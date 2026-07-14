Abgang nur noch unter einer Bedingung: Verkaufskandidat soll jetzt doch beim FC Bayern München bleiben

Min-jae Kim wechselte 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro von Napoli zum FC Bayern. In seinen drei Jahren in München absolvierte er 116 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore sowie drei Assists.

Für die kommende Saison hat der FCB mit Ismail Saibari und Nathaniel Brown bislang zwei namhafte Spieler für je 50 Millionen Euro verpflichtet. Zuletzt wurde dem Doublesieger der vergangenen Saison Interesse an Jules Kounde vom FC Barcelona nachgesagt.