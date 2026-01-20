Spaniens Meister FC Barcelona zeigt Interesse an der Verpflichtung von Torhüter Alex Remiro vom LaLiga-Rivalen Real Sociedad. Das berichtet Mundo Deportivo. Dabei geht es um einen Transfer zur Spielzeit 2026/27.
60 Millionen Euro günstiger als im Vorjahr! Der FC Barcelona könnte ein bemerkenswertes Schnäppchen auf dem Transfermarkt machen
Dass Remiro, der am Sonntag bei Real Sociedads Sieg gegen Barca (2:1) eine starke Leistung zeigte, in der Gunst der Verantwortlichen der Katalanen weit oben steht, ist nichts Neues. Sie waren bereits im vergangenen Sommer an dem 30-Jährigen interessiert. Remiro selbst bestätigte das in einem Interview.
Remiros Vertrag in San Sebastian läuft 2027 aus. Seine festgeschriebene Ablösesumme lag vor dieser Saison bei 70 Millionen Euro. Neben Barcelona sollen auch die Premier-League-Vereine Aston Villa und Newcastle United bei ihm angeklopft haben. Am Ende blieb Remiro bei Real Sociedad, Barcelona verpflichtete für 25 Millionen Euro Ablöse Joan Garcia von Espanyol.
Alex Remiro kann sich Wechsel zu Barca angeblich gut vorstellen
In den kommenden Monaten könnte sich die Gemengelage entscheidend ändern: Laut Mundo Deportivo sinkt die Ausstiegsklausel Remiros deutlich, sollte dieser sich nicht für einer Vertragsverlängerung entscheiden. Für vergleichsweise niedrige zehn Millionen Euro Ablöse sei der Schlussmann dann ein Jahr vor Auslaufen seines Arbeitspapiers zu haben.
Barcelona sei unter diesen Voraussetzungen an einem Transfer interessiert und auch Remiro könne sich einen Wechsel zum spanischen Double-Sieger gut vorstellen. Dass Garcia dank starker Leistungen die unangefochtene Nummer eins im Team von Cheftrainer Hansi Flick ist, soll dabei kein Hindernis darstellen. Dies habe Remiros Umfeld gegenüber Barcelonas Bossen bereits durchblicken lassen.
- Getty Images
Wieder schlechte Nachrichten für Marc-Andre ter Stegen?
Eine Verpflichtung des zweimaligen Nationalspielers wäre eine weitere Hiobsbotschaft für Marc-Andre ter Stegen und dessen Hoffnungen auf eine mittelfristige Zukunft in Barcelona. Der von Verletzungsproblemen geplagte Kapitän hat seinen Stammplatz an Garcia verloren und steht vor einem Leihwechsel zum FC Girona, um sich dort in der zweiten Saisonhälfte Spielpraxis für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu holen. Deswegen fehlt er auch in Barcelonas Kader für das Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag am Mittwochabend.
Sollte Barcelona einen weiteren Keeper verpflichten, wäre dies auch ein klares Signal an den 33-Jährigen, dass trotz eines bis 2028 gültigen Vertrags nicht mehr mit ihm geplant wird. Das dürfte auch für Wojciech Szczesny (35) und Inaki Pena (26) gelten, die jeweils noch über den Sommer hinaus an Barca gebunden sind.
Remiro stammt aus der Jugend von Real Sociedas baskischem Rivalen Athletic Club. Nach Leihgeschäften zu UD Levante und SD Huesca wechselte er 2019 ablösefrei nach San Sebastian und entwickelte sich zu einem der besten Keeper in LaLiga. 2024 debütierte er für die Furia Roja und war Teil des Kaders, der in Deutschland die Europameisterschaft gewann.
- Getty Images
Alex Remiros Leistungsdaten für Real Sociedad:
- Einsätze: 290
- Gegentore: 303
- Zu-Null-Spiele: 112
- Gelbe Karten: 4
- Platzverweise: 1
- Titel: 1