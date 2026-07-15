Sano schloss sich dem FSV 2024 für eine in der Retrospektive beinahe lächerliche Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro an. In Mainz wusste der 25-Jährige jedoch schnell zu überzeugen und avancierte vor allem in der zurückliegenden Spielzeit zu einem der besten Mittelfeldspieler der gesamten Liga.

In wettbewerbsübergreifend 84 Pflichtspielen für die 05er erzielte er zwei Treffer selbst, fünf weitere Tore bereitete er vor. Sein Vertrag beim Bundesligisten ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.

Folgerichtig nahm er mit der japanischen Nationalmannschaft auch an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teil. Dort wurde er bis zum bitteren Aus im Sechzehntelfinale gegen Brasilien (1:2) in drei von vier Spielen über die volle Distanz eingesetzt. Gegen die Selecao erzielte er dabei den Treffer zur 1:0-Führug, außerdem gelang ihm eine Vorlage im Gruppenspiel gegen Tunesien (4:0).

Neben Sano droht den Mainzern darüber hinaus auch der Abgang von Mittelfeld-Motor Nadiem Amiri. Angeblich hat RB Leipzig ein Auge auf den deutschen WM-Fahrer geworfen.