65 Millionen Euro für sechs Scorerpunkte: Auch wegen Xavi Simons zweifelt Thierry Henry an Spielern aus der Bundesliga

Die Kritik kam früh – und von prominenter Seite. Thierry Henry stellte Ende November bei Sky Sports grundsätzlich infrage, wie gut Bundesliga-Stars in England funktionieren können: "Es ist nicht einfach, in ein Team zu kommen und sofort Leistung zu bringen. Florian Wirtz ist ein gutes Beispiel dafür, wie es bei Liverpool läuft, aber ich habe meine Zweifel bei Spielern, die in Deutschland Leistung bringen."

Henry verwies zudem auf die taktischen Unterschiede und warnte: "Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wenn du sie bekommst, hast du ein Problem."

Liverpool-Legende Jamie Carragher erkannte Parallelen zu anderen Bundesliga-Transfers und sagte nach der Chelsea-Partie bei Monday Night Football: "Am Anfang ist es fantastisch, aber wenn man in der Premier League spielt, sind das Tempo und die Physis der Spieler, die auf einen zukommen, einfach unglaublich." Über den ehemaligen Leipzig-Star ergänzte er: "Xavi Simons hat fantastische Fähigkeiten, aber dann denkt er, er hätte alle Zeit der Welt, um zu dribbeln, aber die hat man einfach nicht." Am Dienstag hatte er sie mal - aber eben gegen schwache Borussen.

Einen ziemlichen Rückschlag setzte es zudem wenige Tage vor Weihnachten im Spiel gegen Liverpool (1:2). Der gebürtige Amsterdamer traf Landsmann Virgil van Dijk mit offener Sohle an der Wade, sah nach VAR-Intervention glatt Rot. Das Premier-League-Match-Centre sprach von "schwerem Foulspiel". Jamie Redknapp fand klare Worte: "Xavi Simons hat etwas so Absurdes gemacht, ich weiß einfach nicht, was er sich denkt."

Daniel Sturridge wählte einen moderateren Ton, kritisierte aber ebenfalls die Aktion: "Ich glaube nicht, dass er ein bösartiger Spieler ist, der seinem Nationalmannschaftskollegen absichtlich wehtun will. Aber es macht es genau falsch."

Carragher nahm Simons später teilweise in Schutz und erklärte: "Als ich es in normaler Geschwindigkeit gesehen habe, dachte ich nicht, dass es eine Rote Karte war. Wenn man es in Zeitlupe sieht, sieht es furchtbar aus." Er ergänzte: "Ich glaube eigentlich, dass es einfach ungeschickt ist und er nicht merkt, wohin seine Füße gehen."