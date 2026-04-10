Er war laut Pep Guardiola "einer der besten Flügelspieler der Welt" und wandelte beim FC Bayern München stets auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Mittlerweile kickt er in der vierten Liga und dürfte ab Sommer ein Abenteuer mit einem weltbekannten Namen starten, der rein von Einstellung und Talent sein Zwillingsbruder sein könnte - gemeint sind Douglas Costa und Mario Balotelli.
4. Liga und bald Teamkollege von Mario Balotelli? Ehemaliger Star des FC Bayern steht vor nächstem Abenteuer einer dubiosen Karriere
"Ein ziemlicher Söldner!" Hoeneß schimpfte über Douglas Costa
Zwei Charaktere, die sich ähnlicher nicht sein könnten - und aus ihrem Talent und ihren Karrieren zumindest sportlich sicherlich nicht das Maximale herausgeholt haben. "Er hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", schimpfte Bayern-Patron Uli Hoeneß im August 2017 in einem Interview mit der Frankenpost nach dem Abschied Costas von den Bayern.
Dabei erwies sich nicht nur Star-Trainer Guardiola als großer Fan des umtriebigen Brasilianers, auch unter den Fans war der Flügelflitzer mit einer laut Guardiola gesegneten "Eigenschaft, die man selten findet" äußerst beliebt: "die Qualität seines Dribblings." Doch nicht selten hatte Costa einen Hang zur Dramatik - unvergessen sein Rainbow-Flick gegen Bayer Leverkusen, als er Julian Brandt an der Seitenlinie lächerlich machte, nur um den folgenden Zweikampf gegen Lars Bender zu verlieren.
Eine Szene, die für heftige Diskussionen sorgte und ihm sogar den Zorn der eigenen Mitspieler einbrachte, denn das seien laut Arjen Robben zwar "tolle Tricks, aber die gehören in den Zirkus!" Costa hatte längst den Stempel als Problemfußballer weg, der zwar ungeahnte Fähigkeiten auf den Platz bringen konnte, dennoch aber immer wieder aneckte – mit ein Grund, warum er in seiner Karriere, vielleicht mit Ausnahme von Shakhtar Donezk, wo er immerhin fünf Jahre am Stück spielte, nie wirklich bei einem Klub Fuß fassen konnte.
Haftbefehl für Douglas Costa: Vertrag in Australien aufgelöst
So ist es wenig verwunderlich, dass Costa längst als Wandervogel gilt, mittlerweile spielte er bei acht unterschiedlichen Vereinen aus Brasilien, der Ukraine, Deutschland, Italien, Amerika und Australien – nicht selten wurde er dabei wild durch die Gegend verliehen, lange hielt er es nirgendwo aus.
Zweimal war er sogar vereinslos, zuletzt im September 2025, als sich Spieler und Klub Sydney FC auf eine Auflösung des Vertrags einigten, nachdem gegen Costa in Brasilien ein Haftbefehl wegen offener Unterhaltszahlungen erhoben worden war, der eine 30-tägige Haftstrafe vorsah und dem Spieler deswegen ein Ausreiseverbot auferlegt worden war.
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Verrückt: Balotelli kam per Transfermarkt-Suche zu Al-Ittifaq
Das einst große, mittlerweile aufgrund finanzieller Probleme aber bis in die viertklassige Serie D abgestürzte Chievo Verona nahm sich ein halbes Jahr später der Dienste Costas an - der einstige Superstar solle dem Klub von Eigentümer Pietro Laterza zum Aufstieg verhelfen. Seine Bilanz nach sieben Spielen: null Tore und null Vorlagen.
Der italienische Viertligist ist aber ohnehin, man ahnt es schon, nur eine Station auf der Durchreise für den mittlerweile 35-Jährigen. Denn Douglas Costa steht vor einem Sommerwechsel in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai zu Al-Ittifaq. Präsident dort? Genau: Pietro Laterza. Und der träumt von einer neuen Superstar-Truppe um Costa und eben jenen Balotelli.
Auch der ehemalige italienische Nationalspieler ist sich für keinen Streich zu Schade und auch er landete aus der Vereinslosigkeit im Klub von Laterza - übrigens aufgrund einer kuriosen Suche, wie dieser in der Gazzetta dello Sport verriet: "Alles begann mit einer Suche nach vertragslosen Spielern auf Transfermarkt. Sobald wir seinen Namen lasen, nahmen wir Kontakt zu seinem Umfeld auf", sagte Laterza Anfang des Jahres. "Er ist motiviert und in guter Verfassung. Wir brauchten einen Stürmer, der bereit ist, Tore zu schießen. Für Balotelli ist Dubai der perfekte Ort für einen Neuanfang."
Man darf gespannt sein, wie es ab Sommer für Douglas Costa weitergeht – vielleicht ist Al-Ittifaq auch für den Brasilianer der ideale Ort für einen Neuanfang – und wer weiß, vielleicht werden die beiden ja sogar mal sesshaft - Balotelli hat immerhin einen Vertrag bis 2028. Jede Menge Spaß dürften die beiden mit Sicherheit haben und am Hungertuch muss in Dubai sicher auch niemand nagen.