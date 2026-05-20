Ablöseforderung des 1. FC Köln werden offenbar erfüllt! Said El Mala soll Abgang intern schon angedeutet haben

Als Favorit auf eine Verpflichtung galt zunächst Brighton. In den Verhandlungen zwischen Köln und dem Klub des deutschen Trainers Fabian Hürzeler herrscht dem Vernehmen nach aber schon seit Monaten Stillstand. Das letzte Angebot Brightons soll 35 Millionen Euro betragen haben - zu wenig für Köln.

Bei Brentford träfe El Mala mit Kevin Schade und Vitaly Janelt auf zwei deutsche Landsleute. Die Bees kämpfen aktuell um den Einzug ins internationale Geschäft. Vor dem letzten Spieltag steht Rang neun, der für keine Teilnahme am Europapokal berechtigt. Auf dem Conference-League-Platz acht liegt nur wegen der besseren Tordifferenz der FC Chelsea. Der Rückstand auf Europa-League-Rang sieben (aktuell Brighton) beträgt einen Punkt.