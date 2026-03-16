20 Millionen Euro Verlust: FC Bayern könnte Verkaufskandidaten zum Schnäppchenpreis ziehen lassen

Wie Calciomercato berichtet, ist Kim Thema bei der AC Mailand. Nachdem die Verantwortlichen der Rossoneri Trainer Massimiliano Allegri im abgelaufenen Wintertransferfenster nicht den gewünschten neuen Mann für das Abwehrzentrum präsentieren konnten, soll das zur neuen Saison nachgeholt werden. Und Kim ist dem Bericht zufolge einer der Kandidaten, die Milan dafür in Betracht zieht.

Der 29-Jährige kennt die Serie A bereits aus seinem erfolgreichen Jahr bei der SSC Neapel, mit der er 2023 italienischer Meister wurde. Kim würde also keine allzu lange Gewöhnungsphase in der neuen Liga benötigen und Allegri könnte in dem Südkoreaner den zusätzlichen Innenverteidiger von internationalem Format sehen, den er für seine Dreierkette gerne zur Verfügung hätte.