Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, bereiten zwei von ihm namentlich nicht genannte Premier-League-Klubs derzeit Angebote in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler vor. Laut dem portugiesischen Transferjournalisten Pedro Almeida soll einer der beiden interessierten englischen Vereine Tottenham Hotspur sein.
80 Millionen Euro werden gefordert: Wechselt ein Kandidat des FC Bayern in die Premier League?
Kommen die Spurs den Bayern also zuvor? Di Marzio zufolge hat der FCB den kroatischen WM-Fahrer schon länger im Visier und soll vor einigen Monaten vorgefühlt und sich über Baturinas Situation bei Como erkundigt haben.
Inwieweit der 23-Jährige auch aktuell noch Thema in München ist, ist allerdings offen.
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Martin Baturina passt ins Anforderungsprofil des FC Bayern
Als Spielmacher, der auch über den linken Flügel kommen kann und bei Como in der abgelaufenen Saison hin und wieder im Sturmzentrum agierte, würde Baturinas flexibles Profil grundsätzlich zu Bayerns Transferplänen für diesen Sommer passen. Mit Priorität soll ein Offensivspieler kommen, der möglichst viele Positionen bekleiden und unter anderem Backup von Harry Kane auf der Neun sein kann.
Allerdings zeichnete sich hier in den vergangenen Tagen ab, dass die Wahl des FCB auf Eindhovens Ismael Saibari fällt, mit dem marokkanischen Nationalspieler soll bereits eine Einigung bestehen.
Zieht es Baturina also in die Premier League? Fraglich. Denn laut Di Marzio plant Como nicht, den Kroaten, den man erst vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro Ablöse von Dinamo Zagreb verpflichtet hatte, schon wieder abzugeben. Einen zu hohen Stellenwert hat sich Baturina, bis 2030 unter Vertrag, allen voran in der zweiten Saisonhälfte erarbeitet.
Über einen Verkauf könnte Como Di Marzio zufolge nur bei außergewöhnlichen Angeboten nachdenken, als Schmerzgrenze nennt er satte 80 Millionen Euro. Ob für Tottenham eine solch hohe Ablöse in Frage kommen würde, ist zweifelhaft. Zumal Baturina selbst auch keinerlei Not hat, Como zu verlassen. Schließlich hat er sich bei den Italienern einen Stammplatz erarbeitet und sich als Tabellenvierter der abgelaufenen Serie-A-Saison für die Champions League qualifiziert.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro