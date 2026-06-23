Jürgen Klopp hat verraten, dass er Bayern Münchens Dauerbrenner Konrad Laimer vor einigen Jahren zum FC Liverpool lotsen wollte.
"Aber dann ist er zu Bayern gegangen": Jürgen Klopp enthüllt Beinahe-Transferhammer um FCB-Star
Jürgen Klopp hätte Konrad Laimer gerne beim FC Liverpool gehabt
Als TV-Experte bei MagentaTV sagte Klopp vor dem zweiten WM-Gruppenspiel von Laimers Österreichern gegen Argentinien am Montag (0:2), bei dem der FCB-Star als Linksverteidiger agierte: "Zu Laimer kann ich sagen: Bei mir würde er auf der Sechs spielen. Ich wollte ihn nach Liverpool holen als Sechser. Aber dann ist er zu Bayern gegangen."
Klopp war von 2015 bis 2024 Trainer in Liverpool. Wann genau er Laimer in dieser Zeit gerne verpflichtet hätte, ließ er offen, seine Aussagen lassen aber darauf schließen, dass es kurz vor dessen Wechsel von RB Leipzig zu den Bayern im Sommer 2023 gewesen sein muss. Gerüchte über ein Interesse der Reds an dem österreichischen Nationalspieler hatte es allen voran 2022 gegeben.
Laimer hatte sich in Leipzig noch als zentraler Mittelfeldspieler einen Namen gemacht, wurde vom FCB dann ursprünglich auch für die Sechserposition verpflichtet. Aufgrund seiner Flexibilität kommt der 29-Jährige in München allerdings vorwiegend als rechter oder linker Außenverteidiger zum Einsatz.
Bei der WM hatte Österreichs Trainer Ralf Rangnick Laimer beim 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien noch überraschend als Zehner aufgeboten. Gegen die Argentinier, über deren vom Schiedsrichter lediglich einmal mit einer Gelben Karte bestrafte harte Gangart er sich hinterher echauffierte, spielte Laimer dann als Linksverteidiger.
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Konrad Laimers Zukunft liegt wohl doch weiterhin beim FC Bayern
Bei den Bayern ist der Österreicher derweil absolut gesetzt und hat sich zu einem der absoluten Leistungsträger entwickelt. Laimers Zukunft an der Säbener Straße schien im Zuge der komplizierten Verhandlungen wegen einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrages zwischenzeitlich dennoch auf wackligen Beinen zu stehen.
Die Gehaltsforderungen des Allrounders waren dem FCB zu hoch, Anfang Mai hatte Sportvorstand Max Eberl eingeordnet: "Es sind einfach Gespräche und unterschiedliche Vorstellungen, da kommt man momentan nicht zueinander. Aber es gibt kein böses Blut und keine Missstimmung."
Mittlerweile soll man sich allerdings auf einem guten Weg befinden, Laimers Vertrag doch noch zu verlängern. Wie der kicker vergangene Woche berichtete, haben sich Spielerseite und Verein deutlich angenähert. Es bestehe sogar schon weitgehend Einigkeit über die Konditionen des neuen Arbeitspapiers, heißt es.
Bevor er sich wieder auf Bayern konzentriert, will Laimer zunächst aber bei der WM möglichst weit kommen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (deutsche Zeit) kommt es für Österreich gegen das punktgleiche Algerien zum Endspiel um Platz zwei in Gruppe J. Bei einem Sieg und aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den Algeriern auch bei einem Unentschieden würden Laimer und Co. den zweiten Rang verteidigen und stünden damit sicher in der K.o.-Phase. Bei einer Niederlage müsste das ÖFB-Team darauf hoffen, es mit drei Zählern unter die acht besten Gruppendritten zu schaffen, was ebenfalls den Sprung ins Sechzehntelfinale bedeuten würde.
Konrad Laimer: Seine Zahlen beim FC Bayern München
Einsätze
136
Tore
7
Assists
21
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.