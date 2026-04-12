Abschied nach nur einem Jahr? Premier-League-Klub offenbar scharf auf 35-Millionen-Euro-Mann aus der Bundesliga

Die Zeitung spekuliert, ein Interesse Leverkusens vorausgesetzt, Fulham wäre an einer Einigung vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gelegen, da die Londoner einer möglichen Marktwertsteigerung Tillmans durch das Turnier zuvorkommen wollten.

Der gebürtige Nürnberger Tillman wurde beim FC Bayern München ausgebildet und an die Glasgow Rangers sowie die PSV Eindhoven ausgeliehen, ehe er fix in die Niederlande wechselte.