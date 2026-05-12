Acht Trainer in 39 Monaten bei 100.000 Euro pro Woche! Der Fall Mudryk steht sinnbildlich zu Chelseas Wirrungen

Für Mykhaylo Mudryk dürfte dieser Zeitraum vermutlich sehr langsam vorüber gegangen sein. Im November 2024 hatte der Ukrainer auf dem Heidenheimer Schlossberg sein letztes Spiel absolviert. Mudryk traf dabei sogar sehenswert zum 2:0-Endstand für die Blues.

23 Jahre alt war der offensive Flügelspieler damals. Nun ist er seit Januar 25 Jahre und stand seitdem nicht mehr auf dem Platz, da er im Herbst 2024 in Diensten der ukrainischen Nationalmannschaft durch einen Dopingtest gerasselt war. In seinem Urin wurden Spuren des verbotenen Herz-Kreislauf-Medikaments Meldonium gefunden, das die Atemkapazität und Ausdauer steigern kann.

Als Konsequenz daraus sperrte ihn der englische Fußballverband FA im Dezember 2024 zunächst provisorisch. Auch Mudryks B-Probe war schließlich positiv, was zur Anklage durch die FA führte. Dieser Tage fiel laut Medienberichten die Entscheidung: Mudryk bekommt die Maximalsperre für Dopingvergehen von vier Jahren aufgedrückt. Der 28-malige Nationalspieler legte beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch ein.