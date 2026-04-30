Ähnlicher Weg wie Zinedine Zidane? Toni Kroos spricht offenbar mit Real Madrid über Rückkehr

Zwischen Real Madrid und Ex-Star Toni Kroos laufen aktuell angeblich konkrete Gespräche über eine Rückkehr des deutschen Weltmeisters zum königlichen Klub.

Das berichtet The Athletic. Dabei geht es natürlich nicht um ein Comeback als Spieler: Kroos hatte seine Karriere nach der Europameisterschaft 2024 beendet und immer klar gemacht, dass dies ein wohlüberlegter Schritt von ihm sei. Nachdem der mittlerweile 36-Jährige mit dem Fußballspielen aufgehört hatte, blieb Real in der Saison 2024/25 unter Trainer Carlo Ancelotti ohne Titel - und dasselbe Schicksal droht nun auch in der laufenden Spielzeit, in der die beiden Coaches Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa nicht für eine Trendwende in der spanischen Hauptstadt hatten sorgen können.