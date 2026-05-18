Goal.com
LiveTickets
Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Daniel Buse

75 Millionen Euro Marktwert: Bayern-Kandidat mit überraschendem Bekenntnis zu seinem Klub

Bundesliga
RB Leipzig
Y. Diomande

Das Interesse am Youngster ist riesig - doch der will auch nach dem Sommer noch für den Bundesligisten auflaufen.

Der begehrte Yan Diomande hat verkündet, dass er auch in der kommenden Saison für seinen Verein RB Leipzig spielen wird. 

In einem Interview mit dem kicker antwortete er auf die Frage, ob er auch in der nächsten Saison in Leipzig bleiben wird, kurz und knapp mit "Ja". Zum Interesse von anderen Klubs sagte der Ivorer: "Im Moment beschäftige ich mit nicht damit. Ich bin in Leipzig und spiele gerne hier." Dass die Qualifikation für die Champions League eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt habe, konnte Diomande nicht bestreiten: "Am Ende zählen immer die Statistiken. Es war ein fantastisches Jahr für mich", sagte er. 

  • Yan Diomande: "War ein großes Risiko"

    Diomande zählte zu den großen Entdeckungen der gerade beendeten Bundesliga-Saison. Leipzig hatte den 19-Jährigen für 20 Millionen Euro Ablöse von Leganes aus Spanien geholt - und der Flügelspieler überzeugte sofort mit seinem Tempo und seinen enormen Qualitäten im Eins-gegen-Eins. Er beendete die Saison mit 23 Scorerpunkten in 36 Pflichtspielen für die Leipziger. "20 Millionen Euro für einen Spieler auszugeben, den niemand kennt, war schon ein großes Risiko", meinte Diomande. 

    • Werbung
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Yan Diomande von vielen Top-Klubs begehrt

    Dank seiner starken Auftritte waren auch die absoluten Top-Klubs Europas angeblich schon hinter Diomande her. "Ich bin Stammspieler, hatte zwar einen komplizierten Start, bekam dann aber meine Chance, habe sie genutzt und bin ein wichtiger Spieler für die Mannschaft geworden", blickte Diomande auf seine Premieren-Saison in Leipzig zurück. 

    Angeblich hat ihn unter anderem der FC Liverpool auf dem Zettel, der nach einem Nachfolger für Mohamed Salah auf dem rechten Flügel sucht. Darüber hinaus wurde dem FC Bayern großes Interesse nachgesagt, die Münchner wollen sich aber wohl mit Anthony Gordon von Newcastle United in der Offensive verstärken. 

  • Costa d'Avorio Diakite DiomandeGetty Images

    Yan Diomande: Nominierung für den WM-Kader der Elfenbeinküste

    In Leipzig steht Diomande, der seinen Marktwert auf 75 Millionen Euro steigern konnte, noch bis 2030 unter Vertrag. In der vergangenen Woche wurde er von Nationaltrainer Emerson Fae für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Dort trifft er in der Gruppenphase unter anderem auf Deutschland (20. Juni, 22 Uhr, in Toronto). 

  • Die Saison 25/26 von Yan Diomande:

    • Spiele: 36
    • Einsatzminuten: 2724
    • Tore: 13
    • Assists: 10
Klub Freundschaftsspiele
Mamelodi Sundowns FC crest
Mamelodi Sundowns FC
SFC
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL