"Absolut unglaublicher Fußballer": Jack Grealish ist von einem ManUnited-Star hellauf begeistert

Fernandes verriet in diesem Zusammenhang auch, dass Beckham als Junge für ihn ein Vorbild gewesen sei: "So wie jeder andere auch habe ich im Garten versucht, wie Beckham zu sein und ihn nachgemacht - und wenn es nur der mitschwingende Arm war, der bei ihm Standard war", sagte er.

Vor dem Spiel war ihm nicht klar, dass er an 'Becks' vorbeiziehen konnte: "Ich habe nicht davon geträumt oder daran gedacht. Ich will halt einfach nur meinem Team helfen, in den Spielen das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben", erklärte er.

Auch United-Trainer Michael Carrick, der den jüngsten Aufschwung des Teams zu verantworten hat, lobte seinen Führungsspieler hinterher überschwänglich. "Bruno ist definitiv keiner, den wir abgeben wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn haben. Er hat über einen langen Zeitraum bewiesen, wie wertvoll er in den wichtigen Momenten für uns ist", sagte er.