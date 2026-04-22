Das kolumbianische Mittelfeldtalent Samuel Martinez ist offenbar immer konkreteres Thema beim FC Bayern München.
Ähnlichkeiten zu Kaka? Supertalent aus Südamerika sorgt offenbar für Begeisterung beim FC Bayern München
Samuel Martinez von FC Bayern, FC Arsenal und Co. umworben
Hatte vor kurzem bereits die tz von einem Münchener Interesse an dem 17-Jährigen berichtet, heißt es bei Absolut Bayern nun, dass Martinez FCB-intern große Begeisterung auslöse. Bei den Bayern soll der Kolumbianer demnach mit der brasilianischen Spielmacherlegende Kaka - einst unter anderem bei der AC Mailand und Real Madrid unter Vertrag - verglichen werden. Man sehe in Martinez' elegantem und dynamischen Spielstil Ähnlichkeiten zu Kaka, heißt es.
Umso mehr dürfte man beim deutschen Rekordmeister darauf hoffen, dass sich der umworbene Youngster für einen Wechsel an die Säbener Straße entscheidet. Mit dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur, dem FC Liverpool und auch Bayerns Ligarivale Borussia Dortmund werden weitere sehr namhafte europäische Klubs mit Martinez in Verbindung gebracht.
- AFP
FC Bayern München hat wohl schon Kontakt zu Samuel Martinez
Der offensive Mittelfeldspieler spielt aktuell für die U20 des kolumbianischen Erstligisten Atletico Nacional. Bei der U17-Südamerikameisterschaft sorgte Martinez jüngst mit Kolumbiens Auswahl für Furore, in sechs Einsätzen auf dem Weg zum Titelgewinn gelangen ihm drei Assists. Unter anderem bereitete er sowohl beim 3:0 im Halbfinale gegen Brasilien als auch beim 4:0-Finaltriumph über Argentinien am Sonntag jeweils den kolumbianischen Führungstreffer vor.
Laut tz soll Bayern-Scout Christoph Kresse bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben, zudem kenne auch Sportdirektor Christoph Freund den Teenager genau. Was im Werben um Martinez für Bayern sprechen könnte: Das Mittelfeldjuwel, das am liebsten als Zehner oder Achter agiert, hat einen bayerischen Berater und zudem genießt der FCB aufgrund der hervorragenden Leistungen von Luis Diaz beim deutschen Meister derzeit einen guten Ruf in Kolumbien.
Der tz zufolge will Martinez in den kommenden Wochen über seine Zukunft entscheiden. Klar ist dabei: Sollte seine Wahl auf Bayern fallen, könnte er den FIFA-Regularien entsprechend erst mit Vollendung seines 18. Lebensjahres Anfang April 2027 nach München wechseln.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum
Spiel
Wettbewerb
Mittwoch, 22. April
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern
DFB-Pokal
Samstag, 25. April
FSV Mainz 05 vs. FC Bayern
Bundesliga
Dienstag, 28. April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern
Champions League
Samstag, 2. Mai
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.