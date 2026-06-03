85-Millionen-Mann kommt ablösefrei auf den Markt: Schlägt jetzt der FC Bayern zu?

Die neueste Entwicklung ist der Schlussstrich unter Verhandlungen zwischen Juve und dem Angreifer, die sich seit Monaten hinzogen und in denen es zwischenzeitlich mehrfach nach Trennung und dann wieder nach einer Einigung auf eine weitere Zusammenarbeit aussah.

Knackpunkt war dabei immer wieder das Gehalt: Vlahovic ist mit einem Nettogehalt von zwölf Millionen Euro nicht nur Top-Verdiener der Alten Dame, sondern auch der gesamten Serie A. Hinter ihm liegt bereits mit deutlichem Abstand Torschützenkönig Lautaro Martinez von Meister Inter Mailand.

Juves Finanzen sind seit Jahren angeschlagen, dazu kommt das Verpassen der Champions League in der vergangenen Saison. Ein Gehalt in einer ähnlichen wie der bisherigen Region ist für Juve nicht darstellbar. Die Kluft zwischen den Forderungen der Spielerseite und dem Angebot des Vereins sei am Ende zu groß gewesen und deshalb sei eine Einigung nicht möglich gewesen.