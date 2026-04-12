Borussia Dortmund ist angeblich erneut an Ethan Nwaneri interessiert, der aktuell von Arsenal an Olympique Marseille ausgeliehen ist. Das berichten sowohl die BBC als auch der italienische Transferjournalist Fabrizio Romano.
40 Millionen Euro Marktwert: BVB interessiert sich angeblich erneut für Arsenal-Teenager
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Nwaneri steht langfristig beim FC Arsenal unter Vertrag
Demnach waren die Schwarz-Gelben schon im vergangenen Sommer hinter dem Offensivspieler her, der sich dann aber für eine Verlängerung bei den Gunners bis 2030 entschied - und sofort nach Südfrankreich ausgeliehen wurde. Das Interesse am 19-Jährigen sei auf Dortmunder Seite allerdings immer noch vorhanden, da der BVB nach Optionen für die Flügelpositionen suche.
Nur wenige Einsätze für Ethan Nwaneri in Marseille
In Marseille läuft es für Nwaneri aktuell nicht nach Plan, denn er sammelt nicht regelmäßig Spielpraxis. In zehn Partien für OM kommt er auf ein Tor und zwei Assists.
Der Knackpunkt ist, was Arsenal mit Nwaneri plant, wenn dieser im Sommer wieder nach London zurückkehrt. Den Berichten zufolge sind auch andere Premier-League-Klubs an ihm dran, sodass ein möglicher Deal für die Borussia nicht zu einem Schnäppchen werden dürfte. Der Marktwert des Teenagers liegt bei 40 Millionen Euro.
Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund:
Termin
Spiel
18.04., 15.30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim - BVB
26.04., 17.30 Uhr
BVB - SC Freiburg
03.05., 17.30 Uhr
Borussia Mönchengladbach - BVB
08.05., 20.30 Uhr
BVB - Eintracht Frankfurt
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.