75 Millionen Euro Marktwert: Bayern-Kandidat mit überraschendem Bekenntnis zu seinem Klub

Der begehrte Yan Diomande hat verkündet, dass er auch in der kommenden Saison für seinen Verein RB Leipzig spielen wird.

In einem Interview mit dem kicker antwortete er auf die Frage, ob er auch in der nächsten Saison in Leipzig bleiben wird, kurz und knapp mit "Ja". Zum Interesse von anderen Klubs sagte der Ivorer: "Im Moment beschäftige ich mit nicht damit. Ich bin in Leipzig und spiele gerne hier." Dass die Qualifikation für die Champions League eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt habe, konnte Diomande nicht bestreiten: "Am Ende zählen immer die Statistiken. Es war ein fantastisches Jahr für mich", sagte er.