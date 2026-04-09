Nach Informationen der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport wagt die AC Milan einen Vorstoß beim deutschen Nationalspieler und lockt mit einem Angebot zu äußerst attraktiven Konditionen.
Äußerst attraktives Vertragsangebot nach Aus beim FC Bayern München? Topklub wagt angeblich Vorstoß bei Leon Goretzka
Demnach plant der Klub aus der Serie A, Goretzka trotz seiner mittlerweile schon 31 Jahre ein Arbeitspapier über drei Jahre anzubieten und ihm pro Saison ein Gehalt von fünf Millionen Euro zu zahlen. Insgesamt könnte der Mittelfeldspieler bei den Rossoneri bei Vertragserfüllung also 15 Millionen Euro einstreichen - deutlich mehr als andere Vereine mit kürzerer Dauer offerieren könnten.
Gleichwohl heißt es, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen sei. Zwar könne eine Einigung bei zielführenden Verhandlungen schnell erreicht werden, allerdings liegt Goretzkas voller Fokus nach wie vor auf der restlichen Saison mit dem FC Bayern München, wo er mit der deutschen Meisterschaft, dem DFB-Pokal und der Champions League noch alle drei großen Titel gewinnen kann.
"So sehr ich mich auch geehrt vom Interesse anderer internationaler Top-Klubs gefühlt habe, habe ich die Entscheidung getroffen, die Saison beim FC Bayern zu beenden. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir dieses Jahr alles gewinnen können", stellte Goretzka selbst jüngst klar.
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Goretzka wird den FC Bayern nach der Saison ablösefrei verlassen
Dass seine Zeit beim deutschen Rekordmeister im Sommer endet, steht indes schon länger fest. Ende Januar hatten die Münchner bestätigt, dass der auslaufende Vertrag mit dem Mittelfeldspieler nicht mehr verlängert werde. Goretzka verlässt die Bayern dementsprechend ablösefrei.
Neben Milan wurden in den vergangenen Wochen auch der FC Arsenal, Fenerbahce Istanbul, Juventus Turin, Atletico Madrid, die SSC Neapel und AC-Stadtrivale Inter Mailand als mögliche neue Arbeitgeber des 31-Jährigen gehandelt.
Goretzka war 2018 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt. Obwohl es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus München gab, hielt der Mittelfeldspieler dem FCB die Treue und biss sich unter sämtlichen Trainern durch. Unter Vincent Kompany kam er in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 39-mal zum Einsatz, wobei er zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte.
Leon Goretzka: Statistiken und Leistungsdaten
Verein
Spiele
Tore
Torvorlagen
FC Bayern
303
48
50
Schalke 04
147
19
16
VfL Bochum
36
4
8
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.