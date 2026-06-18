17-Jähriger als Nachfolger für Julian Brandt? BVB offenbar scharf auf argentinisches Top-Talent

Dort besitzt das erst 17-jährige Offensiv-Talent zwar noch ein bis Dezember 2028 gültigen Vertrag, allerdings ist in diesem auch eine Ausstiegsklausel verankert. Für eine festgeschrieben Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro kann Baroni aus seinem Arbeitspapier herausgekauft werden.

Gleichwohl soll Baronis Klub Talleres bereit sein, den Argentinier mit italienischen Wurzeln schon für deutlich Geld weniger abzugeben. Die Rede ist von einer Summe um die 15 Millionen Euro, zu der noch einige Millionen an Bonuszahlungen hinzukämen.

In der Spielzeit 2025/26 stand der 17-Jährige in wettbewerbsübergreifend 15 Spielen auf dem Rasen, wobei er einen Treffer selbst erzielen konnte und ein weiteres Tor vorbereitete. Dabei kam er sowohl als offensiver Mittelfeldspieler als auch auf den Außen zum Einsatz.