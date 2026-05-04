Abschied von Nick Woltemade im Sommer nun beschlossene Sache? Newcastle United trifft offenbar wichtige Personal-Entscheidung

Die Jobgarantie für Howe könnte darüber hinaus auch Auswirkungen auf die Zukunft von Nick Woltemade bei Newcastle haben. Der deutsche Nationalstürmer, der im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Nordengland gewechselt war, war unter dem 48-Jährigen zuletzt nur noch selten gefragt.

Nach einem guten Start mit vier Treffern in seinen fünf ersten Premier-League-Spielen hat Woltemade aktuell mit gehörigen Ladehemmungen zu kämpfen. Seinen letzten Treffer in der Liga erzielte er Ende Dezember gegen den FC Chelsea, zuletzt purzelte er deshalb auch aus der ersten Elf.

Krux an der Sache ist dabei aber auch die "neue" Position, die Howe Woltemade im Saisonverlauf verpasst hatte. Denn wenn der Nationalspieler spielen durfte, musste er taktisch quasi als zentraler Mittelfeldspieler agieren. Ein Umstand, der auch Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf Woltemades Rolle bei der WM bereits sauer aufgestoßen war.

Beim 3:1-Sieg gegen Brighton & Hove Albion am vergangenen Samstag kam er schließlich überhaupt nicht mehr zum Einsatz, was die ohnehin seit Wochen kursierenden Gerüchte über ein vorzeitigen Abschied aus Newcastle noch einmal befeuerten.

In einem Telegraph-Artikel, der bizarrerweise von einem angeblichen Vertrauten Howes verfasst wurde, wurde Woltemade als Fehleinkauf tituliert, den Newcastle schnellstmöglich loswerden müsse. Der Nationalspieler sei zu langsam, kein echter Torjäger, könne Bälle nicht gut festmachen, strahle aus der Distanz keine Gefahr aus und gehe nicht konsequent in die Luftzweikämpfe, so die schonungslose Analyse.