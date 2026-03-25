Michael Olise hat das Interesse von zahlreichen Topklubs auf sich gezogen. Doch trotz der gewaltigen Summen zeigen sich die Bosse des FC Bayern München unbeeindruckt.
200-Millionen-Euro-Angebot für Michael Olise? Bosse des FC Bayern München bleiben trotz Mega-Offerten von Liverpool und Real Madrid "entspannt"
Liefern sich Real und Liverpool ein irres Wettbieten um Olise?
Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, prüft Real Madrid derzeit die Möglichkeit einer Verpflichtung des Franzosen. Doch auch der FC Liverpool und Manchester City sollen ihre Fühler nach Olise ausgestreckt haben.
Real sei demnach dazu bereit, stolze 165 Millionen Euro für den Ausnahmekönner auf den Tisch zu legen - eine Art Versöhnungsgeschenk von Präsident Florentino Perez nach der schon jetzt turbulenten Saison. Doch damit nicht genug. Die Reds würden angeblich sogar 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Mohamed Salah ersetzen. Der Ägypter hatte erst am Dienstag seinen Abschied aus Liverpool verkündet.
Auch wenn Olise bei derartigen Summen jegliche Bundesliga-Rekorde brechen würde und sogar dem Rekordtransfer von Neymar (222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG, 2017) Konkurrenz machen würde, scheinen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters die Ruhe zu bewahren.
- AFP
"Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat"
Ein Olise-Abschied im Sommer ist keine Option, wie Sportvorstand Max Eberl gegenüber der Sport Bild betonte: "Daran verschwenden wir keinen Gedanken." Der 24-Jährige habe schließlich in München "alle Möglichkeiten, die sich Top-Spieler wünschen".
Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte Olise für unverkäuflich. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", sagte er. Derweil verwies Eberl nochmal auf den bis 2029 laufenden Vertrag, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet und erklärte: "Wir sind entspannt."
Olise und Bayern treffen auf Real Madrid
Kurios: Markus Krösche hatte unlängst im 'Aktuellen Sportstudio' des ZDF das Gerücht über ein Real-Werben um Olise aufgeriffen, als er auf eine Stichelei von DFB-Ehrenpäsident Uli Hoeneß eingegangen war. "Wenn ein Michael Olise zu Real Madrid gehen will, dann wird es dafür Möglichkeiten geben", sagte er.
Dem Vernehmen nach fühlt sich Olise aber in München sehr wohl, genießt das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt und wird auch innerhalb der Mannschaft sehr geschätzt. Und die sportliche Perspektive stimmt ebenfalls. Wenige Monate vor Saisonenede tanzen die Bayern schließlich noch auf allen drei Hochzeiten mit. Die Meisterschale ist zum Greifen nahe, im DFB-Pokal steht der FCB im Halbfinale und im Viertelfinale der Champions League kommt es am 7. sowie 15. April zum heiß erwarteten Duell mit Real Madrid.
Leistungsdaten und Statistiken von Michael Olise in dieser Saison
- Spiele: 39
- Tore: 16
- Assists: 27
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname