Anthony Gordon war stinksauer und so sprach er Klartext. Für seine Aussagen wurde er anschließend bei Social Media gegrillt. Nicht nur Fans des FC Sunderland, auch neutrale Anhänger und solche seines Klubs Newcastle United werteten die Worte des Angreifers nach der schmerzhaften 1:2-Niederlage im Derby gegen die Black Cats als wahlweise unglücklich oder überheblich.
193 Millionen Euro für 16 Tore! Nick Woltemade ist ein Teil des großen Problems von Newcastle United
Gordon hatte gesagt: "Das Frustrierende ist meiner Meinung nach, dass sie im Vergleich mit uns keine sehr gute Mannschaft sind. Wir dürfen gegen sie nicht verlieren." Auswärts sei das womöglich eine andere Hausnummer, aber zu Hause "sollten wir nicht als Verlierer vom Platz gehen".
Eine mutige These, wenn man berücksichtigt, dass Gordon und Co. bereits das Hinspiel gegen den Erzrivalen verloren hatten, in der Tabelle nun hinter diesem liegt und vier Tage zuvor vom FC Barcelona sieben Stück eingeschenkt bekommen hatte.
Und doch hat der englische Nationalspieler einen Punkt. Kaum jemand wird bestreiten, dass Newcastle namhaftere und teurere Spieler in seinen Reihen hat als Aufsteiger Sunderland. Doch genau hier liegt das Problem: Die Magpies kriegen ihre PS nicht auf die Straße und das zieht sich durch die ganze Saison. So droht das Verpassen des Europapokals und im Sommer deutet sich ein echter Umbruch an.
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Die drei Top-Transfers von Newcastle United zünden nicht
Dass es derart schlecht läuft in dieser Saison war nicht zu erwarten. 2024/25 hatte sich Newcastle weiter im Konzert der Großen etabliert und mit Platz fünf in der Endabrechnung der Premier League das erneute Ticket für die Königsklasse gelöst. Klar, das Wechseltheater samt erzwungenem Liverpool-Transfer von Top-Stürmer Alexander Isak schlug im Sommer aufs Gemüt. Doch die Verantwortlichen um Cheftrainer Eddie Howe und Sportdirektor Ross Wilson investierten die Rekordablöse in zwei teure neue Angreifer für das Zentrum: Für 75 Millionen Euro Sockelablöse kam Nick Woltemade aus Stuttgart und vom FC Brentford wurde spät in der Transferperiode Yoane Wissa für knapp 58 Millionen Euro geholt. Ebenfalls neu in der Offensive: Anthony Elanga. Der Rechtsaußen kostete über 60 Millionen Euro und kam aus Nottingham.
Alle drei hatten starke Spielzeiten hinter sich - alle drei enttäuschten in Newcastle bislang und vor allem Woltemade sowie Wissa sind zu den Gesichtern der enttäuschenden Saison geworden.
Woltemade, Wissa, Elanga: Die Bilanz der drei teuren Newcastle-Transfers dieser Saison
Woltemade Wissa Elanga Einsätze 45 22 44 Einsätze über 90 Minuten 10 0 2 Tore 10 3 3 Assists 5 1 2
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Nick Woltemade spielt in Newcastle kaum noch als Stürmer
Dabei hatte der deutsche Nationalspieler auf der Insel einen guten Start hingelegt. Fleißig sammelte er Tore (vier Treffer in den ersten fünf PL-Spielen) und heimste viel Lob von Experten und Medien ein. Das wirkt mittlerweile, als sei es eine Ewigkeit her. Woltemade wartet nun schon seit 13 Spielen im englischen Oberhaus auf ein Tor, zuletzt netzte er am 20. Dezember gegen Chelsea.
Neben seiner Treffsicherheit sucht der 24-Jährige auch nach seiner Position. Howe setzt ihn wegen vermeintlich mangelnder Durchschlagskraft und Schnelligkeit mittlerweile nicht mehr im Sturmzentrum ein, sondern bisweilen im zentralen Mittelfeld. Kritiker sagen, der Coach habe sich diese angeblichen Mängel des DFB-Spielers von datenverliebten Analysten soufflieren lassen.
Ein Umstand, der nicht nur viele Fans sondern auch Bundestrainer Julian Nagelsmann verwundert. Er sagte in der vergangenen Woche über Woltemade: "Er hat oft sehr tief gespielt, und wenn er dann als Sechser verteidigt, sind es weite Wege zum Tor. Ich kann versprechen, dass er bei uns keine 80 Meter weit vom Tor weg sein wird."
Howe sagte Anfang Februar: "Er gewöhnt sich langsam an die Herausforderungen der Premier League: das Tempo, die Intensität und die körperliche Härte. Und natürlich lernen ihn die anderen Mannschaften auch kennen - das ist die größte Herausforderung für ihn. Die Teams verstehen sein Spiel und seine Absichten, also muss er andere Wege finden, um erfolgreich zu sein."
Es gelte, den Gegnern "immer einen Schritt voraus" zu sein, betonte der Coach, "also gibt es noch viel zu tun für ihn. (...)"
Während Woltemade immerhin einigermaßen regelmäßig randarf, tut sich Wissa enorm schwer. Er knabbert nach wie vor an den Folgen der Knieverletzung, die ihn im Sommer und zu Saisonbeginn außer Gefecht setzte. Theoretisch hätte der 29 Jahre alte Kongolose mit seiner Explosivität und den intelligenten Läufen ideal zu Howes Konterfußball passen sollen. Stattdessen verzettelt er sich regelmäßig bei seinen kurzen Einsätzen, wirkt nach wie vor nicht bei 100 Prozent und übermotiviert. Statt ihm oder Woltemade darf meist der gelernte Außenstürmer Gordon in der Mitte ran.
