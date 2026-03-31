Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro: Arsenal interessiert sich wohl für Mega-Talent aus der Bundesliga

Kofane kam erst im vergangenen Sommer vom spanischen Zweitligisten Albacete zur Werkself. In seiner Premieren-Saison überzeugte er sofort in der Bundesliga und kam deshalb auch in der Champions League zum Einsatz, in der Bayer im direkten Duell an Arsenal scheiterte.

Insgesamt steht der 19-Jährige bei 15 Scorerpunkten in 39 Pflichtspielen für Leverkusen.