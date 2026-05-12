Trotz der respektablen Aufholjagd zuletzt wird der 1. FC Heidenheim aller Voraussicht nach in die 2. Liga absteigen. Dann werden 18 Monate vergangen sein, seit der Klub von der Brenz in der Conference League den FC Chelsea empfing. Ja, so schnell kann es im Profifußball gehen.
Acht Trainer in 39 Monaten bei 100.000 Euro pro Woche! Der Fall Mudryk steht sinnbildlich zu Chelseas Wirrungen
Mykhaylo Mudryk macht sein letztes Spiel für Chelsea gegen Heidenheim
Für Mykhaylo Mudryk dürfte dieser Zeitraum vermutlich sehr langsam vorüber gegangen sein. Im November 2024 hatte der Ukrainer auf dem Heidenheimer Schlossberg sein letztes Spiel absolviert. Mudryk traf dabei sogar sehenswert zum 2:0-Endstand für die Blues.
23 Jahre alt war der offensive Flügelspieler damals. Nun ist er seit Januar 25 Jahre und stand seitdem nicht mehr auf dem Platz, da er im Herbst 2024 in Diensten der ukrainischen Nationalmannschaft durch einen Dopingtest gerasselt war. In seinem Urin wurden Spuren des verbotenen Herz-Kreislauf-Medikaments Meldonium gefunden, das die Atemkapazität und Ausdauer steigern kann.
Als Konsequenz daraus sperrte ihn der englische Fußballverband FA im Dezember 2024 zunächst provisorisch. Auch Mudryks B-Probe war schließlich positiv, was zur Anklage durch die FA führte. Dieser Tage fiel laut Medienberichten die Entscheidung: Mudryk bekommt die Maximalsperre für Dopingvergehen von vier Jahren aufgedrückt. Der 28-malige Nationalspieler legte beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch ein.
- Getty Images Sport
FC Chelsea ist von Kontinuität meilenweit entfernt - Mudryk verdient 100.000 Euro pro Woche
Der Fall Mudryk steht somit durchaus sinnbildlich für den Irrsinn, der bisweilen bei Chelsea vor sich geht. Ein unglaublich aufgeblähter Kader, die nicht nur von den Fans kritisierte enge Verzahnung mit Racing Straßburg über die Investmentgruppe BlueCo, zahlreiche Trainer-Entlassungen, sportliche Dürre - von Kontinuität ist man an der Stamford Bridge meilenweit entfernt.
Und in all diesen Wirrungen schleppt man - freilich unbeabsichtigt, doch es passt eben ins Bild - noch einen seit mehr als 16 Monaten gesperrten Spieler mit durch, dessen Vertrag bis 2030 (mit Option für Chelsea auf ein weiteres Jahr) läuft und der kolportierte 100.000 Euro pro Woche einstreicht. Jedoch kann man Chelsea freilich nicht ein mutmaßliches Dopingvergehen eines Spielers vorwerfen.
Spötter könnten ohnehin einwenden: Wenn Mudryk die vier Jahre abgesessen hat, steht er ja immer noch ganze zwei unter Vertrag. Das ist jedoch unwahrscheinlich, schließlich hat Chelsea die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen, sollte er von der FA offiziell gesperrt werden.
- Getty Images
Mudryk verpasst 94 Spiele beim FC Chelsea - und hatte schon acht Trainer
So erging es einst auch Dopingsünder Paul Pogba bei Juventus Turin. Mudryk lässt sich rechtlich von der Kanzlei "Morgan Law " vertreten, die auch Pogba verteidigte und erwirkte, dass dessen ursprüngliche Sperre von vier Jahren im Oktober 2024 auf 18 Monate verkürzt wurde, nachdem ein CAS-Gremium dem Argument des französischen Nationalspielers gefolgt war, er habe die verbotene Substanz unbeabsichtigt eingenommen.
94 Spiele hat Mudryk mittlerweile verpasst, kürzlich überschritt er die Marke von 500 Fehltagen. Interimscoach Calum McFarlane ist in Mudryks 39 Monate dauernden Zeit als Chelsea-Spieler bereits der achte Trainer.
Nicht ausgeschlossen ist, dass Mudryk für den dann neunten Übungsleiter wieder für Chelsea auflaufen könnte. Dazu müsste er natürlich erst einmal freigesprochen werden, doch vorherige Präzedenzfälle zeigten zumindest auf, dass seine bisher verbüßten 16 Monate dann angerechnet werden. Von daher besteht die Möglichkeit, dass er nach einem Freispruch sofort auf das Spielfeld zurückkehrt.
Mudryks trainiert bei Klub aus der 7. Liga - Uber-Fahrer oder Olympionike?
Für diesen Tag X bereitet sich Mudryk seit Beginn seiner Sperre vor. Ein Bericht der französischen Sporttageszeitung L'Equipe gab kürzlich Einblicke in seinen Alltag. Darin wurden auch wilde Gerüchte abgebildet, die um Mudryk kursieren. Eines besagt, dass er bei Aufrechterhaltung der Sperre olympischer 4x100-Meter-Läufer werden oder sich als Uber-Fahrer verdingen könnte.
Richtig ist da schon vielmehr die Kunde, wonach Mudryk, dem es das Videospiel "Counter-Strike" angetan haben soll, täglich für sich trainiert und dafür ein eigenes Team inklusive Torwarttrainer engagiert hat. Das tat er einige Male beim FC Uxbridge, einem Klub aus der siebtklassigen Southern Football League. Training bei Chelsea ist ihm schließlich verboten.
Anfang April war ein Reporter von The Athletic Zeuge einer dieser einsamen Trainingseinheiten im Stadion Honeycroft. Demnach sollen selbst Spieler von Uxbridge nichts davon gewusst haben, dass mit Mudryk ein Profi, der Chelsea im Januar 2023 eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro kostete, auf ihrer Anlage trainierte. "Als wäre er in Premier-League-Form", hielt das Portal über den körperlichen Zustand des Ukrainers fest.
Mudryk richtet besondere Bitte an Fans -Chelsea-Anhänger erhören ihn nicht
Doch die Möglichkeit ist sehr gering, dass Mudryk noch einmal das Trikot der Blues überstreifen wird. Erst im vergangenen Sommer hatte man für viel Geld die Flügelspieler Jamie Gittens, Alejandro Garnacho und Estevao Willian verpflichtet. Auch Mudryks Nummer wurde ihm schon weggenommen, als Cole Palmer von der 20 auf die 10 wechselte. Aktuell hat er nicht einmal eine.
Darüber hinaus hatte konnte Mudryk auch in seinen bislang 73 Pflichtspielen für Chelsea - unter drei Trainern - nicht überzeugen. Zehn Tore und elf Vorlagen gelangen Mudryk zwar, doch unter den schwierigen Anforderungen der Premier League suchte er stets nach Form und Konstanz.
"Gebt mich bitte nicht auf, so wie ich mich selbst nicht aufgebe", hatte er seine Fans zu Jahresbeginn in einem seiner raren Statements auf Instagram gebeten. Bei den Anhängern von Chelsea, dafür reicht schon ein kurzer Blick in die sozialen Medien, ist dies nicht passiert. Sie sehen in Mudryk vielmehr eines von zahlreichen Symptomen ihres kränkelnden Vereins.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.