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Oliver Maywurm

80 Millionen Euro werden gefordert: Wechselt ein Kandidat des FC Bayern in die Premier League?

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M. Baturina

Wechselt der offenbar auch beim FC Bayern München gehandelte Martin Baturina von Como Calcio in die Premier League?

Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, bereiten zwei von ihm namentlich nicht genannte Premier-League-Klubs derzeit Angebote in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler vor. Laut dem portugiesischen Transferjournalisten Pedro Almeida soll einer der beiden interessierten englischen Vereine Tottenham Hotspur sein.

  • Kommen die Spurs den Bayern also zuvor? Di Marzio zufolge hat der FCB den kroatischen WM-Fahrer schon länger im Visier und soll vor einigen Monaten vorgefühlt und sich über Baturinas Situation bei Como erkundigt haben. 

    Inwieweit der 23-Jährige auch aktuell noch Thema in München ist, ist allerdings offen.

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  • Como 1907 v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    Martin Baturina passt ins Anforderungsprofil des FC Bayern

    Als Spielmacher, der auch über den linken Flügel kommen kann und bei Como in der abgelaufenen Saison hin und wieder im Sturmzentrum agierte, würde Baturinas flexibles Profil grundsätzlich zu Bayerns Transferplänen für diesen Sommer passen. Mit Priorität soll ein Offensivspieler kommen, der möglichst viele Positionen bekleiden und unter anderem Backup von Harry Kane auf der Neun sein kann. 

    Allerdings zeichnete sich hier in den vergangenen Tagen ab, dass die Wahl des FCB auf Eindhovens Ismael Saibari fällt, mit dem marokkanischen Nationalspieler soll bereits eine Einigung bestehen.

    Zieht es Baturina also in die Premier League? Fraglich. Denn laut Di Marzio plant Como nicht, den Kroaten, den man erst vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro Ablöse von Dinamo Zagreb verpflichtet hatte, schon wieder abzugeben. Einen zu hohen Stellenwert hat sich Baturina, bis 2030 unter Vertrag, allen voran in der zweiten Saisonhälfte erarbeitet.

    Über einen Verkauf könnte Como Di Marzio zufolge nur bei außergewöhnlichen Angeboten nachdenken, als Schmerzgrenze nennt er satte 80 Millionen Euro. Ob für Tottenham eine solch hohe Ablöse in Frage kommen würde, ist zweifelhaft. Zumal Baturina selbst auch keinerlei Not hat, Como zu verlassen. Schließlich hat er sich bei den Italienern einen Stammplatz erarbeitet und sich als Tabellenvierter der abgelaufenen Serie-A-Saison für die Champions League qualifiziert.

  • Die Rekordtransfers des FC Bayern

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Harry KaneAngriffTottenham Hotspur202395 Millionen Euro
    Lucas HernandezAbwehrAtletico Madrid201980 Millionen Euro
    Luis DiazAngriffFC Liverpool202570 Millionen Euro
    Matthijs de LigtAbwehrJuventus202267 Millionen Euro
    Michael OliseAngriffCrystal Palace202453 Millionen Euro