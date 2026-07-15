Nach Informationen der Sport Bild hat der FC Liverpool seine Fühler nach dem japanischen Mittelfeldspieler ausgestreckt. Mit einer Verpflichtung könnten die Reds den nächsten Transfer-Rekord aufstellen.
60 Millionen Euro für WM-Fahrer: Sorgt der FC Liverpool für den nächsten Transfer-Rekord in der Bundesliga?
Dem Vernehmen nach ist der Verein aus der englischen Premier League nämlich bereit, eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro für Sano nach Mainz zu überweisen - das würde den 25-Jährigen zum mit Abstand teuersten Verkauf der Klubgeschichte der 05er machen.
Bisher hält diese "Bestmarke" Brajan Gruda, welchen die Mainzer im Sommer 2024/25 für 31,5 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion ziehen ließen. Der deutsche Nationalspieler ging damals dementsprechend für nur etwas mehr als die Hälfte der Summe über die Ladentheke, die nun für Sano im Raum steht.
- (C)Getty Images
Kaishu Sano scheitert bei der WM mit Japan unglücklich an Brasilien
Sano schloss sich dem FSV 2024 für eine in der Retrospektive beinahe lächerliche Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro an. In Mainz wusste der 25-Jährige jedoch schnell zu überzeugen und avancierte vor allem in der zurückliegenden Spielzeit zu einem der besten Mittelfeldspieler der gesamten Liga.
In wettbewerbsübergreifend 84 Pflichtspielen für die 05er erzielte er zwei Treffer selbst, fünf weitere Tore bereitete er vor. Sein Vertrag beim Bundesligisten ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.
Folgerichtig nahm er mit der japanischen Nationalmannschaft auch an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teil. Dort wurde er bis zum bitteren Aus im Sechzehntelfinale gegen Brasilien (1:2) in drei von vier Spielen über die volle Distanz eingesetzt. Gegen die Selecao erzielte er dabei den Treffer zur 1:0-Führug, außerdem gelang ihm eine Vorlage im Gruppenspiel gegen Tunesien (4:0).
Neben Sano droht den Mainzern darüber hinaus auch der Abgang von Mittelfeld-Motor Nadiem Amiri. Angeblich hat RB Leipzig ein Auge auf den deutschen WM-Fahrer geworfen.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.