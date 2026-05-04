Wie aus einem Bericht von The Athletic hervorgeht, spreche derzeit vieles dafür, dass Howe seinen Job bei den Magpies behalten und über den Sommer hinaus weitermachen dürfe.
Abschied von Nick Woltemade im Sommer nun beschlossene Sache? Newcastle United trifft offenbar wichtige Personal-Entscheidung
Demnach hätte es unter der Woche umfassende Gespräche innerhalb des Klubs gegeben, bei der auch eine 25-köpfige Delegation des saudischen Public Investment Fund (PIF), dem Mehrheitseigentümer von Newcastle, teilgenommen habe.
Dort sei beschlossen worden, dass der 48-jährige Coach auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen solle, sollten bis zum Ende der laufenden Spielzeit keine unerwarteten Ereignisse mehr eintreten.
Howe hatte die Magpies im November 2021 übernommen und 2023/24 sowie 2025/26 jeweils in die Champions League geführt. In dieser Saison läuft es trotz massiver Investitionen in der Kader sportlich allerdings überhaupt nicht rund - drei Spieltage vor Schluss steht der Klub auf Rang 13 der Premier-League-Tabelle, wodurch er das internationale Geschäft mit Gewissheit verpassen wird.
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Nick Woltemade fällt bei Eddie Howe in Ungnade
Die Jobgarantie für Howe könnte darüber hinaus auch Auswirkungen auf die Zukunft von Nick Woltemade bei Newcastle haben. Der deutsche Nationalstürmer, der im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Nordengland gewechselt war, war unter dem 48-Jährigen zuletzt nur noch selten gefragt.
Nach einem guten Start mit vier Treffern in seinen fünf ersten Premier-League-Spielen hat Woltemade aktuell mit gehörigen Ladehemmungen zu kämpfen. Seinen letzten Treffer in der Liga erzielte er Ende Dezember gegen den FC Chelsea, zuletzt purzelte er deshalb auch aus der ersten Elf.
Krux an der Sache ist dabei aber auch die "neue" Position, die Howe Woltemade im Saisonverlauf verpasst hatte. Denn wenn der Nationalspieler spielen durfte, musste er taktisch quasi als zentraler Mittelfeldspieler agieren. Ein Umstand, der auch Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf Woltemades Rolle bei der WM bereits sauer aufgestoßen war.
Beim 3:1-Sieg gegen Brighton & Hove Albion am vergangenen Samstag kam er schließlich überhaupt nicht mehr zum Einsatz, was die ohnehin seit Wochen kursierenden Gerüchte über ein vorzeitigen Abschied aus Newcastle noch einmal befeuerten.
In einem Telegraph-Artikel, der bizarrerweise von einem angeblichen Vertrauten Howes verfasst wurde, wurde Woltemade als Fehleinkauf tituliert, den Newcastle schnellstmöglich loswerden müsse. Der Nationalspieler sei zu langsam, kein echter Torjäger, könne Bälle nicht gut festmachen, strahle aus der Distanz keine Gefahr aus und gehe nicht konsequent in die Luftzweikämpfe, so die schonungslose Analyse.
Die Zahlen von Nick Woltemade in der Saison 25/26:
Spiele:
51
Einsatzminuten:
3042
Tore:
11
Assists:
5
Häufig gestellte Fragen
Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren.
Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.
Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.
Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.
Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm.
Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen.
Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.
Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.
In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.
Nick Woltemade hält diesen Bereich komplett privat.
Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.
Er hat keine Kinder.
Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.
Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr.
Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.
Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.
Ebenfalls kein einziges Mal.
"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi".