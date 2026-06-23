"Aber dann ist er zu Bayern gegangen": Jürgen Klopp enthüllt Beinahe-Transferhammer um FCB-Star

Als TV-Experte bei MagentaTV sagte Klopp vor dem zweiten WM-Gruppenspiel von Laimers Österreichern gegen Argentinien am Montag (0:2), bei dem der FCB-Star als Linksverteidiger agierte: "Zu Laimer kann ich sagen: Bei mir würde er auf der Sechs spielen. Ich wollte ihn nach Liverpool holen als Sechser. Aber dann ist er zu Bayern gegangen."

Klopp war von 2015 bis 2024 Trainer in Liverpool. Wann genau er Laimer in dieser Zeit gerne verpflichtet hätte, ließ er offen, seine Aussagen lassen aber darauf schließen, dass es kurz vor dessen Wechsel von RB Leipzig zu den Bayern im Sommer 2023 gewesen sein muss. Gerüchte über ein Interesse der Reds an dem österreichischen Nationalspieler hatte es allen voran 2022 gegeben.

Laimer hatte sich in Leipzig noch als zentraler Mittelfeldspieler einen Namen gemacht, wurde vom FCB dann ursprünglich auch für die Sechserposition verpflichtet. Aufgrund seiner Flexibilität kommt der 29-Jährige in München allerdings vorwiegend als rechter oder linker Außenverteidiger zum Einsatz.

Bei der WM hatte Österreichs Trainer Ralf Rangnick Laimer beim 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien noch überraschend als Zehner aufgeboten. Gegen die Argentinier, über deren vom Schiedsrichter lediglich einmal mit einer Gelben Karte bestrafte harte Gangart er sich hinterher echauffierte, spielte Laimer dann als Linksverteidiger.