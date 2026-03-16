Zieht es Min-jae Kim, beim FC Bayern München derzeit hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur Innenverteidiger Nummer drei, im Sommer zurück nach Italien?
20 Millionen Euro Verlust: FC Bayern könnte Verkaufskandidaten zum Schnäppchenpreis ziehen lassen
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Milan-Trainer Allegri will einen neuen Innenverteidiger
Wie Calciomercato berichtet, ist Kim Thema bei der AC Mailand. Nachdem die Verantwortlichen der Rossoneri Trainer Massimiliano Allegri im abgelaufenen Wintertransferfenster nicht den gewünschten neuen Mann für das Abwehrzentrum präsentieren konnten, soll das zur neuen Saison nachgeholt werden. Und Kim ist dem Bericht zufolge einer der Kandidaten, die Milan dafür in Betracht zieht.
Der 29-Jährige kennt die Serie A bereits aus seinem erfolgreichen Jahr bei der SSC Neapel, mit der er 2023 italienischer Meister wurde. Kim würde also keine allzu lange Gewöhnungsphase in der neuen Liga benötigen und Allegri könnte in dem Südkoreaner den zusätzlichen Innenverteidiger von internationalem Format sehen, den er für seine Dreierkette gerne zur Verfügung hätte.
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Kim nur dritte Wahl für Bayern-Trainer Kompany
Bayern würde Kim derweil trotz bis 2028 gültigen Vertrages wohl keine Steine in den Weg legen. Schon im Sommer hätte der Abwehrspieler dem Vernehmen nach bei einem entsprechenden Angebot gehen können, allerdings lehnte Kim einen Abschied aus München noch ab und will zunächst abwarten, ob sich seine Rolle unter Trainer Vincent Kompany möglicherweise noch verändert. Anhaltspunkte dafür gibt es bis dato nicht, in wichtigen Spielen sind Upamecano und Tah die eindeutige Stammbesetzung in Bayerns Abwehrzentrum.
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Auch Juventus und zwei Süper-Lig-Klubs sollen interessiert sein
So könnte Kim seine Haltung bis Sommer ändern und nach dann drei Jahren beim FCB sehr wohl eine Luftveränderung anstreben. Bei einem Wechsel zu Milan müsste er laut Calciomercato in Sachen Gehalt jedoch deutliche Abstriche machen: So könnte der Tabellenzweite der Serie A Kim maximal sieben Millionen Euro Jahresgehalt anbieten, bei Bayern soll er derzeit zwölf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zudem hoffe Milan darauf, dass der FCB seine Ablösevorstellung von 30 bis 40 Millionen Euro noch nach unten korrigiert. Dass das durchaus möglich ist, hatte zuletzt schon die Bild berichtet. Demnach sei der Rekordmeister ab einem konkreten Angebot über 30 Millionen Euro durchaus gesprächsbereit.
In den vergangenen Monaten wurde auch Milans italienischer Rivale Juventus Turin mit Kim in Verbindung gebracht. Auch der FC Chelsea hat den südkoreanischen Nationalspieler angeblich auf dem Zettel, gleiches soll für die türkischen Spitzenklubs Galatasaray und Besiktas gelten.
Die Saison 2025/26 von Min-jae Kim beim FC Bayern:
- Spiele: 27
- Spielminuten: 1370
- Tore: 1
- Assists: 1