Schon vor Saisonbeginn hatte es gewaltige Probleme bei den Owls gegeben, weshalb der deutsche Coach Danny Röhl bereits in der Vorbereitung die Reißlinie gezogen hatte. Inzwischen trainiert der frühere Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern München und DFB die Glasgow Rangers.

Zudem hatte die Mannschaft aufgrund von überfälligen Gehaltszahlungen in einem offenen Brief mit einem Streik gedroht. Erst im Juni hatte der englische Ligaverband eine Transfersperre gegen Sheffield ausgesprochen, da neben den Gehältern auch Ablösesummen nicht bezahlt worden seien. Sie gilt bis Sommer 2027.