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Keine Diskussion um Eddie Howe
Die Offensive ist nicht die einzige, jedoch die größte Baustelle. Dazu gesellen sich eine wackelige Defensive, Verletzungsprobleme und rätselhafte Einbrüche in der zweiten Halbzeit. Sieben Spieltage vor dem Saisonende belegt Newcastle einen enttäuschenden zwölften Tabellenplatz. Vermutlich wird Rang fünf zur Teilnahme an der Champions League reichen, der Rückstand bis dorthin beträgt aber auch schon satte sieben Punkte. Und auf EL-Platz sechs sind es sechs Zähler. Mal abgesehen davon, dass Newcastles Leistungskurve nach unten zeigt und dazwischen noch Mannschaften wie Chelsea oder die formstarken Teams von Everton oder Brentford liegen.
Logisch wäre in solch einer Gemengelage eine Trainerdiskussion. Die aber gibt es in Newcastle nicht. Howe genießt trotz großer Kritik der Fans an seinen Entscheidungen während der Spiele weiter das Vertrauen der Klubchefs. Seit Ende 2021 ist der 48-Jährige mittlerweile im Amt. In seiner ersten Saison rettete er den Verein vor dem Abstieg in die Championship, später schaffte er zweimal die Qualifikation für die Champions League und gewann 2025 mit dem Carabao Cup den ersten Titel seit einer gefühlten Ewigkeit.
Er hat also Kredit und soll bleiben. Für einen erheblichen Teil des Kaders gilt das allerdings nicht. Sky Sports berichtet von einem großen Umbau, den es beim von Saudi-Arabien alimentierten Klub im Sommer geben soll. Klar wird skizziert, auf welchen Positionen frisches Blut her soll, die Rede ist von bis zu acht neuen Spielern. Unter anderem heißt es, dass neben einem neuen Torhüter trotz der massiven Investitionen hier vor der Saison unbedingt auch noch ein neuer Mittelstürmer kommen soll.
Auf der anderen Seite könnte es durchaus auch schmerzhafte Abgänge geben. Die Verträge der Routiniers Kieran Trippier (35) und Fabian Schär (34) laufen aus. Um die beiden Mittelfeldstars Sandro Tonali (25) und Bruno Guimaraes (28) kursierten zuletzt Wechselgerüchte. Der italienische Nationalspieler Tonali soll bei mehreren PL-Konkurrenten, Juventus und Real Madrid ein Kandidat sein. Und zwischen Kapitän Guimaraes und Manchester United gebe es schon Kontakt, dort wird in der Zentrale der Platz seines scheidenden brasilianischen Landsmanns Casemiro frei.
Auch Tino Livramento (23) und Gordon (25) könnten auf Abschiede drängen, sollte das internationale Geschäft verpasst werden. Allerdings hätte noch kein Spieler verlauten lassen, dass er im Sommer gehen will, so Sky Sports. Sollte das passieren, will man allerdings eine Situation wie jene des streikenden Isak aus dem vergangenen Sommer vermeiden. Newcastle hatte den angestrebten Wechsel des Schweden zum FC Liverpool lange blockiert, damit viel Unruhe geschaffen und am Ende einem Transfer doch zugestimmt. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dies habe nachhaltigen Schaden angerichtet "und Folgeschäden für diese Saison verursacht". Indes: Einigkeit herrsche auch darüber, dass kein Spieler, egal wie wechselwillig, unter Marktwert abgegeben werden soll.
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Howe: "Es gibt keine Entschuldigung, wenn man nicht abliefert"
Newcastle ist durch seine Besitzer aus dem Nahen Osten zwar schwerreich, allerdings blockieren die Finanz- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League den Klub auf dem Transfermarkt ab einem bestimmten Punkt. Um erneut satte Summen für neue Spieler ausgeben zu können (im letzten Sommer waren es insgesamt 176 Millionen Euro), muss der Traditionsverein auch Einnahmen generieren. Mit einem Verkauf Woltemades, über den medial bereits spekuliert wurde, soll dies allerdings nicht gelingen. Man glaube weiter an das große Potenzial des Deutschen und langfristig plane man mit ihm auch im Angriffszentrum.
Howe gab sich angesichts der sportlichen Entwicklung bisher kämpferisch. Nach dem 2:7 in Barcelona kritisierte er das Defensivverhalten seiner Spieler nach der Pause, lobte aber auch gleichermaßen den starken Auftritt im ersten Durchgang. Die Niederlage gegen Sunderland samt eines gellenden Pfeifkonzerts und jeder Menge Häme der Fans im St. James' Park aber setzte auch ihm zu. Bei der Presskonferenz konstatierte er den Journalisten: "Ihr könnt jedes Wort verwenden, das ihr wollt, ich werde es nicht anfechten. Es gibt keine Entschuldigung, wenn man nicht abliefert."
Deutliche Worte verwendete denn auch nach jener Derbypleite Vereinslegende Alan Shearer. Die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Sunderland sei "einmal mehr erbärmlich, schwach, faul und lasch" gewesen, schrieb er bei X.
Und so erklärt sich dann, wieso Newcastle Spiele verliert, die es laut Anthony Gordon nicht verlieren darf.
Das Tabellenmittelfeld der Premier League
Platz Klub Spiele Torverhältnis Punkte 5 FC Liverpool 31 50:42 49 6 FC Chelsea 31 53:38 48 7 FC Brentford 31 46:42 46 8 FC Everton 31 37:35 46 9 FC Fulham 31 43:44 44 10 Brighton & Hove Albion 31 41:37 43 11 FC Sunderland 31 32:36 43 12 Newcastle United 31 44:45 42 13 AFC Bournemouth 31 46:48 42