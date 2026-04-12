40 Millionen Euro Marktwert: BVB interessiert sich angeblich erneut für Arsenal-Teenager

In Marseille läuft es für Nwaneri aktuell nicht nach Plan, denn er sammelt nicht regelmäßig Spielpraxis. In zehn Partien für OM kommt er auf ein Tor und zwei Assists.

Der Knackpunkt ist, was Arsenal mit Nwaneri plant, wenn dieser im Sommer wieder nach London zurückkehrt. Den Berichten zufolge sind auch andere Premier-League-Klubs an ihm dran, sodass ein möglicher Deal für die Borussia nicht zu einem Schnäppchen werden dürfte. Der Marktwert des Teenagers liegt bei 40 Millionen Euro.