte Pau Cubarsí (44.) nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (45.) traumhaft zur Führung. In Überzahl erhöhte Alexander Sörloth (70.).
Barcelona hatte die Anfangsphase bestimmt. Marcus Rashford und Superstar Lamine Yamal sorgten immer wieder für Gefahr. In der 18. Minute jubelte Barcelona über die vermeintliche Führung, doch Torschütze Rashford stand beim Zuspiel von Yamal im Abseits. Kurz darauf scheiterte der Engländer an Atleticos Torhüter Juan Musso (30.).
- AFP
Atletico Madrid steht vor Überraschung gegen Barca
Dann folgte der Schock für Barcelona: Álvarez passte den Ball auf Giuliano Simeone, der von Cubarsí zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Istvan Kovacs zeigte zunächst Gelb, revidierte seine Entscheidung nach Sichtung der Videobilder und schickte den Innenverteidiger vom Platz.
Barcelona stemmte sich in Unterzahl gegen die Niederlage und war überlegen. Rashford verpasste unmittelbar nach der Pause den Ausgleich (50.). Dann wehrte Torhüter Musso einen wuchtigen Freistoß des Engländers ab (52.) - auf der Gegenseite verwehrte der frühere Leipziger Sörloth die erste Atletico-Chance in der zweiten Halbzeit.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.