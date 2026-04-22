Ähnlichkeiten zu Kaka? Supertalent aus Südamerika sorgt offenbar für Begeisterung beim FC Bayern München

Der offensive Mittelfeldspieler spielt aktuell für die U20 des kolumbianischen Erstligisten Atletico Nacional. Bei der U17-Südamerikameisterschaft sorgte Martinez jüngst mit Kolumbiens Auswahl für Furore, in sechs Einsätzen auf dem Weg zum Titelgewinn gelangen ihm drei Assists. Unter anderem bereitete er sowohl beim 3:0 im Halbfinale gegen Brasilien als auch beim 4:0-Finaltriumph über Argentinien am Sonntag jeweils den kolumbianischen Führungstreffer vor.

Laut tz soll Bayern-Scout Christoph Kresse bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben, zudem kenne auch Sportdirektor Christoph Freund den Teenager genau. Was im Werben um Martinez für Bayern sprechen könnte: Das Mittelfeldjuwel, das am liebsten als Zehner oder Achter agiert, hat einen bayerischen Berater und zudem genießt der FCB aufgrund der hervorragenden Leistungen von Luis Diaz beim deutschen Meister derzeit einen guten Ruf in Kolumbien.

Der tz zufolge will Martinez in den kommenden Wochen über seine Zukunft entscheiden. Klar ist dabei: Sollte seine Wahl auf Bayern fallen, könnte er den FIFA-Regularien entsprechend erst mit Vollendung seines 18. Lebensjahres Anfang April 2027 nach München wechseln.