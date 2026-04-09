"Absolut erschreckend": Zwei Klubikonen des FC Liverpool zerlegen Mannschaft nach Leistung in der Champions League gegen PSG

"Das war, als würde man einer Mannschaft aus einer unteren Liga zusehen", meinte die Liverpool-Ikone, die einen klaren "Klassenunterschied" sah. "Das war aus Sicht von Liverpool sehr beunruhigend." Der große Unterschied zwischen beiden Teams sei "absolut erschreckend" gewesen, so Carragher.

Tatsächlich war PSG im Parc des Princes die deutlich tonangebende Mannschaft, hatte über die 90 Minuten gesehen mehr Spielanteile und Chancen und schlug die Reds, die am Ende einen xG-Wert von gerade einmal 0,17 (zu 2,35 bei PSG) vorweisen konnten, verdient mit 2:0. Desire Doue (11.) mit einem abgefälschten Schuss und Khvicha Kvaratskhelia (65.) nach schönem Solo sorgten für die Treffer auf Seiten der Franzosen.

Vor allem in Anbetracht der im Sommer getätigten Transfers - Liverpool gab alleine für sein Offensiv-Trio um Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Alexander Isak 265 Millionen Euro aus - konnte Carragher den klaren Leistungsunterschied nicht nachvollziehen. "Liverpool gibt dann 450 Millionen Pfund aus, wahrscheinlich viel mehr, als PSG im Sommer ausgegeben hat. Diese Kluft zu sehen, ist beunruhigend. Man fragt sich: Wie konnte es dazu kommen?"