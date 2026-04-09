Mit der 0:2-Pleite am Mittwochabend beim amtierenden Königsklassen-Champion seien die Reds am Ende noch gut bedient gewesen, befand Carragher in seiner Funktion als Experte für den US-amerikanischen TV-Sender CBS Sports.
"Absolut erschreckend": Zwei Klubikonen des FC Liverpool zerlegen Mannschaft nach Leistung in der Champions League gegen PSG
"Das war, als würde man einer Mannschaft aus einer unteren Liga zusehen", meinte die Liverpool-Ikone, die einen klaren "Klassenunterschied" sah. "Das war aus Sicht von Liverpool sehr beunruhigend." Der große Unterschied zwischen beiden Teams sei "absolut erschreckend" gewesen, so Carragher.
Tatsächlich war PSG im Parc des Princes die deutlich tonangebende Mannschaft, hatte über die 90 Minuten gesehen mehr Spielanteile und Chancen und schlug die Reds, die am Ende einen xG-Wert von gerade einmal 0,17 (zu 2,35 bei PSG) vorweisen konnten, verdient mit 2:0. Desire Doue (11.) mit einem abgefälschten Schuss und Khvicha Kvaratskhelia (65.) nach schönem Solo sorgten für die Treffer auf Seiten der Franzosen.
Vor allem in Anbetracht der im Sommer getätigten Transfers - Liverpool gab alleine für sein Offensiv-Trio um Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Alexander Isak 265 Millionen Euro aus - konnte Carragher den klaren Leistungsunterschied nicht nachvollziehen. "Liverpool gibt dann 450 Millionen Pfund aus, wahrscheinlich viel mehr, als PSG im Sommer ausgegeben hat. Diese Kluft zu sehen, ist beunruhigend. Man fragt sich: Wie konnte es dazu kommen?"
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Liverpool baucht 180-Grad-Wende im Rückspiel gegen PSG
Ähnliche Töne schlug auch Liverpool-Legende Steven Gerrard an. Bei TNT Sports schätzte dieser die Lage zwar als "nicht perfekt, aber okay" angesichts der Pariser Überlegenheit ein. Aber: "Es hätte noch viel schlimmer kommen können, wenn PSG kaltblütiger gewesen wäre. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, haben wir mit Glück nur 0:2 verloren. Sie hatten Chancen für weitere Treffer", so der ehemalige englische Nationalspieler.
Für das Rückspiel kommende Woche bedarf es nun einer 180-Grad-Wende der Reds, um das vorzeitige Aus in der Champions League noch abzuwenden. "Wir brauchen in der nächsten Woche eine besondere Leistung", befand LFC-Kapitän Virgil van Dijk, der große Hoffnungen auf die heimischen Fans hegte.
Bereits in der vergangenen Spielzeit war Liverpool in der Königsklasse an PSG gescheitert. Zwar gewannen die Reds das Hinspiel in Frankreich mit 1:0, nach dem 0:1 an der Anfield Road aber setzte sich Paris im Elfmeterschießen (4:1) durch.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.