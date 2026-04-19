"Dieser Titel ist Ausdruck einer über die gesamte Saison hinweg beeindruckenden Konstanz und Dominanz", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem 4:2 (3:1) gegen den VfB Stuttgart. Das Auftreten der Mannschaft - auf und neben dem Platz - sei "abermals beste Werbung für die Bundesliga" gewesen.
"Abermals beste Werbung für die Bundesliga": DFB und DFL gratulieren dem FC Bayern zur deutschen Meisterschaft
Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Meistercoach Vincent Kompany und den Mannschaftsgeist. "Vincent Kompany ist es in beeindruckender Weise gelungen, eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat", sagte Nagelsmann, der auch bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada auf einen starken Bayern-Block setzen wird.
Auch Nagelsmann und Völler gratulieren dem FC Bayern
"Besonders freue ich mich natürlich für meine Nationalspieler, denn wir haben im Sommer gemeinsam Großes vor. Die Siegermentalität und das Selbstverständnis, das sie bei den Bayern in jedem Spiel auf den Platz bringen, sind absolut beeindruckend", so Nagelsmann. Darauf setzt auch Rudi Völler. "Ich wünsche mir, dass unsere Nationalspieler vom FC Bayern ihren besonderen Teamspirit auch mit zur WM bringen", sagte der DFB-Sportdirektor.
Die Meisterschale erhalten die Spieler nach dem letzten Saisonspiel am 16. Mai gegen den 1. FC Köln. "Wir gratulieren den Spielern, Vincent Kompany und seinem Trainerteam sowie den Verantwortlichen um Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Rouven Kasper, allen Mitarbeitenden und den Fans des Rekordmeisters. Neben beeindruckenden Leistungen in der Bundesliga repräsentiert der FC Bayern den deutschen Fußball auch international hervorragend. Für das Halbfinale in der Champions League wünschen wir viel Erfolg und weitere großartige Europapokal-Abende", ließen sich die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel in einem Statement zitieren.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.