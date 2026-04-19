"Abermals beste Werbung für die Bundesliga": DFB und DFL gratulieren dem FC Bayern zur deutschen Meisterschaft

"Besonders freue ich mich natürlich für meine Nationalspieler, denn wir haben im Sommer gemeinsam Großes vor. Die Siegermentalität und das Selbstverständnis, das sie bei den Bayern in jedem Spiel auf den Platz bringen, sind absolut beeindruckend", so Nagelsmann. Darauf setzt auch Rudi Völler. "Ich wünsche mir, dass unsere Nationalspieler vom FC Bayern ihren besonderen Teamspirit auch mit zur WM bringen", sagte der DFB-Sportdirektor.

Die Meisterschale erhalten die Spieler nach dem letzten Saisonspiel am 16. Mai gegen den 1. FC Köln. "Wir gratulieren den Spielern, Vincent Kompany und seinem Trainerteam sowie den Verantwortlichen um Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Rouven Kasper, allen Mitarbeitenden und den Fans des Rekordmeisters. Neben beeindruckenden Leistungen in der Bundesliga repräsentiert der FC Bayern den deutschen Fußball auch international hervorragend. Für das Halbfinale in der Champions League wünschen wir viel Erfolg und weitere großartige Europapokal-Abende", ließen sich die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel in einem Statement zitieren.