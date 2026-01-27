Goal.com
65 Millionen Euro für sechs Scorerpunkte: Auch wegen Xavi Simons zweifelt Thierry Henry an Spielern aus der Bundesliga

Xavi Simons kam mit großen Erwartungen nach London. Doch der Spurs-Hoffnungsträger landet in der Premier League hart.

Ob es ein Zufall war, dass Xavi Simons am Dienstagabend der vergangenen Woche ausgerechnet gegen den BVB sein wohl bestes Spiel im Dress von Tottenham Hotspur ablieferte? Im Duell mit einem Gegner aus der Bundesliga? Einige seiner Kritiker dürften sich anhand der Konstellation jedenfalls bestätigt fühlen!

Der Edeltechniker sprühte gegen Dortmund vor Spielfreude, wie man es von ihm seit seinem Wechsel auf die Insel nur sporadisch erlebt hatte. Er lieferte starke Zuspiele, löste sich immer wieder clever von seinen Bewachern und war Mittelpunkt der Spurs-Offensive. Einzig ein Tor fehlte zur Krönung des Simons-Auftritts.

Ein ziemliches Kontrastprogramm zu seinem ersten halben Jahr auf der Insel. Denn der große Schritt auf die Bühne der stärksten Liga der Welt sollte den nächste Karriereschub bringen. Stattdessen steht Simons sinnbildlich für ein bekanntes Muster: ein ehemaliges Toptalent aus der Bundesliga, das sich mit dem hohen Erwartungsdruck der Premier League bislang schwertut und hohe Erwartungen enttäuscht.

  • Als Simons Ende August von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur wechselte, war die Selbstsicherheit groß. Begleitet vom Social-Media-Post "New King in Town" trat der Niederländer seine England-Mission an – mit dem Anspruch, sofort prägend zu sein. Tottenham überwies rund 65 Millionen Euro, der neue "König" kam als Hoffnungsträger mit einem Empfehlungsschreiben von 46 Scorerpunkten in 78 Partien für RB Leipzig.

    Die Realität fällt bislang deutlich nüchterner aus. In der Premier League stehen für Simons aktuell 1.108 Minuten in 17 Spielen, ein Tor und drei Vorlagen zu Buche. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 1.733 Minuten, 29 Einsätze, zwei Treffer und vier Assists. Für einen Spieler seines Preises und Anspruchs ist das eine klar durchwachsene Bilanz.

    Zwar darf Simons' Form nicht isoliert betrachtet werden. Tottenham erlebt selbst eine enttäuschende Saison und rangiert nach 23 Spieltagen nur auf Platz 14. Doch gerade in einem wackelnden Umfeld sollten Spieler mit individueller Klasse vorangehen. Dem ehemaligen Leipziger gelingt das bislang zu selten. Über weite Strecken der Hinrunde kam er kaum in gefährliche Zonen, blieb im letzten Drittel auffällig unauffällig.

    Besonders in den ersten Monaten sammelte der Offensivspieler nur wenige Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, häufig ohne Torschuss oder direkte Vorbereitung. Ein Muster, das seine Probleme verdeutlicht, sich im engen, körperbetonten Premier-League-Fußball zu behaupten.

    Ein Schlüsselmoment der bisherigen Saison war das London-Derby gegen Chelsea (0:1) Anfang November. Der 22-Jährige wurde nach sieben Minuten eingewechselt – und später wieder ausgewechselt. Die englische Presse, allen voran Daily Mail und Sun, sprach von der "ultimativen Demütigung", auch viele Fans gingen hart mit ihm ins Gericht. Auf X war zu lesen: "Xavi Simons sieht aus wie ein Schuljunge, der zum ersten Mal Erwachsenenfußball spielt." Ein anderer Kommentar lautete: "schmächtig, läuft dem Geschehen hinterher, zögerlich und ohne Ausstrahlung oder Präsenz".

    Auch sportlich passte der Auftritt ins Bild: kein Torschuss, keine Vorlage, dazu ein von ihm verschuldeter Ballverlust, der direkt zum Gegentor führte. Der Eindruck verfestigte sich, dass Simons mit Intensität und Entscheidungsdruck der Liga fremdelt.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Thierry Henry warnt vor Bundesliga-Transfers in die Premier League

    Die Kritik kam früh – und von prominenter Seite. Thierry Henry stellte Ende November bei Sky Sports grundsätzlich infrage, wie gut Bundesliga-Stars in England funktionieren können: "Es ist nicht einfach, in ein Team zu kommen und sofort Leistung zu bringen. Florian Wirtz ist ein gutes Beispiel dafür, wie es bei Liverpool läuft, aber ich habe meine Zweifel bei Spielern, die in Deutschland Leistung bringen."

    Henry verwies zudem auf die taktischen Unterschiede und warnte: "Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wenn du sie bekommst, hast du ein Problem."

