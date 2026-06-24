Der FC Bayern soll ein Auge auf den norwegischen Nationalspieler Antonio Nusa (21) vom Bundesligarivalen RB Leipzig geworfen haben.
50 Millionen Euro werden aufgerufen: Der FC Bayern interessiert sich angeblich für einen WM-Star
Der Newcastle Chronicle schreibt, dass es eine "lange Liste an Verehrern" des offensiven Flügelspielers gebe und darauf stehe auch der Name des deutschen Rekordmeisters. Außerdem seien Juventus, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und Newcastle United an Nusa interessiert.
Die genannten Vereine hätten jeweils noch keinen konkreten Anlauf für einen möglichen Transfer in diesem Sommer unternommen. Allerdings habe Newcastle ihn mehrfach beobachtet und der Klub des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade sucht dringend nach einem neuen Star für die offensiven Außenbahnen.
Zum einen verkaufte Newcastle vor einigen Wochen Anthony Gordon. Der Linksaußen wechselte für 80 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona. Und dann verloren die Magpies auf der Schlussgeraden das Duell mit dem Premier-League-Rivalen FC Liverpool um den angestrebten Ersatz Victor Munoz (22).
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Antonio Nusa spielt seit 2024 für RB Leipzig
Der pfeilschnelle Nusa kann die linke und die rechte Offensivseite bekleiden und passt damit ins Profil Newcastles. Laut des Berichts liege Leipzigs Schmerzgrenze für einen Verkauf zur neuen Saison bei 50 Millionen Euro.
Nusa wechselte im Sommer 2024 für 21 Millionen Euro Ablöse von Club Brügge zu RB. Dort war er in der vergangenen Saison Stammkraft und lieferte in 35 Pflichtspielen neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Assists).
Dass der FC Bayern ernsthaftes Interesse an ihm zeigen soll, ist generell nachvollziehbar, klingt in der aktuellen Gemengelage aber nicht plausibel. Der FCB sucht zwar nach einem Linksaußen, hat dort aber seinen Wunschspieler schon gefunden: Der vielseitige Marokkaner Ismael Saibari (25) soll für die Offensive von PSV Eindhoven kommen. Laut übereinstimmender Medienberichte steht der Wechsel bevor, die Ablöse soll sich im Rahmen von 50 Millionen Euro bewegen.
Da auch Nathaniel Brown (23) für 55 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt geholt werden soll und womöglich auch noch mit Yann Aurel Bisseck (25, Inter Mailand) ein Innenverteidiger an die Säbener Straße wechselt, ist ein weitere hohe Investition in Nusa wenig realistisch.
Antonio Nusa nimmt mit Norwegen an der WM teil
Aktuell weilt Nusa mit Norwegen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko und könnte dort seinen Marktwert weiter in die Höhe treiben sowie weitere Interessenten anlocken. Die Norweger haben ihre beiden Auftaktspiele gegen den Irak (4:1) und den Senegal (3:2) jeweils gewonnen und kämpfen nun am Freitag zum Abschluss der Vorrunde mit Vize-Weltmeister Frankreich um den Gruppensieg.
Nusa, der bislang 26 Länderspiele absolviert hat, stand bei beiden Erfolgen in der Startformation von Trainer Stale Solbakken (58).