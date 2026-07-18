Fenerbahce treibt seine Personalplanungen für die neue Saison weiter voran und hat laut Sabah Spor nun auch Englands WM-Fahrer Olli Watkins von Aston Villa ins Visier genommen. Für eine Verpflichtung des 30-jährigen Stürmers müsste der türkische Spitzenklub allerdings tief in die Tasche greifen.
70-Millionen-Euro-Paket? Fenerbahce wohl scharf auf englischen WM-Fahrer mit nur sechs Einsatzminuten
Watkins nur sechs Minuten gegen Panama im Einsatz
Dem Bericht zufolge wäre Watkins aktueller Arbeitgeber erst ab einem Angebot von über 40 Millionen Euro überhaupt gesprächsbereit, nachdem der aktuelle Kontakt noch bis 2028 läuft. Zur Ablöse kämen dann auch noch Gehaltskosten von rund 30 Millionen Euro für einen Dreijahresvertag hinzu.
Watkins weilt aktuell noch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo er mit England im Spiel um Platz drei am Samstagabend auf Frankreich trifft. Bislang bringt es der Offensivmann im Turnier gerade mal auf sechs Einsatzminuten, die er beim 2:0 im Gruppenspiel gegen Panama sammeln durfte.
Fenerbahce rüstet auf: Folgt Watkins auf Greenwood?
Mit Aston Villa gewann Watkins in der abgelaufenen Saison die Europa League nach einem 3:0 im Finale gegen den SC Freiburg, in 55 Pflichtspielen für den Klub aus Birmingham steuerte er 21 Tore und fünf Vorlagen bei.
Für Fenerbahce wäre Watkins nach Mason Greenwood, der für 39 Millionen Euro aus Marseille kam, bereits der zweite englische Neuzugang in diesem Sommer. Zudem hat Fener bereits die Transfers von Sidiki Cherif, Vedat Muriqi, und Nathan Ake perfekt gemacht.
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