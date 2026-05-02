Abschied von Rekordtransfer nach nur einem Jahr? Der Nachfolger von Florian Wirtz entpuppt sich als Missverständnis

So kamen auch die 35 Millionen Euro für Malik Tillman zustande, der in seinen zwei Jahren in den Niederlanden zweimal mit der PSV Meister geworden war und dabei in der Vorsaison starke Zahlen (16 Tore in 34 Pflichtspielen) abgeliefert hatte. Seine aktuelle Zahl? 41. Das sind die Gesamtminuten, die er in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen für Bayer auf dem Platz stand. Vom offensiven Mittelfeldspieler, der auch aufgrund der Position und der hohen Ablösesumme im Sommer noch von den Medien als "Wirtz-Ersatz" vorgestellt worden war, hatten sich die Leverkusener deutlich mehr erhofft.

"Habt Geduld mit Malik, schenkt ihm Liebe und sprecht mit ihm": Das waren die Ratschläge, die PSV-Trainer Peter Bosz den Leverkusenern vor dem Champions-League-Duell Anfang Oktober mit auf den Weg gab. Schon zu diesem Zeitpunkt war Bosz und allen anderen Beobachtern klar, dass es keine schnelle Erfolgsgeschichte mit Tillman und Bayer 04 wird. Aufgrund seiner Teilnahme am Gold-Cup mit dem US-Nationalteam hatte der Neuzugang einen verlängerten Urlaub – und verletzte sich dann in der Vorbereitung. Auf dem Weg zur Bestform hinkte Tillman hinterher und konnte nicht sofort einen guten Eindruck hinterlassen. Es folgte das schnelle Aus für den neuen Coach Erik ten Hag, der von Kasper Hjulmand abgelöst wurde. "Es war kein einfacher Start für mich", sagte Tillman den Bayer-Vereinsmedien.