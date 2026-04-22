Eintracht Frankfurt könnte sich im Sommer offenbar bei Real Madrid bedienen.
Abwehrspieler von Real Madrid in die Bundesliga? Eintracht Frankfurt führt wohl schon Gespräche
Wechsel zu Eintracht Frankfurt? Real Madrid würde wohl mehr als fünf Millionen Euro fordern
Einem Bericht der Bild zufolge buhlt der Bundesligist um Abwehrtalent Victor Valdepenas, der aktuell vornehmlich für die zweite Mannschaft der Königlichen spielt.
Frankfurts Verantwortliche um Sportvorstand Markus Krösche sollen demnach schon Gespräche mit der Spielerseite geführt haben. Die SGE beobachte Valdepenas bereits länger, heißt es. Im Sommer könnte Frankfurt bei dem 19-jährigen Innenverteidiger nun ernst machen, der in Madrid noch bis 2029 unter Vertrag steht.
Laut Bild würde Real im Falle eines Transfers mehr als fünf Millionen Euro für Valdepenas fordern, der auch als Linksverteidiger einsetzbar ist. Zudem spekuliere der spanische Topklub auf eine Rückkaufklausel, um den Zugriff auf ein hochtalentiertes Eigengewächs nicht gänzlich zu verlieren.
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Auch BVB soll an Victor Valdepenas dran gewesen sein
Vergangenes Jahr sollen mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zwei weitere Bundesligisten bei Valdepenas angeklopft haben. Aktuell sind dem Vernehmen nach neben Frankfurt auch der FC Arsenal und die AC Mailand dran, die Eintracht hätte also namhafte Konkurrenz in einem Werben um den früheren spanischen U19-Nationalspieler.
Valdepenas hatte Mitte Dezember noch unter Ex-Trainer Xabi Alonso sein Debüt für die erste Mannschaft gefeiert, wurde bei einem 2:1 gegen Alaves als Linksverteidiger von Beginn an aufgeboten. Weitere Einsätze ganz oben kamen bisher nicht dazu, bei Reals zweiter Mannschaft in der dritten spanischen Liga ist Valdepenas aber Stammkraft. Für die Castilla kam er diese Saison bis dato auf 26 Einsätze (zwei Tore).
Bei Frankfurt könnte sich in der Abwehr im Sommer Nachholbedarf ergeben, wenn Nnamdi Collins die Hessen verlassen sollte. Der 22-Jährige steht zwar noch bis 2030 unter Vertrag, liebäugelt aber wohl mit einem Wechsel. Vor allem aus der Premier League soll es Interesse an Collins geben, die Eintracht wäre angeblich offen für einen Verkauf und würde rund 40 Millionen Euro Ablöse verlangen.
Das Restprogramm von Eintracht Frankfurt
Spieltag
Gegner
31
FC Augsburg (A)
32
Hamburger SV (H)
33
Borussia Dortmund (A)
34
VfB Stuttgart (H)