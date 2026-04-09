Äußerst attraktives Vertragsangebot nach Aus beim FC Bayern München? Topklub wagt angeblich Vorstoß bei Leon Goretzka

Demnach plant der Klub aus der Serie A, Goretzka trotz seiner mittlerweile schon 31 Jahre ein Arbeitspapier über drei Jahre anzubieten und ihm pro Saison ein Gehalt von fünf Millionen Euro zu zahlen. Insgesamt könnte der Mittelfeldspieler bei den Rossoneri bei Vertragserfüllung also 15 Millionen Euro einstreichen - deutlich mehr als andere Vereine mit kürzerer Dauer offerieren könnten.

Gleichwohl heißt es, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen sei. Zwar könne eine Einigung bei zielführenden Verhandlungen schnell erreicht werden, allerdings liegt Goretzkas voller Fokus nach wie vor auf der restlichen Saison mit dem FC Bayern München, wo er mit der deutschen Meisterschaft, dem DFB-Pokal und der Champions League noch alle drei großen Titel gewinnen kann.

"So sehr ich mich auch geehrt vom Interesse anderer internationaler Top-Klubs gefühlt habe, habe ich die Entscheidung getroffen, die Saison beim FC Bayern zu beenden. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir dieses Jahr alles gewinnen können", stellte Goretzka selbst jüngst klar.