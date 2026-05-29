Abgang nach nur einem Jahr: Mittelfeldstar von Manchester City verhandelt wohl mit spanischem Topklub

Der Start des zentralen Mittelfeldspielers auf der Insel war stark. Bei seinem Debüt in der Premier League lieferte Reijnders gegen die Wolverhampton Wanderers prompt zwei Scorerpunkte (ein Tor, ein Assists). Überhaupt stand er in seinen ersten fünf Spielen im englischen Oberhaus jeweils über die komplette Distanz auf dem Rasen.

Allerdings ließen seine Leistungen vor allem in der Rückserie nach und er verlor unter dem scheidenden Cheftrainer Pep Guardiola seinen Stammplatz. In den letzten 17 Spielen kam er neunmal überhaupt nicht zum Einsatz und über die vollen 90 Minuten durfte er in den anderen acht Partien auch nicht ran.

Mit Reijnders' ablösefreiem Klubkameraden Bernardo Silva (31) wird ein weiterer City-Spieler bei Atletico gehandelt. Außerdem sind beim Champions-League-Halbfinalisten und LaLiga-Dritten unter anderem Nicolo Tresoldi (21, Club Brügge), Marc Cucurella (27, FC Chelsea) und Cristian Romero (28, Tottenham Hotspur) als Neuzugänge im Gespräch.

Derweil bereitet sich Reijnders mit der niederländischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor. Er ist Teil des 26-köpfigen Kaders von Bondscoach Ronald Koeman und könnte an der Seite von Barca-Star Frenkie de Jong (29) und Liverpools Ryan Gravenberch (24) Teil eines namhaften Mittelfelds sein.

Bislang absolvierte Reijnders 30 Länderspiele, in denen ihm sieben Tore gelangen.