Ablösefreier Top-Stürmer: FCB bleibt angeblich bei einem Transfer-Kandidaten hartnäckig

Neben dem FC Bayern wird auch der FC Barcelona als mögliches Ziel für Vlahovic gehandelt. Bei den Katalanen könnte er den 37-jährigen Robert Lewandowski ersetzen. In München sei hingegen vorgesehen, dass Vlahovic die Rolle von Nicolas Jackson übernimmt, der nach dem Ende seiner Leihe nach der Saison wieder zum FC Chelsea zurückkehrt.

In der laufenden Spielzeit kommt Vlahovic auf sechs Tore und zwei Vorlagen in 18 Pflichtspielen. Große Teile der Spielzeit verpasste er aufgrund einer Adduktorenverletzung, ehe er am 21. März gegen Sassuolo sein Comeback feierte.