Das Besondere an Reals Plan: Die Summe wollen die Königlichen zusammen mit ihren langjährigen Partnern erhöhen, Real setzt auf der Trikotbrust und auf dem Ärmel weiter auf Kontinuität. So soll der bereits seit 2013 bestehende Vertrag mit Hauptsponsor Emirates in Kürze bis 2031 verlängert werden - zu verbesserten Konditionen. Soll Emirates bisher rund 70 MIllionen Euro pro Jahr bezahlen, sollen es künftig bis zu 100 Millionen sein. Die Verhandlungen sollen sich auf der Zielgeraden befinden, der neue Vertrag sehr bald unterschrieben werden.

Ein weiterer entscheidender Pfeiler in Madrids Millionen-Puzzle ist Ausrüster Adidas. Die deutsche Weltmarke stattet die Madrilenen bereits seit 1998 aus, aktuell sollen die Herzogenauracher sich das Sponsoring 120 Millionen Euro pro Jahr kosten lassen, Bayern München soll die Hälfte bekommen. Der Vertrag Reals mit Adidas laufe zwar noch zwei Jahre, allerdings sollen bereits jetzt Verhandlungen über eine Verlängerung begonnen haben - und auch von Adidas wolle R>ealk mehr.