    Liverpool-Legende Jamie Carragher erkannte Parallelen zu anderen Bundesliga-Transfers und sagte nach der Chelsea-Partie bei Monday Night Football: "Am Anfang ist es fantastisch, aber wenn man in der Premier League spielt, sind das Tempo und die Physis der Spieler, die auf einen zukommen, einfach unglaublich." Über den ehemaligen Leipzig-Star ergänzte er: "Xavi Simons hat fantastische Fähigkeiten, aber dann denkt er, er hätte alle Zeit der Welt, um zu dribbeln, aber die hat man einfach nicht." Am Dienstag hatte er sie mal - aber eben gegen schwache Borussen.

    Einen ziemlichen Rückschlag setzte es zudem wenige Tage vor Weihnachten im Spiel gegen Liverpool (1:2). Der gebürtige Amsterdamer traf Landsmann Virgil van Dijk mit offener Sohle an der Wade, sah nach VAR-Intervention glatt Rot. Das Premier-League-Match-Centre sprach von "schwerem Foulspiel". Jamie Redknapp fand klare Worte: "Xavi Simons hat etwas so Absurdes gemacht, ich weiß einfach nicht, was er sich denkt."

    Daniel Sturridge wählte einen moderateren Ton, kritisierte aber ebenfalls die Aktion: "Ich glaube nicht, dass er ein bösartiger Spieler ist, der seinem Nationalmannschaftskollegen absichtlich wehtun will. Aber es macht es genau falsch."

    Carragher nahm Simons später teilweise in Schutz und erklärte: "Als ich es in normaler Geschwindigkeit gesehen habe, dachte ich nicht, dass es eine Rote Karte war. Wenn man es in Zeitlupe sieht, sieht es furchtbar aus." Er ergänzte: "Ich glaube eigentlich, dass es einfach ungeschickt ist und er nicht merkt, wohin seine Füße gehen."Über den ehemaligen Leipzig-Star ergänzte er: "Xavi Simons hat fantastische Fähigkeiten, aber dann denkt er, er hätte alle Zeit der Welt, um zu dribbeln, aber die hat man einfach nicht." Nun, am vergangenen Dienstag hatte er sie - aber eben gegen schwache Borussen.

  • Wenige Lichtblicke: Xavi Simons zeigt bei Tottenham zu selten sein Potenzial

    Ganz ohne positive Momente verlief die Saison immerhin auch vor dem Dienstag nicht. In der Champions League und in einzelnen Ligaspielen zeigte Simons, warum Tottenham so viel für ihn investierte. Nach einem starken Auftritt gegen Slavia Prag (3:0), bei dem der Niederländer vom Elfmeterpunkt traf, lobte Trainer Thomas Frank: "Gute Zusammenspiele, schöne Drehungen im Mittelfeld. Außerdem mag ich seine Arbeitsmoral, es ist entscheidend, dass er sehr hart arbeitet."

    Nach dem 2:0-Sieg gegen Brentford Anfang Dezember, bei dem Simons ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, sagte Frank: "Ich freue mich für ihn. Er hat sehr hart gearbeitet, er ist ein absoluter Profi, er ist so entschlossen und will es in jedem Aspekt seines Spiels unbedingt schaffen."

    Auch die englische Presse urteilte nach der Partie wohlwollend. Der Offensivspieler wirke "agiler", schrieb die Times, seine Entscheidungen seien "klarer". Doch auf diese Leistungen folgten zu oft wieder Rückschläge.

    Unterm Strich bleibt der Eindruck einer bislang enttäuschenden England-Saison. Simons’ Geschichte reiht sich ein in die lange Liste hochveranlagter Bundesliga-Spieler, die in der Premier League Anlaufprobleme haben. Talent, Technik und Ehrgeiz sind unbestritten vorhanden – doch nach über 1.500 Pflichtspielminuten überwiegen Zweifel.

    Will Simons den vollmundigen Anspruch aus den ersten Tagen in London noch mit Leben füllen, muss aus vereinzelten Lichtblicken schnell Konstanz werden. Andernfalls droht seine Zeit bei Tottenham genau das zu werden, wovor viele bereits warnen: ein weiteres Beispiel dafür, wie schwer der Sprung aus der Bundesliga auf die englische Bühne sein kann.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Xavi Simons bisherige Leistungsdaten für Tottenham Hotspur

    EinsätzeToreAssists
    • Premier League: 17
    • Champions League: 7
    • EFL Cup: 2
    • FA Cup: 1
    • Gesamt: 27
    • Premier League: 1
    • Champions League: 1
    • EFL Cup: 0
    • FA Cup: 0
    • Gesamt: 2
    • Premier League: 3
    • Champions League: 1
    • EFL Cup: 0
    • FA Cup: 0
    • Gesamt: 4
