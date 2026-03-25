200-Millionen-Euro-Angebot für Michael Olise? Bosse des FC Bayern München bleiben trotz Mega-Offerten von Liverpool und Real Madrid "entspannt"

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, prüft Real Madrid derzeit die Möglichkeit einer Verpflichtung des Franzosen. Doch auch der FC Liverpool und Manchester City sollen ihre Fühler nach Olise ausgestreckt haben.

Real sei demnach dazu bereit, stolze 165 Millionen Euro für den Ausnahmekönner auf den Tisch zu legen - eine Art Versöhnungsgeschenk von Präsident Florentino Perez nach der schon jetzt turbulenten Saison. Doch damit nicht genug. Die Reds würden angeblich sogar 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Mohamed Salah ersetzen. Der Ägypter hatte erst am Dienstag seinen Abschied aus Liverpool verkündet.

Auch wenn Olise bei derartigen Summen jegliche Bundesliga-Rekorde brechen würde und sogar dem Rekordtransfer von Neymar (222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG, 2017) Konkurrenz machen würde, scheinen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters die Ruhe zu bewahren.