Einem Bericht der Sport Bild zufolge habe El Mala seinen Kölner Mitspielern gegenüber angedeutet, dass er den Klub diesen Sommer verlassen werde. Demnach sei der FC Brentford bereit, die geforderte Ablösesumme von 50 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer zu bezahlen. Ihm selbst soll ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro winken.
Ablöseforderung des 1. FC Köln werden offenbar erfüllt! Said El Mala soll Abgang intern schon angedeutet haben
Als Favorit auf eine Verpflichtung galt zunächst Brighton. In den Verhandlungen zwischen Köln und dem Klub des deutschen Trainers Fabian Hürzeler herrscht dem Vernehmen nach aber schon seit Monaten Stillstand. Das letzte Angebot Brightons soll 35 Millionen Euro betragen haben - zu wenig für Köln.
Bei Brentford träfe El Mala mit Kevin Schade und Vitaly Janelt auf zwei deutsche Landsleute. Die Bees kämpfen aktuell um den Einzug ins internationale Geschäft. Vor dem letzten Spieltag steht Rang neun, der für keine Teilnahme am Europapokal berechtigt. Auf dem Conference-League-Platz acht liegt nur wegen der besseren Tordifferenz der FC Chelsea. Der Rückstand auf Europa-League-Rang sieben (aktuell Brighton) beträgt einen Punkt.
Said El Mala steht offenbar im deutschen WM-Kader
El Mala wurde zuletzt auch mit dem FC Chelsea, Newcastle United und immer wieder auch mir dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Ausgerechnet in München gab er vergangenes Wochenende ein Bewerbungsschreiben ab. Obwohl er sich mit seiner Mannschaft 1:5 geschlagen geben musste, sorgte er mit einem sehenswerten Tor nach Sololauf für Aufsehen.
Insgesamt gelangen El Mala in dieser Saison in 34 Bundesligaspielen 13 Treffer und fünf Assists. Der Lohn ist wohl eine Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den deutschen WM-Kader, wie schon vor der offiziellen Bekanntgabe am Donnerstag um 13 Uhr durchgesickert ist.