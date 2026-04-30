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TONI KROOSIMAGO / Matthias Koch
Daniel Buse

Ähnlicher Weg wie Zinedine Zidane? Toni Kroos spricht offenbar mit Real Madrid über Rückkehr

La Liga
Real Madrid
T. Kroos

Zwei Jahre nach seinem Karriereende könnte es für den Ex-Star der Königlichen wieder zu seinem Klub zurück gehen.

Zwischen Real Madrid und Ex-Star Toni Kroos laufen aktuell angeblich konkrete Gespräche über eine Rückkehr des deutschen Weltmeisters zum königlichen Klub.

Das berichtet The Athletic. Dabei geht es natürlich nicht um ein Comeback als Spieler: Kroos hatte seine Karriere nach der Europameisterschaft 2024 beendet und immer klar gemacht, dass dies ein wohlüberlegter Schritt von ihm sei. Nachdem der mittlerweile 36-Jährige mit dem Fußballspielen aufgehört hatte, blieb Real in der Saison 2024/25 unter Trainer Carlo Ancelotti ohne Titel - und dasselbe Schicksal droht nun auch in der laufenden Spielzeit, in der die beiden Coaches Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa nicht für eine Trendwende in der spanischen Hauptstadt hatten sorgen können. 

  • "Beratende Funktion" als Option für Toni Kroos

    Für Kroos hätten die Madrilenen einen Weg wie den von Zinedine Zidane im Blick: Der ehemalige Weltfußballer wurde nach seiner Karriere auch bei Real eingebunden und entwickelte sich dann Schritt für Schritt zum Star-Trainer, der während seiner zwei Amtszeiten im Bernabeu jeweils mit dem Team die Champions League gewann. 

    "Kroos könnte wie der Franzose in einer ähnlichen beratenden Funktion beginnen und den Klub auch bei offiziellen Events repräsentieren", schreibt das Portal. Aber auch eine Rolle im Umfeld der Mannschaft sei denkbar - und auch eine Entwicklung wie bei Zidane in Richtung Trainer. 

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  • Toni KroosGetty

    Unterstützung für Real-Präsident Florentino Perez?

    Die Madrilenen möchten angeblich nicht auf die Erfahrung und Kenntnisse von Kroos verzichten. Als Direktor Profifußball fungiert bei Real aktuell Santiago Solari, doch viel mehr Einfluss auf die Entscheidungen haben Scouting-Chef Juni Calafat und Manager Jose Angel Sanchez, die Klub-Präsident Florentino Perez bei den wichtigen Transfers beraten. Kroos könnte auch in diesem Bereich mit seiner Stimme Einfluss ausüben - wenn es zu einer Einigung zwischen Klub und Ex-Spieler kommt. 

    Aktuell kümmert sich Kroos vor allem um seinen Podcast und die Fußballschule 'Toni Kroos Academy', die er in Madrid gegründet hat. 

  • Die Titelsammlung von Toni Kroos bei Real Madrid:

    • Champions-League-Sieger: 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
    • Spanischer Meister: 2017, 2020, 2022, 2024
    • Spanischer Pokalsieger: 2023
    • Supercopa-Sieger: 2018, 2020, 2022, 2024
    • Klub-Weltmeister: 2015, 2017, 2018, 2019, 2023

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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