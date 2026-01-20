60 Millionen Euro günstiger als im Vorjahr! Der FC Barcelona könnte ein bemerkenswertes Schnäppchen auf dem Transfermarkt machen

Eine Verpflichtung des zweimaligen Nationalspielers wäre eine weitere Hiobsbotschaft für Marc-Andre ter Stegen und dessen Hoffnungen auf eine mittelfristige Zukunft in Barcelona. Der von Verletzungsproblemen geplagte Kapitän hat seinen Stammplatz an Garcia verloren und steht vor einem Leihwechsel zum FC Girona, um sich dort in der zweiten Saisonhälfte Spielpraxis für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu holen. Deswegen fehlt er auch in Barcelonas Kader für das Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag am Mittwochabend.

Sollte Barcelona einen weiteren Keeper verpflichten, wäre dies auch ein klares Signal an den 33-Jährigen, dass trotz eines bis 2028 gültigen Vertrags nicht mehr mit ihm geplant wird. Das dürfte auch für Wojciech Szczesny (35) und Inaki Pena (26) gelten, die jeweils noch über den Sommer hinaus an Barca gebunden sind.

Remiro stammt aus der Jugend von Real Sociedas baskischem Rivalen Athletic Club. Nach Leihgeschäften zu UD Levante und SD Huesca wechselte er 2019 ablösefrei nach San Sebastian und entwickelte sich zu einem der besten Keeper in LaLiga. 2024 debütierte er für die Furia Roja und war Teil des Kaders, der in Deutschland die Europameisterschaft gewann.