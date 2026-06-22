"Ähnliches Niveau wie Lionel Messi": Lamine Yamal erhält nach Rekordshow ein riesiges Lob

Erstmals stand der 18-Jährige bei einem WM-Spiel in der Startelf, in der 10. Minute grätschte er den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Besser hätte der Abend in Atlanta für den Stürmer vom FC Barcelona gar nicht laufen können. Über das 0:0 gegen Kap Verde aus dem ersten Turnierauftritt, bei dem Yamal erst nach 71 Minuten von der Bank gekommen war, sprach niemand mehr.

Derweil war er laut Opta erst der zweite Spieler nach dem legendären Pelé im Jahr 1958, der 18 Jahre oder jünger war, als er das erste Tor in einer WM-Partie erzielte. Nach 45 Minuten nahm Nationaltrainer Luis de la Fuente Yamal, der kürzlich erst von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt war, dann wieder vom Feld. "Er ist jetzt in Topform, und es ist auch gut, es dabei zu belassen – damit er Lust auf mehr bekommt", sagte der Coach.