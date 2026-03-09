300 Millionen Euro möchte Real Madrid künftig aus der Vermarktung seines Trikots von seinen drei Werbepartnern kassieren, berichtet die AS. Damit würde Real, das bereits jetzt die höchsten Einnahmen aus dem Trikotsponsoring von allen Spitzenklubs hat, seine bisherigen Einkünfte in diesem Bereich um 40 Millionen Euro pro Jahr erhöhen. Zum Vergleich: Der deutsche Rekordmeister Bayern München nahm vergangenes Jahr laut seines Jahresabschlussberichts insgesamt aus Sponsoring und Vermarktung "nur" 240 Millionen Euro ein - weniger also, als Real Madrid nur von seinen drei Trikotsponsoren erhält.
300 Millionen Euro nur für Werbung auf dem Trikot! Real Madrid peilt gigantische Sponsoringmarke an
Das Besondere an Reals Plan: Die Summe wollen die Königlichen zusammen mit ihren langjährigen Partnern erhöhen, Real setzt auf der Trikotbrust und auf dem Ärmel weiter auf Kontinuität. So soll der bereits seit 2013 bestehende Vertrag mit Hauptsponsor Emirates in Kürze bis 2031 verlängert werden - zu verbesserten Konditionen. Soll Emirates bisher rund 70 MIllionen Euro pro Jahr bezahlen, sollen es künftig bis zu 100 Millionen sein. Die Verhandlungen sollen sich auf der Zielgeraden befinden, der neue Vertrag sehr bald unterschrieben werden.
Ein weiterer entscheidender Pfeiler in Madrids Millionen-Puzzle ist Ausrüster Adidas. Die deutsche Weltmarke stattet die Madrilenen bereits seit 1998 aus, aktuell sollen die Herzogenauracher sich das Sponsoring 120 Millionen Euro pro Jahr kosten lassen, Bayern München soll die Hälfte bekommen. Der Vertrag Reals mit Adidas laufe zwar noch zwei Jahre, allerdings sollen bereits jetzt Verhandlungen über eine Verlängerung begonnen haben - und auch von Adidas wolle R>ealk mehr.
Real Madrid kassiert aktuell vom Ärmelsponsor so viel wie vom Brustpartner
Dritter Trikotsponsor bei Real Madrid ist der Ärmelsponsor HP. Der soll trotz deutlich kleinerer Werbefläche als Brustpartner Emirates aktuell ebenfalls 70 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Der Kontrakt mit HP läuft noch ein Jahr und soll nach den Wünschen Reals ebenfalls angepasst werden - 300 Millionen Euro wollen ja verdient werden.
Hinter Real Madrid soll aktuell Manchester United das zweitwertvollste Trikot im Weltfußball haben. United soll rund 200 Millionen Euro von seinen Sponsoren kassieren, auf Platz drei folgt der erste von Nike ausgerüstete Klub: Reals Erzrivale FC Barcelona soll einen Trikotwert von 183 Millionen Euro haben.