Beim 2:1-Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln war es am Samstag bei Bayer Leverkusen in der zweiten Hälfte so weit: Trainer Kasper Hjulmand wechselte hintereinander Malik Tillman, Equi Fernandez und Eliesse Ben Seghir ein – und brachte damit ein Trio, für das die Werkself im vergangenen Sommer insgesamt 92 Millionen Euro an Ablösesummen ausgegeben hatte. Keiner der Drei war günstiger als 25 Millionen Euro. Und keiner der Drei hat bislang überzeugt. Während die Bayer-Verantwortlichen immer wieder betonen, dass sie Geduld mit den neuen Spielern in ihrer neuformierten Mannschaft mit dem neuen Trainer haben werden, verliert der Spieler angeblich genau diese Geduld, der mit der höchsten Ablösesumme als "Königstransfer" vor der Saison galt: Malik Tillman.
Abschied von Rekordtransfer nach nur einem Jahr? Der Nachfolger von Florian Wirtz entpuppt sich als Missverständnis
Nie gab Bayer mehr in der Vereinsgeschichte aus als die 35 Millionen, die für den 23 Jahre alten US-Nationalspieler vor der Saison an die PSV nach Eindhoven flossen. Die Leverkusener schwammen im Geld, nachdem sie unter anderem Florian Wirtz für 125 Millionen Euro an den FC Liverpool verkauft hatten. Die große sportliche Lücke, die dieser Abgang – und noch zahlreiche andere – hinterließ, wollten die Klub-Verantwortlichen vor allem mit talentierten Spielern mit Entwicklungspotenzial stopfen.
Dass sie sich auf dem Transfermarkt nicht in der allerbesten Verhandlungsposition befanden, wurde ziemlich schnell klar: Es bestanden Handlungsbedarf und Zeitdruck – und den anderen Vereinen war klar, dass Bayer im Zweifelsfall fast jedes Angebot noch einmal nachbessern würde, da das Geld vorhanden war.
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Malik Tillman: "Es war kein einfacher Start für mich"
So kamen auch die 35 Millionen Euro für Malik Tillman zustande, der in seinen zwei Jahren in den Niederlanden zweimal mit der PSV Meister geworden war und dabei in der Vorsaison starke Zahlen (16 Tore in 34 Pflichtspielen) abgeliefert hatte. Seine aktuelle Zahl? 41. Das sind die Gesamtminuten, die er in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen für Bayer auf dem Platz stand. Vom offensiven Mittelfeldspieler, der auch aufgrund der Position und der hohen Ablösesumme im Sommer noch von den Medien als "Wirtz-Ersatz" vorgestellt worden war, hatten sich die Leverkusener deutlich mehr erhofft.
"Habt Geduld mit Malik, schenkt ihm Liebe und sprecht mit ihm": Das waren die Ratschläge, die PSV-Trainer Peter Bosz den Leverkusenern vor dem Champions-League-Duell Anfang Oktober mit auf den Weg gab. Schon zu diesem Zeitpunkt war Bosz und allen anderen Beobachtern klar, dass es keine schnelle Erfolgsgeschichte mit Tillman und Bayer 04 wird. Aufgrund seiner Teilnahme am Gold-Cup mit dem US-Nationalteam hatte der Neuzugang einen verlängerten Urlaub – und verletzte sich dann in der Vorbereitung. Auf dem Weg zur Bestform hinkte Tillman hinterher und konnte nicht sofort einen guten Eindruck hinterlassen. Es folgte das schnelle Aus für den neuen Coach Erik ten Hag, der von Kasper Hjulmand abgelöst wurde. "Es war kein einfacher Start für mich", sagte Tillman den Bayer-Vereinsmedien.
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Malik Tillman: Erst nach dem Bayern-Abschied geht es vorwärts
Das galt auch für seine Karriere, in der es zwar schon als 13-Jähriger zum FC Bayern München schaffte. Doch der Durchbruch beim FCB gelang ihm nicht, auch wenn er sieben Spiele für die Profis machen durfte. Erst bei seiner ersten Leihe zu den Rangers nach Glasgow ging Tillman den nächsten Entwicklungsschritt. Es folgte die zweite Leihe zu PSV und schließlich die feste Verpflichtung für zwölf Millionen Euro. Die Bayern hingegen entschieden sich gegen eine Rückholaktion – auch weil sie in der Offensive bestens besetzt waren.
Nachdem es in Eindhoven für Tillman nach Wunsch lief, folgt nun in seiner ersten echten Bundesliga-Saison eine größere Krise. "Wenn es nicht so richtig läuft, bin ich sehr selbstkritisch. Ich neige dann dazu, auch mal Sachen in mich reinzufressen", bekannte er offenherzig.
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Drei Premier-League-Klubs sind angeblich hinter Malik Tillman her
Und das führt nun angeblich schon dazu, dass sich bei Tillman einiges aufgestaut hat. Die Sport Bild berichtete zuletzt, dass er "emotional distanziert" sei und bereits mit Bayer-Sportchef Simon Rolfes gesprochen habe. Tillman denke an einen schnellen Abschied, auch wenn er noch bis 2030 in Leverkusen unter Vertrag steht. Dabei komme es allerdings auch darauf an, ob Bayer, das im Rennen um ein CL-Ticket aktuell schlechte Karten hat, mit Coach Hjulmand auch in die kommende Saison geht. Sollte ein neuer Trainer versuchen, die neue Leverkusener Mannschaft richtig in Schwung zu bekommen, könnte auch Tillman einen zweiten Anlauf wagen.
Falls es aber zum Abschied kommt, dürfte es immerhin keinen großen Schaden für die Werkself geben: Dem Bericht zufolge sind mit Brentford, Fulham und Bournemouth drei finanzstarke Premier-League-Klubs an Tillman interessiert und angeblich bereit, die 35 Millionen Euro, die Bayer gezahlt hat, zu investieren. Die Suche nach dem "Wirtz-Ersatz" müsste bei den Leverkusenern dann aber erneut beginnen.
Die Zahlen von Malik Tillman in der Saison 25/26:
Spiele: 39 Startelfeinsätze: 23 Minuten pro Spiel: 57,5 Tore: 8 Assists: 1