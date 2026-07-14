Der FC Bayern München will Min-jae Kim nun angeblich doch nicht verkaufen, sondern mit dem Südkoreaner in die neue Saison gehen. Das berichtet Sky. Demnach habe der Verteidiger mit seinen Leistungen im Saison-Endspurt Pluspunkte bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters gesammelt.
Abgang nur noch unter einer Bedingung: Verkaufskandidat soll jetzt doch beim FC Bayern München bleiben
Bei "XXL-Angebot" könnte Bayern doch noch schwach werden
Lange Zeit war darüber spekuliert worden, dass mit Kim und auch Hiroki Ito zwei Abwehrspieler im Sommer zum Verkauf stünden, da die beiden Plätze in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah und Dayot Upamecano fest vergeben sind. Dies ist nun bei Kim angeblich nicht mehr der Fall - es sei denn, ein "XXL-Angebot" würde für den Koreaner abgegeben werden.
- Getty Images
FC Bayern soll sich für Abwehrstar vom FC Barcelona interessieren
Min-jae Kim wechselte 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro von Napoli zum FC Bayern. In seinen drei Jahren in München absolvierte er 116 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore sowie drei Assists.
Für die kommende Saison hat der FCB mit Ismail Saibari und Nathaniel Brown bislang zwei namhafte Spieler für je 50 Millionen Euro verpflichtet. Zuletzt wurde dem Doublesieger der vergangenen Saison Interesse an Jules Kounde vom FC Barcelona nachgesagt.
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