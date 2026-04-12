Malik Tillman hat offenbar das Interesse eines Premier-League-Klubs geweckt. So soll der FC Fulham den US-Amerikaner von Bayer Leverkusen weit oben auf dem Wunschzettel haben. Das berichtet die Daily Mail.
Abschied nach nur einem Jahr? Premier-League-Klub offenbar scharf auf 35-Millionen-Euro-Mann aus der Bundesliga
Demnach habe das Team des früheren Arsenal- und Leverkusen-Torhüters Bernd Leno Tillman als geeignete Alternative für Harry Wilson ins Auge gefasst. Wilsons Vertrag bei den Cottagers läuft in diesem Sommer aus und der 29-jährige Waliser wird gleich mit drei Ligakonkurrenten Fulhams in Verbindung gebracht. Gerüchten zufolge sind der FC Everton, Aston Villa und Oliver Glasners Crystal Palace an Wilson interessiert.
Transfer-Einigung noch vor der Weltmeisterschaft?
Die Zeitung spekuliert, ein Interesse Leverkusens vorausgesetzt, Fulham wäre an einer Einigung vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gelegen, da die Londoner einer möglichen Marktwertsteigerung Tillmans durch das Turnier zuvorkommen wollten.
Der gebürtige Nürnberger Tillman wurde beim FC Bayern München ausgebildet und an die Glasgow Rangers sowie die PSV Eindhoven ausgeliehen, ehe er fix in die Niederlande wechselte.
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Malik Tillman kam für 35 Millionen aus Eindhoven zu Leverkusen
Leverkusen eiste den offensiven Mittelfeldspieler, der auch als hängende Spitze oder Linksaußen agieren kann, im vergangenen Sommer für 35 Millionen Euro Ablöse von der PSV los. Tillman unterschrieb einen Vertrag bis 2030 beim Werksklub.
Die erste Saison des 23-Jährigen in der Bundesliga kann man als durchwachsen bezeichnen. In 36 Einsätzen in allen Wettbewerben kam er auch acht Tore und eine Vorlage. Dabei wurde Tillman je 13-mal ein- und ausgewechselt.
Malik Tillman: Karrierestationen und Statistiken
Team
Spiele
Tore
Assists
Bayer Leverkusen
38
8
1
PSV Eindhoven
73
25
19
Glasgow Rangers
43
12
5
FC Bayern München
7
1
-