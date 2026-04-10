Zwei Charaktere, die sich ähnlicher nicht sein könnten - und aus ihrem Talent und ihren Karrieren zumindest sportlich sicherlich nicht das Maximale herausgeholt haben. "Er hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", schimpfte Bayern-Patron Uli Hoeneß im August 2017 in einem Interview mit der Frankenpost nach dem Abschied Costas von den Bayern.

Dabei erwies sich nicht nur Star-Trainer Guardiola als großer Fan des umtriebigen Brasilianers, auch unter den Fans war der Flügelflitzer mit einer laut Guardiola gesegneten "Eigenschaft, die man selten findet" äußerst beliebt: "die Qualität seines Dribblings." Doch nicht selten hatte Costa einen Hang zur Dramatik - unvergessen sein Rainbow-Flick gegen Bayer Leverkusen, als er Julian Brandt an der Seitenlinie lächerlich machte, nur um den folgenden Zweikampf gegen Lars Bender zu verlieren.

Eine Szene, die für heftige Diskussionen sorgte und ihm sogar den Zorn der eigenen Mitspieler einbrachte, denn das seien laut Arjen Robben zwar "tolle Tricks, aber die gehören in den Zirkus!" Costa hatte längst den Stempel als Problemfußballer weg, der zwar ungeahnte Fähigkeiten auf den Platz bringen konnte, dennoch aber immer wieder aneckte – mit ein Grund, warum er in seiner Karriere, vielleicht mit Ausnahme von Shakhtar Donezk, wo er immerhin fünf Jahre am Stück spielte, nie wirklich bei einem Klub Fuß fassen konnte.