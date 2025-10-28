Die Fans des viermaligen englischen Meisters Sheffield Wednesday haben ihrem Verein offenbar einen Geldregen beschert. Erst am Freitag hatte der Traditionsverein einen Insolvenzantrag gestellt.
200.000 Pfund in zwei Tagen! Wie Fans einen englischen Traditionsklub vor dem endgültigen Ruin retten wollen
WAS IST PASSIERT?
Nach Informationen von TNT Sports kauften Sheffield-Anhänger innerhalb von zwei Tagen Merchandising-Artikel im Wert von 200.000 Pfund, um ihren geliebten Verein zu unterstützen. Dabei hatten zahlreiche Fans im Zuge des Chaos' in der vergangenen Woche noch das Spiel gegen den FC Middlesbrough (0:1) in Englands zweiter Liga boykottiert.
- Getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
Kurz darauf hatte Sheffield in Reaktion auf einen Antrag zur Zwangsauflösung des Vereins der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs einen Insolvenzberater bestellt, was gleichzeitig das Ende der zehnjährigen Amtszeit von Klubbesitzer Dejphon Chansiri bedeuten dürfte. Wie die BBC berichtet, laufen bereits Verhandlungen über einen Verkauf.
- Getty Images Sport
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Durch die Insolvenz darf Sheffield vorerst weiter am Spielbetrieb in der Championship teilnehmen. Allerdings wurden dem Klub erneut zwölf Zähler abgezogen, weshalb man nun mit -6 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz rangiert. Nach zwölf Spieltagen stehen ein Sieg, drei Remis und acht Niederlagen zu Buche.
WUSSTEST DU DAS?
Schon vor Saisonbeginn hatte es gewaltige Probleme bei den Owls gegeben, weshalb der deutsche Coach Danny Röhl bereits in der Vorbereitung die Reißlinie gezogen hatte. Inzwischen trainiert der frühere Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern München und DFB die Glasgow Rangers.
Zudem hatte die Mannschaft aufgrund von überfälligen Gehaltszahlungen in einem offenen Brief mit einem Streik gedroht. Erst im Juni hatte der englische Ligaverband eine Transfersperre gegen Sheffield ausgesprochen, da neben den Gehältern auch Ablösesummen nicht bezahlt worden seien. Sie gilt bis Sommer 2027.