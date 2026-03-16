Jack Grealish, aktuell von Manchester City an Everton verliehener Flügelspieler, hat am Sonntag von Bruno Fernandes von Manchester United geschwärmt. Der 30-Jährige postete ein Foto, das zeigt, dass er sich Uniteds 3:1-Sieg gegen Aston Villa im Fernsehen angeschaut hat, bei dem Fernandes mit zwei Assists glänzte.
"Absolut unglaublicher Fußballer": Jack Grealish ist von einem ManUnited-Star hellauf begeistert
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Bruno Fernandes überholt David Beckham
"Bruno ist ein absolut unglaublicher Fußballer, Mann", schrieb Grealish während der zweiten Halbzeit. Fernandes hatte die Tore von Casemiro und Matheus Cunha vorbereitet - und damit bei den Assists keinen Geringeren als David Beckham überholt.
Der Portugiese steht jetzt bei 16 Vorlagen in dieser Premier-League-Saison für die Red Devils, während Beckham in der legendären Saison 1999/2000 15 erfolgreiche Assists lieferte. Angesprochen auf seine neue Bestmarke, sagte Fernandes hinterher bei MUTV: "Das ist schon ganz nett und eine sehr gute Leistung. Wir sprechen hier immerhin von einem der Besten, deshalb freut mich sehr, dass mir das gelungen ist."
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David Beckham als Vorbild für Bruno Fernandes
Fernandes verriet in diesem Zusammenhang auch, dass Beckham als Junge für ihn ein Vorbild gewesen sei: "So wie jeder andere auch habe ich im Garten versucht, wie Beckham zu sein und ihn nachgemacht - und wenn es nur der mitschwingende Arm war, der bei ihm Standard war", sagte er.
Vor dem Spiel war ihm nicht klar, dass er an 'Becks' vorbeiziehen konnte: "Ich habe nicht davon geträumt oder daran gedacht. Ich will halt einfach nur meinem Team helfen, in den Spielen das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben", erklärte er.
Auch United-Trainer Michael Carrick, der den jüngsten Aufschwung des Teams zu verantworten hat, lobte seinen Führungsspieler hinterher überschwänglich. "Bruno ist definitiv keiner, den wir abgeben wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn haben. Er hat über einen langen Zeitraum bewiesen, wie wertvoll er in den wichtigen Momenten für uns ist", sagte er.
Die Saison 2025/26 von Bruno Fernandes bei Man United:
- Spiele: 29
- Einsatzminuten: 2483
- Tore: 7
- Assists: 17