230 Millionen Euro stehen auf dem Spiel: Middlesbrough will Spionage-Strafe für Aufstiegskonkurrenten

Der englische Traditionsklub Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert war mit einem 2:1 (1:1) n.V. gegen Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel der Playoffs ins Aufstiegs-Endspiel eingezogen. Gegner dort ist am 23. Mai im Londoner Wembley-Stadion Hull City.

Doch die EFL leitete ein Disziplinarverfahren ein. Für den 19. Mai ist eine Sitzung vor einem unabhängigen Disziplinarausschuss geplant. Daran darf Middlesbrough nicht teilnehmen. Dies bedauerte der Klub nun und hofft auf eine Sanktion, "um die Integrität des Spiels zu schützen" sowie "jegliche zukünftigen Versuche zu unterbinden, sich einen unfairen und unrechtmäßigen Vorteil im Streben nach dem Aufstieg in die Premier League zu verschaffen."