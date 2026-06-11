Ablöseforderungen zu hoch: FC Bayern München zieht sich angeblich aus Poker um Premier-League-Star zurück

Nach Informationen von Sky würde der deutsche Rekordmeister eine Verpflichtung des 24-jährigen Defensiv-Allrounders in der kommenden Transferperiode nicht weiter verfolgen.
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Zwar schätze man in München die Qualitäten des Kroaten sehr, gleichwohl halte man ihn für zu teuer und sehe auf der Position keinen akuten sportlichen Handlungsbedarf. Ein von einigen Medien ins Spiel gebrachter Wechsel an die Säbener Straße ist daher offenbar kein Thema mehr.
Den Bayern hätte Gvardiol vor allem wegen seiner Vielseitigkeit weiterhelfen können. So kann der 24-Jährige einerseits als Innenverteidiger eingesetzt werden, darüber hinaus spielte er auch schon links hinten in einer Viererkette. Im Zuge der drohenden Abgänge von Min-Jae Kim, Hiroki Ito sowie des nicht mehr unumstrittenen Alphonso Davies wäre der Kroate ein passender Nachfolgekandidat gewesen.
Lothar Matthäus legte den Bayern jüngst gar nahe, sich um einen Transfer Gvardiols zu bemühen. "Man hätte schon mal einen flexiblen Spieler, der auf zwei Positionen in der Defensive einsatzbereit ist. Ich glaube, dass er im Endeffekt ein Baustein sein könnte, um die Defensive stabil zu haben", meinte der Rekordnationalspieler.
Ohnehin stehen die Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown. Wie die Bild am Mittwochabend vermeldete, wird der 22 Jahre alte Außenverteidiger voraussichtlich für eine Summe knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni zum FCB wechseln.
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Real Madrid zeigt Interesse an Transfer von Josko Gvardiol
Für Gvardiol tun sich indes zwei Optionen bezüglich seiner Zukunft auf. Manchester City hat dem Kroaten ein unterschriftsreifes Angebot zur Vertragsverlängerung über 2028 hinaus vorgelegt. Der neue Kontrakt soll bis 2031 laufen und würde dem 24-Jährigen künftig mehr Geld einbringen.
Darüber hinaus soll auch ein Wechsel zu Real Madrid nach wie vor ein Thema sein. Die Königlichen zeigen wohl konkretes Interesse an einer Verpflichtung und würden im Falle eines Scheiterns der Vertragsverhandlungen ihre Bemühungen weiter intensivieren.
Dem Vernehmen nach verlangt City rund 80 Millionen Euro für den Kroaten, der im Sommer 2023 von Bundesligist RB Leipzig zu den Skyblues gewechselt war.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.