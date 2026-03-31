Der FC Arsenal ist angeblich an Christian Kofane von Bayer Leverkusen interessiert. Das berichtet Sky. Demnach sind die Gunners nur einer von mehreren Klubs aus England, die den Stürmer aus Kamerun auf dem Wunschzettel haben.
Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro: Arsenal interessiert sich wohl für Mega-Talent aus der Bundesliga
Kofane lieferte sich mit Bayer zwei CL-Duelle mit Arsenal
Kofane kam erst im vergangenen Sommer vom spanischen Zweitligisten Albacete zur Werkself. In seiner Premieren-Saison überzeugte er sofort in der Bundesliga und kam deshalb auch in der Champions League zum Einsatz, in der Bayer im direkten Duell an Arsenal scheiterte.
Insgesamt steht der 19-Jährige bei 15 Scorerpunkten in 39 Pflichtspielen für Leverkusen.
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Bayer zahlte nur 5,25 Millionen Euro für den Stürmer
Für Kofane legte Bayer vor nicht einmal einem Jahr nur 5,25 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch - und könnte jetzt ein Riesen-Geschäft machen. Denn dem Bericht zufolge will der Bundesligist von der zahlungskräftigen Konkurrenz aus England 60 bis 70 Millionen Euro für den Angreifer haben - und damit die investierte Summe mehr als verzehnfachen.
Nur für Kai Havertz (2020 für 100 Millionen Euro zum FC Chelsea) und Florian Wirtz (2025 für 125 Millionen Euro zu Liverpool) kassierte Bayer mehr Geld, als nun angeblich bei Kofane möglich ist.
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Als Nachfolger wird Nicolo Tresoldi gehandelt
Arsenal ist im Angriffszentrum mit Viktor Gyökeres, Kai Havertz und Gabriel Jesus eigentlich gut besetzt, doch Kofane dürfte aufgrund seines Alters als Investition für die Zukunft gesehen werden - und deshalb trotzdem für den Tabellenführer der Premier League interessant sein.
Sollte es zum schnellen Abschied von Kofane aus der Bundesliga kommen, wäre dem Bericht zufolge U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi von Club Brügge ein Nachfolgekandidat in Leverkusen. Der Stürmer wird allerdings auch schon bei Borussia Dortmund gehandelt.
Die Saison 25/26 von Christian Kofane:
- Spiele: 39
- Einsatzminuten: 1744
- Tore: 7
- Assists: 8