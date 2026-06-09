Abschied von Michael Olise? FC Bayern will Fehler aus der Klub-Vergangenheit offenbar nicht wiederholen

Die Bayern hingegen würden an einem Deal nicht mitarbeiten, denn sie haben schon mehrfach Olise für unverkäuflich erklärt. Zuletzt hatte FCB-Präsident Herbert Hainer der Bild-Zeitung gesagt: "Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein. Sollte uns Florentino Perez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen."