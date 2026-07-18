Dem Bericht zufolge wäre Watkins aktueller Arbeitgeber erst ab einem Angebot von über 40 Millionen Euro überhaupt gesprächsbereit, nachdem der aktuelle Kontakt noch bis 2028 läuft. Zur Ablöse kämen dann auch noch Gehaltskosten von rund 30 Millionen Euro für einen Dreijahresvertag hinzu.

Watkins weilt aktuell noch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo er mit England im Spiel um Platz drei am Samstagabend auf Frankreich trifft. Bislang bringt es der Offensivmann im Turnier gerade mal auf sechs Einsatzminuten, die er beim 2:0 im Gruppenspiel gegen Panama sammeln durfte.