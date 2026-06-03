Der serbische Nationalspieler Dusan Vlahovic wird Juventus in diesem Sommer verlassen. Mehrere italienische Medien, darunter die Gazzetta dello Sport und Transferexperte Gianluca Di Marzio, berichten übereinstimmend, dass die Vertragsgespräche zwischen dem Stürmer und den Verantwortlichen des Serie-A-Rekordmeisters endgültig gescheitert sind. Da sein aktueller Kontrakt ausläuft, darf Vlahovic in diesem Sommer ablösefrei wechseln.
85-Millionen-Mann kommt ablösefrei auf den Markt: Schlägt jetzt der FC Bayern zu?
Die neueste Entwicklung ist der Schlussstrich unter Verhandlungen zwischen Juve und dem Angreifer, die sich seit Monaten hinzogen und in denen es zwischenzeitlich mehrfach nach Trennung und dann wieder nach einer Einigung auf eine weitere Zusammenarbeit aussah.
Knackpunkt war dabei immer wieder das Gehalt: Vlahovic ist mit einem Nettogehalt von zwölf Millionen Euro nicht nur Top-Verdiener der Alten Dame, sondern auch der gesamten Serie A. Hinter ihm liegt bereits mit deutlichem Abstand Torschützenkönig Lautaro Martinez von Meister Inter Mailand.
Juves Finanzen sind seit Jahren angeschlagen, dazu kommt das Verpassen der Champions League in der vergangenen Saison. Ein Gehalt in einer ähnlichen wie der bisherigen Region ist für Juve nicht darstellbar. Die Kluft zwischen den Forderungen der Spielerseite und dem Angebot des Vereins sei am Ende zu groß gewesen und deshalb sei eine Einigung nicht möglich gewesen.
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Dusan Vlahovic wechselte Anfang 2022 zu Juventus
Dazu kommt, dass Vlahovics Leistungen seinem Gehalt nicht wirklich entsprechen. In der vergangenen Saison wurde er von Verletzungen geplagt, am Ende standen zehn Tore in 23 Pflichtspielen. Insgesamt markierte er in 168 Partien 68 Treffer. Keine schlechte Quote, aber auch nicht ganz das, was sich die Bianconeri erhofft hatten, als sie den 26-Jährigen im Januar 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von der Fiorentina holte.
Vlahovic kommt also ablösefrei auf den Markt und das dürfte einige große Klubs auf den Plan rufen. Unter anderem war er in der Vergangenheit mehrfach als Neuzugang beim FC Bayern im Gespräch. Der deutsche Rekordmeister ist nach dem Weggang Nicolas Jacksons auf der Suche nach einem Backup für Torjäger Harry Kane. Mitte Mai berichtete unter anderem der Corriere dello Sport, es habe ein "Geheimtreffen" zwischen dem FCB und Vlahovic wegen eines möglichen Wechsels zur neuen Spielzeit gegeben. Die Gazzetta dello Sport schrieb, München sei das favorisierte Ziel des Stürmers. Zuletzt kühlten die Gerüchte allerdings ab.
Außerdem wurde Vlahovic in den vergangenen Monaten bei Spaniens Meister FC Barcelona, Juves Serie-A-Rivale AC Mailand und den englischen Klubs Newcastle United und Manchester United als Neuzugang gehandelt.