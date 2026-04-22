Abwehrspieler von Real Madrid in die Bundesliga? Eintracht Frankfurt führt wohl schon Gespräche

Einem Bericht der Bild zufolge buhlt der Bundesligist um Abwehrtalent Victor Valdepenas, der aktuell vornehmlich für die zweite Mannschaft der Königlichen spielt.

Frankfurts Verantwortliche um Sportvorstand Markus Krösche sollen demnach schon Gespräche mit der Spielerseite geführt haben. Die SGE beobachte Valdepenas bereits länger, heißt es. Im Sommer könnte Frankfurt bei dem 19-jährigen Innenverteidiger nun ernst machen, der in Madrid noch bis 2029 unter Vertrag steht.

Laut Bild würde Real im Falle eines Transfers mehr als fünf Millionen Euro für Valdepenas fordern, der auch als Linksverteidiger einsetzbar ist. Zudem spekuliere der spanische Topklub auf eine Rückkaufklausel, um den Zugriff auf ein hochtalentiertes Eigengewächs nicht gänzlich zu verlieren.