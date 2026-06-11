Ablöseforderungen zu hoch: FC Bayern München zieht sich angeblich aus Poker um Premier-League-Star zurück

Zwar schätze man in München die Qualitäten des Kroaten sehr, gleichwohl halte man ihn für zu teuer und sehe auf der Position keinen akuten sportlichen Handlungsbedarf. Ein von einigen Medien ins Spiel gebrachter Wechsel an die Säbener Straße ist daher offenbar kein Thema mehr.

Den Bayern hätte Gvardiol vor allem wegen seiner Vielseitigkeit weiterhelfen können. So kann der 24-Jährige einerseits als Innenverteidiger eingesetzt werden, darüber hinaus spielte er auch schon links hinten in einer Viererkette. Im Zuge der drohenden Abgänge von Min-Jae Kim, Hiroki Ito sowie des nicht mehr unumstrittenen Alphonso Davies wäre der Kroate ein passender Nachfolgekandidat gewesen.

Lothar Matthäus legte den Bayern jüngst gar nahe, sich um einen Transfer Gvardiols zu bemühen. "Man hätte schon mal einen flexiblen Spieler, der auf zwei Positionen in der Defensive einsatzbereit ist. Ich glaube, dass er im Endeffekt ein Baustein sein könnte, um die Defensive stabil zu haben", meinte der Rekordnationalspieler.

Ohnehin stehen die Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown. Wie die Bild am Mittwochabend vermeldete, wird der 22 Jahre alte Außenverteidiger voraussichtlich für eine Summe knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni zum FCB wechseln.