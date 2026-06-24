50 Millionen Euro werden aufgerufen: Der FC Bayern interessiert sich angeblich für einen WM-Star

Der Newcastle Chronicle schreibt, dass es eine "lange Liste an Verehrern" des offensiven Flügelspielers gebe und darauf stehe auch der Name des deutschen Rekordmeisters. Außerdem seien Juventus, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und Newcastle United an Nusa interessiert.

Die genannten Vereine hätten jeweils noch keinen konkreten Anlauf für einen möglichen Transfer in diesem Sommer unternommen. Allerdings habe Newcastle ihn mehrfach beobachtet und der Klub des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade sucht dringend nach einem neuen Star für die offensiven Außenbahnen.

Zum einen verkaufte Newcastle vor einigen Wochen Anthony Gordon. Der Linksaußen wechselte für 80 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona. Und dann verloren die Magpies auf der Schlussgeraden das Duell mit dem Premier-League-Rivalen FC Liverpool um den angestrebten Ersatz Victor Munoz (22).