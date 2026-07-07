Abnutzungskampf und Elfmeterkrimi! Schweiz ringt Kolumbien nieder und fordert im Viertelfinale der WM 2026 Lionel Messi und Co. heraus

Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Ruben Vargas, zuvor hatte Gregor Kobel gegen Cucho Hernadnez pariert. Die Schweiz, die bei einem Lattentreffer von Jhon Lucumi (99.) großes Glück hatte und sich schon zuvor auf einen starken Kobel verlassen konnte, hat ihr großes Ziel von der besten WM ihrer Geschichte bereits erreicht. Ins Viertelfinale hatten es die Eidgenossen bei einer WM zuletzt 1954 im eigenen Land geschafft, mussten dafür aber nur die Gruppenphase überstehen. Die Turniere 1934 und 1938, bei denen es die "Nati" ebenfalls in die Runde der besten acht geschafft hatte, begannen gleich mit dem Achtelfinale.

In Vancouver zeigten sich die Schweizer in einem ausgeglichenen Duell völlig unbeeindruckt von der intensiven Spielweise der Kolumbianer, die sich nach einer starken Vorrunde zu einem Geheimfavoriten aufgeschwungen hatten. Das Erreichen des Viertelfinals in Brasilien 2014 bleibt für James Rodríguez und Co. der größte WM-Erfolg.

Dabei hatte die Schweiz vor dem Anpfiff einen Rückschlag verkraften müssen. Manzambi, bislang überragender Akteur der Mannschaft um Kapitän Grani Xhaka, fehlte wegen einer Knieprellung. Im Stadion war der 20-Jährige vom SC Freiburg, der etwas überraschend von Ardon Jashari von der AC Mailand ersetzt wurde, natürlich trotzdem - mit einem goldenen WM-Pokal aus Lego stieg er aus dem Mannschaftsbus.

Im BC Place waren die Schweizer deutlich in der Unterzahl. Zehntausende kolumbianische Fans waren am Vormittag (Ortszeit) auf einem Fanmarsch durch Vancouver gezogen, das Stadion war nahezu komplett in Gelb getaucht. Man habe bei den bisherigen Partien jedoch "gezeigt, dass wir damit umgehen können", sagte Yakin selbstbewusst. Man wolle Kolumbien "mit Fußball schlagen, nicht mit den Fans".