193 Millionen Euro für 16 Tore! Nick Woltemade ist ein Teil des großen Problems von Newcastle United

Die Offensive ist nicht die einzige, jedoch die größte Baustelle. Dazu gesellen sich eine wackelige Defensive, Verletzungsprobleme und rätselhafte Einbrüche in der zweiten Halbzeit. Sieben Spieltage vor dem Saisonende belegt Newcastle einen enttäuschenden zwölften Tabellenplatz. Vermutlich wird Rang fünf zur Teilnahme an der Champions League reichen, der Rückstand bis dorthin beträgt aber auch schon satte sieben Punkte. Und auf EL-Platz sechs sind es sechs Zähler. Mal abgesehen davon, dass Newcastles Leistungskurve nach unten zeigt und dazwischen noch Mannschaften wie Chelsea oder die formstarken Teams von Everton oder Brentford liegen.

Logisch wäre in solch einer Gemengelage eine Trainerdiskussion. Die aber gibt es in Newcastle nicht. Howe genießt trotz großer Kritik der Fans an seinen Entscheidungen während der Spiele weiter das Vertrauen der Klubchefs. Seit Ende 2021 ist der 48-Jährige mittlerweile im Amt. In seiner ersten Saison rettete er den Verein vor dem Abstieg in die Championship, später schaffte er zweimal die Qualifikation für die Champions League und gewann 2025 mit dem Carabao Cup den ersten Titel seit einer gefühlten Ewigkeit.

Er hat also Kredit und soll bleiben. Für einen erheblichen Teil des Kaders gilt das allerdings nicht. Sky Sports berichtet von einem großen Umbau, den es beim von Saudi-Arabien alimentierten Klub im Sommer geben soll. Klar wird skizziert, auf welchen Positionen frisches Blut her soll, die Rede ist von bis zu acht neuen Spielern. Unter anderem heißt es, dass neben einem neuen Torhüter trotz der massiven Investitionen hier vor der Saison unbedingt auch noch ein neuer Mittelstürmer kommen soll.

Auf der anderen Seite könnte es durchaus auch schmerzhafte Abgänge geben. Die Verträge der Routiniers Kieran Trippier (35) und Fabian Schär (34) laufen aus. Um die beiden Mittelfeldstars Sandro Tonali (25) und Bruno Guimaraes (28) kursierten zuletzt Wechselgerüchte. Der italienische Nationalspieler Tonali soll bei mehreren PL-Konkurrenten, Juventus und Real Madrid ein Kandidat sein. Und zwischen Kapitän Guimaraes und Manchester United gebe es schon Kontakt, dort wird in der Zentrale der Platz seines scheidenden brasilianischen Landsmanns Casemiro frei.

Auch Tino Livramento (23) und Gordon (25) könnten auf Abschiede drängen, sollte das internationale Geschäft verpasst werden. Allerdings hätte noch kein Spieler verlauten lassen, dass er im Sommer gehen will, so Sky Sports. Sollte das passieren, will man allerdings eine Situation wie jene des streikenden Isak aus dem vergangenen Sommer vermeiden. Newcastle hatte den angestrebten Wechsel des Schweden zum FC Liverpool lange blockiert, damit viel Unruhe geschaffen und am Ende einem Transfer doch zugestimmt. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dies habe nachhaltigen Schaden angerichtet "und Folgeschäden für diese Saison verursacht". Indes: Einigkeit herrsche auch darüber, dass kein Spieler, egal wie wechselwillig, unter Marktwert abgegeben werden soll.