40 Millionen Euro Ablöse: BVB hat Serie-A-Star als Nachfolger für Julian Brandt auf dem Zettel

Soule kann sowohl auf dem Flügel als auch im offensiven Mittelfeld spielen, was ihn für den BVB zu einem interessanten Akteur macht. Der einzige Haken: Die Roma möchte eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro für den 23-Jährigen haben. Diesen Betrag kann die Borussia nicht aufbringen, ohne zuvor entsprechende Verkäufe getätigt und damit etliche Millionen eingenommen zu haben.

Soule kam in der abgelaufenen Saison in 42 Pflichtspielen auf sieben Tore und acht Vorlagen für die Giallorossi, die sich vor Milan und Juve für die Champions League qualifizierten.