Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, gehören die Schwarzgelben zu einer Reihe von Klubs, die Interesse an einer Verpflichtung von Giovanni Baroni vom argentinischen Erstligisten Club Atletico Talleres zeigen.
17-Jähriger als Nachfolger für Julian Brandt? BVB offenbar scharf auf argentinisches Top-Talent
Dort besitzt das erst 17-jährige Offensiv-Talent zwar noch ein bis Dezember 2028 gültigen Vertrag, allerdings ist in diesem auch eine Ausstiegsklausel verankert. Für eine festgeschrieben Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro kann Baroni aus seinem Arbeitspapier herausgekauft werden.
Gleichwohl soll Baronis Klub Talleres bereit sein, den Argentinier mit italienischen Wurzeln schon für deutlich Geld weniger abzugeben. Die Rede ist von einer Summe um die 15 Millionen Euro, zu der noch einige Millionen an Bonuszahlungen hinzukämen.
In der Spielzeit 2025/26 stand der 17-Jährige in wettbewerbsübergreifend 15 Spielen auf dem Rasen, wobei er einen Treffer selbst erzielen konnte und ein weiteres Tor vorbereitete. Dabei kam er sowohl als offensiver Mittelfeldspieler als auch auf den Außen zum Einsatz.
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Baroni könnte beim BVB auf abgewanderten Julian Brandt folgen
Neben Borussia Dortmund haben dem Vernehmen nach auch die Fiorentina sowie der FC Chelsea Interesse an Baroni signalisiert. Im Falle des italienischen Erstligisten soll es sogar schon eine Kontaktaufnahme gegeben haben.
Beim BVB könnte Baroni wiederum den durch den ablösefreien Abgang von Julian Brandt freigewordenen Platz im offensiven Mittelfeld einnehmen. Als weitere Kandidaten für die Offensive wurden jüngst Kölns Said El Mala sowie Matias Soule von der Roma genannt.
Für die kommende Saison hat Dortmund bereits Innenverteidiger Joane Gadou von RB Salzburg (19,5 Millionen Euro), Linksverteidiger Kaua Prates von Cruzeiro Belo Horizonte (sieben Millionen Euro) und Offensivtalent Justin Lerma von Independiente del Valle (vier Millionen Euro) unter Vertrag genommen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.