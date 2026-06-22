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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

"Ähnliches Niveau wie Lionel Messi": Lamine Yamal erhält nach Rekordshow ein riesiges Lob

Weltmeisterschaft
Spanien - Saudi-Arabien
Spanien
Saudi-Arabien
L. Yamal

Mit Freundin Inés knipste Lamine Yamal beim feierlichen Sieger-Dinner fröhlich Selfies, mit Mama Sheila Ebana alberte er für die Kamera herum.

Nach seinem ersten WM-Tor und der Wiedergutmachung für den peinlichen Auftakt war der Offensivstar bester Laune. "Das ist das wichtigste Tor, das ich bisher geschossen habe" sagte Yamal nach dem 4:0 (3:0) gegen Saudi-Arabien.

  • Erstmals stand der 18-Jährige bei einem WM-Spiel in der Startelf, in der 10. Minute grätschte er den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Besser hätte der Abend in Atlanta für den Stürmer vom FC Barcelona gar nicht laufen können. Über das 0:0 gegen Kap Verde aus dem ersten Turnierauftritt, bei dem Yamal erst nach 71 Minuten von der Bank gekommen war, sprach niemand mehr.

    Derweil war er laut Opta erst der zweite Spieler nach dem legendären Pelé im Jahr 1958, der 18 Jahre oder jünger war, als er das erste Tor in einer WM-Partie erzielte. Nach 45 Minuten nahm Nationaltrainer Luis de la Fuente Yamal, der kürzlich erst von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt war, dann wieder vom Feld. "Er ist jetzt in Topform, und es ist auch gut, es dabei zu belassen – damit er Lust auf mehr bekommt", sagte der Coach.

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  • Lamine Yamal Spain 2:1Getty Images

    Lamine Yamal erinnert Ralf Rangnick an Lionel Messi

    Unterdessen verglich Ralf Rangnick, der mit Österreich in der K.o.-Runde auf Spanien treffen könnte, den Jungstar mit einem der Größten der Geschichte. "Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, wenn er gesund und mit den Füßen auf dem Boden bleibt, dass er sich auch irgendwann auf einem ähnlichen Niveau befinden könnte, auf dem sich Lionel Messi befindet", sagte der Deutsche am Sonntag.

    Spanien kommt in der Gruppe H nun auf vier Zähler und kann im finalen Spiel am Samstag (2.00 Uhr/MagentaTV) im mexikanischen Guadalajara gegen Uruguay das Weiterkommen perfekt machen.

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